Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

w wieku do 18. roku życia,

w wieku do 25. roku życia w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

rodzic/rodzice, rodzice zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;

małżonek rodzica;

dziecko, przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Jak załatwić Kartę Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie KDR składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. We wniosku rodzic oświadcza, że miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Osoby ubiegające się o Kartę składają wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Mogą zrezygnować z wnioskowania o tradycyjną formę Karty i korzystać wyłącznie z elektronicznej formy. Później mogą wnioskować o domówienie tradycyjnej formy, co będzie podlegało opłacie w wysokości 10 zł.

Aktualne koszty Karty Dużej Rodziny (od 1 marca 2025 r.)

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Jednakże za niektóre czynności pobierane są opłaty:

Duplikat KDR: 16 zł

Wydanie karty tradycyjnej (gdy wcześniej została udostępniona karta elektroniczna): 10 zł

Koszt realizacji ustawy przez gminę: 8 zł za przyznanie Karty w przypadku zmiany liczby członków rodziny lub przyznania nowej Karty członkowi rodziny, który był już posiadaczem

Uwaga! W uzasadnionych okolicznościach władze gminy mogą zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty.

Uprawnienia wynikające z Karty Dużej Rodziny

Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny polegają na tym, że mają oni korzystniejszy dostęp do towarów, usług lub innych form działalności niż osoby niemające Karty.

Przykładowe uprawnienia Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny umożliwia na przykład:

zniżki na przejazdy kolejowe (37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne dla ojca, matki, macochy i ojczyma),

50 proc. ulgi opłaty za paszport dla ojca, matki, macochy i ojczyma,

75 proc. ulgi opłaty za paszport dla dzieci,

bezpłatny wstęp do parków narodowych,

zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa.

Pierwszeństwo w dostępie do pomocy z urzędów pracy

Pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w różnych formach pomocy przysługuje między innymi bezrobotnym mającym Kartę Dużej Rodziny.

Osoby mające Kartę Dużej Rodziny dostają w pierwszej kolejności różne rodzaje wsparcia udzielane na przykład przez Powiatowy czy Wojewódzki Urząd Pracy. Chodzi o wypłatę zasiłku dla bezrobotnych, przyznanie dodatku aktywizacyjnego, wypłatę zapomogi, skierowanie na szkolenie zawodowe czy przyznanie dotacji lub środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Osobom będącym członkami rodzin wielodzietnych posiadającymi Kartę Dużej Rodziny przysługuje zasiłek dla bezrobotnych przez 365, a nie 180 dni.

Uwaga! Bezrobotny, w tym posiadacz Karty Dużej Rodziny, może uzyskać pomoc także w innym urzędzie pracy niż miejsce rejestracji.

Wyszukiwarka Partnerów KDR

Partnerami Karty Dużej Rodziny są firmy i instytucje oferujące zniżki i dodatkowe uprawnienia posiadaczom Karty Dużej Rodziny - zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne z różnych branż, takich jak spożywcza, paliwowa, rekreacyjna czy kulturalna.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępnia specjalne wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Wyszukiwać można według województw i następujących kategorii: artykuły przemysłowe; edukacja; kultura; łączność; mieszkanie; odzież i obuwie; sport; rekreacja; turystyka; transport; usługi; usługi na odległość; zdrowie; żywność.

Karta Dużej Rodziny dla seniorów

Seniorzy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, mogą otrzymać Kartę Dużej Rodziny uprawniającą do szerokiego systemu zniżek za zakupy. Aby z niej skorzystać, należy o nią wystąpić. Jej wyrobienie jest proste, a pozwala obniżyć codzienne wydatki o kilkanaście procent.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich obecny wiek i miejsce zamieszkania.

Seniorzy mogą odnieść z Karty wymierne korzyści, ponieważ KDR oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Posiadacze karty mają możliwość korzystania z szerokiego katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz transportowej na terenie całego kraju.

