Gotówka w cyfrowym świecie

Mimo rosnącej popularności płatności kartą, telefonem, zegarkiem czy BLIKIEM, gotówka wciąż odgrywa ważną rolę w naszym życiu. W sytuacjach awaryjnych, przy płatnościach za usługi rzemieślnicze czy zakupach z drugiej ręki, banknoty okazują się niezastąpione. Jednak wypłacenie większej sumy z bankomatu może być trudniejsze, niż się spodziewamy. Choć Polska pędzi w stronę cyfrowych płatności, gotówka wciąż ma się dobrze. Ale bankomaty nie są studnią bez dna. A wypłacenie większej kwoty w jednej transakcji to już niemal sztuka.

Dlaczego banki wprowadzają limity?

Banki tłumaczą limity „bezpieczeństwem transakcji” i „płynnością operacji”. Innymi słowy – chodzi o to, żeby nie opróżnić maszyny w jednej wypłacie i nie kusić złodziei. Do tego dochodzą wewnętrzne regulacje i twarde dane: ile średnio wypłacamy, jak często i gdzie. Choć pieniądze na koncie są „twoje”, bankomat nie wypłaci ich jak automat z batonami. Ograniczenia są konkretne — zarówno dla jednorazowych, jak i dziennych wypłat. I bardzo się różnią w zależności od banku, operatora maszyny i rodzaju konta.

Ilość gotówki, jaką można wypłacić z bankomatów, jest różna. Wszystko zależy od operatora, urządzenia oraz banku. Poniżej przedstawiamy przykładowe limity:

Euronet – 800 zł jednorazowo,

Planet Cash – 1 000 zł, z możliwością zwiększenia przy współpracy banku,

Santander Bank Polska – 1 000 zł jednorazowo, ale dziennie nawet 15 000 zł,

Pekao – do 15 000 zł,

PKO BP – 10 000 zł jednorazowo i do 20 000 zł dziennie,

Millennium – maksymalnie 20 000 zł dziennie,

AliorBank - maksymalna wypłata 15 000 zł.

Uwaga: Większość bankomatów może fizycznie wydać do 40 banknotów naraz, więc nawet jeśli system pozwala na więcej, maszyna może uniemożliwić wypłatę.

Kiedy bankomat odmawia posłuszeństwa

W teorii limit to jedno. W praktyce? Bankomat może odmówić wypłaty, jeśli skończą mu się banknoty albo padnie system. Wtedy zostaje ci jedno wyjście – oddział banku. Tyle że i tu nie wszystko „od ręki”. Wypłata kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy często wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Bo w oddziale też są limity — nie wszystko leży w sejfie pod ladą.

Limity w bankach wynikają z decyzji banków i technicznych możliwości bankomatów. Ale też z tego, że nie wszyscy klienci są tacy sami – inny limit ma właściciel konta premium, a inny student z rachunkiem „na start”.

Tymczasem zmiany w korzystaniu z gotówki są nieuniknione. Od 2027 roku w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywać całkowity zakaz regulowania gotówką transakcji przekraczających 10 tysięcy euro ( około 43 tysięcy złotych). Dodatkowo sprzedawcy będą zobowiązani do weryfikacji tożsamości klienta przy zakupach powyżej 3 tysięcy euro (około 13 tysięcy złotych). Gdy transakcja przekroczy wspomniane progi, sprzedawca będzie zobligowany także do zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego organu – w Polsce jest to Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). Nowe przepisy nie będą dotyczyć wyłącznie firm, ale i osób prywatnych.

WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę! Pytanie 1 z 15 Co to jest PKB? Polska Komisja Bankowa Produkt Krajowy Brutto - całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie Poziom Kapitału Bankowego Następne pytanie