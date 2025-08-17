Karta Dużej Rodziny (KDR) przysługuje rodzicom, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, niezależnie od ich obecnego wieku, i oferuje dożywotnie zniżki.

Zniżki z KDR obejmują paliwo (np. 8-10 gr/l), transport (np. do 37% w PKP Intercity), zakupy (np. 10% w Lidlu, kupony w Carrefourze) oraz darmowy wstęp do parków narodowych.

Wniosek o KDR można złożyć wygodnie online przez empatię.mpips.gov.pl (z Profilem Zaufanym) lub tradycyjnie w urzędzie gminy.

Karta elektroniczna KDR w mObywatelu jest dostępna od razu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawiera mapę partnerów oferujących zniżki.

Wielu seniorów nie wie, że może skorzystać z tego programu, myśląc, że to tylko dla młodych rodzin z małymi dziećmi. To błąd! Jeśli kiedyś mieliście troje lub więcej dzieci na utrzymaniu, macie prawo do karty dla dużej rodziny na całe życie – nawet gdy dzieci są już dorosłe i usamodzielnione.

Konkretne oszczędności, które warto znać

Na stacjach paliw zyskacie najwięcej. PKN Orlen oferuje 8 groszy taniej za litr podstawowych paliw i 10 groszy za premium VERVA. Shell daje podobne zniżki: 8 groszy na FuelSave i 10 groszy na V-Power. Przy średnim rocznym zużyciu 1000 litrów to oszczędność 80-100 złotych rocznie!

W podróżach kolejowych zniżki sięgają 37 procent na bilety jednorazowe PKP Intercity. Seniorzy 60+ mogą łączyć to z Biletem Seniora, otrzymując dodatkowe 30 procent zniżki. W Przewozach Regionalnych pierwsza REGIOkarta roczna kosztuje 140 zł zamiast 175 zł.

Lidl oferuje stałą 10-procentową zniżkę na pieczywo z własnej piekarni, świeże owoce i warzywa, kosmetyki Cien czy chemię gospodarczą W5. W Carrefour działają kupony rabatowe: przy zakupach za 100-199 zł dostajecie 10 zł rabatu, za 200-299 zł – rabat 20 zł, a powyżej 300 zł – aż 30 zł mniej do zapłaty.

Bezcenna korzyść dla podróżnych: bezpłatny wstęp do wszystkich polskich parków narodowych. Przy cenach biletów od 6 do 15 zł, oszczędność przy każdej wycieczce jest odczuwalna.

Kto może otrzymać kartę w 2025 roku

Każdy rodzic, który ma lub miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek i bez ograniczeń dochodowych. Dotyczy to także macoch, ojczymów i rodziców zastępczych. Karta jest dożywotnia dla rodziców i małżonków rodziców.

Obecnie w rodzinie musi być co najmniej troje dzieci spełniających kryteria wiekowe: do 18 lat (wszyscy), uczących się do 25. roku życia, lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (bez ograniczeń wiekowych).

Uwaga! Nawet jeśli tylko jedno z waszych dorosłych dzieci mieszka jeszcze z wami i pozostałe się usamodzielniły, nadal macie prawo do karty, o ile w przeszłości wychowywaliście co najmniej troje.

Jak złożyć wniosek – dwie drogi

Najwygodniej przez internet na stronie empatia.mpips.gov.pl. Potrzebny jest Profil Zaufany, który można założyć bezpłatnie przez bankowość elektroniczną w PKO BP, ING, mBanku czy Pekao SA. Po zalogowaniu wypełniacie kreator wniosku, który automatycznie sprawdza kompletność danych.

Druga opcja to tradycyjna: pobierz formularz ze strony gov.pl lub odbierz w urzędzie gminy, następnie złóż wraz z dokumentami w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Potrzebne dokumenty to: wypełniony wniosek i oświadczenie o władzy rodzicielskiej (dla rodziców). Jeśli macie dzieci powyżej 18 lat kontynuujące naukę, dołączcie oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki. Jeśli macie dorosłe dzieci wystarczą akty urodzenia.

Koszty i czas oczekiwania

Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne w każdej formie. Duplikat kosztuje 16 zł (wzrost z 15 zł w 2024 roku). Sprawy proste rozpatrywane są niezwłocznie, skomplikowane mogą zająć do 2 miesięcy.

Polecamy kartę elektroniczną w aplikacji mObywatel – dostępna od razu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, nie można jej zgubić, a dodatkowo macie dostęp do mapy partnerów oferujących zniżki.

Gdzie szukać zniżek

Ponad 14 tysięcy partnerów w całej Polsce honoruje Kartę Dużej Rodziny. Oprócz wymienionych, zniżki oferują: Costa Coffee (10 proc.), kina Helios i Multikino (20 proc.), księgarnie BookBook (25 proc. online, 15 proc. stacjonarnie), muzea narodowe czy Kopalnia Soli w Wieliczce (30 proc.).

Miejsca oznaczone są tabliczką "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Pełną, aktualną listę znajdziecie na platformie Emp@tia pod adresem empatia.mpips.gov.pl/kdr.

Praktyczne wskazówki KDR

Unikajcie najczęstszych błędów: sprawdzajcie dane osobowe przed wysłaniem wniosku, składajcie go w właściwej gminie zamieszkania i pamiętajcie o oświadczeniu o władzy rodzicielskiej.

Jeśli wasza gmina ma własny program (jak Kraków czy Warszawa), możecie mieć dodatkowe zniżki tylko dla mieszkańców. To oddzielne karty – sprawdźcie w lokalnym urzędzie.

Karta Dużej Rodziny to realny sposób na obniżenie kosztów życia dla seniorów. Przy dzisiejszych cenach każda oszczędność się liczy, a te zniżki mogą dać wam setki złotych rocznie. Jeśli spełniacie warunki, nie zwlekajcie – wniosek możecie złożyć już dziś!

