Masz długi? Oto plan działania, tworzenie budżetu i unikanie błędów

Rozwiązanie trudności związanych ze spłatą piętrzących się zobowiązań wymaga konkretnego planu, jak również dyscypliny, konsekwencji i determinacji. Ale jest to możliwe do osiągnięcia. Poniższy poradnik, krok po kroku, prezentuję drogę, która ułatwi wyjście na finansową prostą.

Uświadom sobie skalę zadłużenia

Pierwszym krokiem na drodze odzyskania kontroli nad swoim budżetem jest realne zrozumienie swojej sytuacji finansowej. W tym celu warto spisać wszystkie należności, które nas obciążają. Robiąc tę listę, warto uwzględnić:

zobowiązania formalne - kredyty bankowe, karty kredytowe, pożyczki pozabankowe czy rachunki za media i czynsz

zobowiązania nieformalne - pożyczki od rodziny lub znajomych.

Ważnym działaniem w tym kontekście jest dokładne opisanie wysokości miesięcznych rat, terminów spłaty, wysokości odsetek czy oprocentowania. Pozwoli to na opracowanie realnej strategii spłaty zadłużeń i uwzględnienia takich opcji, jak np. konsolidacja zobowiązań. – Wiele osób, które zmagają się ze spłatą zobowiązań, nie ma pełnego obrazu swojej sytuacji finansowej. Wynika to często z odkładania tego na później lub skupiania się na pojedynczych płatnościach. Tymczasem sporządzenie rzetelnego zestawienia długów to pierwszy krok do ich uporządkowania i znalezienia najlepszej strategii działania – radzi Patrycja Piluch, Menadżer Zespołu Contact Center w B2 Impact.

Stwórz realistyczny budżet domowy

Gdy mamy już zebraną pełną listę aktualnych zobowiązań, przejdźmy do opracowania domowego budżetu. By go stworzyć warto sporządzić listę wszystkich źródeł dochodu i zestawić je z miesięcznymi wydatkami, tak by uniknąć życia “ponad stan”. To również dobry moment na identyfikację i analizę zbędnych wydatków, takich jak niepotrzebne, comiesięczne subskrypcje czy tzw. przyjemności w postaci częstego jedzenia “na mieście”. Namierzone, możliwe nadwyżki kierujmy na spłaty zobowiązań, w tym także na nadpłaty kredytów.

Pracuj nad stworzeniem poduszki finansowej

Jeżeli comiesięczny budżet na to pozwala, warto wygospodarować w nim także środki na sukcesywne generowanie oszczędności. Budowanie poduszki finansowej nie jest łatwym procesem, bo wymaga czasu i konsekwencji. Jest jednak kluczowe, by uniknąć problemów finansowych oraz stresu w momencie, gdy zmierzymy się w przyszłości z trudną sytuacją finansową.

“Dogadaj się” z wierzycielami

Gdy mamy problem w zarządzaniu spłatą zobowiązań, warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Doradcy z firm windykacyjnych dążą do tego, by “dogadać się” ze swoimi klientami. Umożliwiają im spłatę zadłużenia dostosowaną do ich możliwości, np. poprzez ustalenie indywidualnego harmonogramu spłat czy rozłożenia długu na raty. – Rolą firm zarządzających wierzytelnościami jest wspieranie procesu wychodzenia z zadłużenia. Nasze działania koncentrują się na dialogu, analizie sytuacji finansowej i proponowaniu realnych warunków spłaty. Często już pierwszy kontakt pozwala rozpocząć proces wyjścia z długu – mówi Patrycja Piluch, Menadżer Zespołu Contact Center w B2 Impact.

Unikaj spirali zadłużenia

Aby nie pogłębiać problemu terminowych spłat zobowiązań, unikajmy powszechnych błędów, które często prowadzą do spirali zadłużenia:

nie zaciągajmy pożyczek na spłatę innych zobowiązań

pożyczajmy tylko potrzebne kwoty – nie zaciągajmy większych zadłużeń tylko dlatego, że pozwala na to nasza zdolność kredytowa

pilnujmy odpowiedniej wysokości poziomu zadłużenia – wysokość rat, jakie spłacamy każdego miesiąca, nie powinna przekraczać ⅓ naszego dochodu

