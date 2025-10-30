Początek listopada 2025 przyniesie dwudniowy zakaz handlu (1-2 listopada) z powodu Wszystkich Świętych i niedzieli niehandlowej.

Duże sieci handlowe i galerie będą zamknięte, dlatego warto zaplanować zakupy spożywcze wcześniej.

Zakaz handlu nie obejmuje stacji paliw, aptek, kwiaciarni, piekarni oraz sklepów, w których sprzedaje właściciel, jak Żabka czy Carrefour Express.

Mimo zakazu, niektóre punkty usługowe i gastronomiczne w galeriach pozostaną otwarte.

Długi weekend z zakazem handlu

Układ kalendarza w 2025 roku sprawił, że początek listopada to nie tylko czas odwiedzin na cmentarzach, ale również przerwa w codziennych zakupach. Zgodnie z przepisami, 1 listopada jako dzień ustawowo wolny od pracy objęty jest zakazem handlu. Co więcej, 2 listopada wypada niedziela niehandlowa, co oznacza, że klienci przez cały weekend nie zrobią zakupów w większości sklepów.

Wszystkich Świętych bez handlu – duże sieci zamknięte

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sobotę 1 listopada obowiązuje zakaz handlu i sklepy nie mogą prowadzić sprzedaży. Nieczynne będą duże sieci, takie jak Biedronka, Lidl, Dino, Carrefour czy Auchan, a także centra i galerie handlowe. W galeriach otwarte pozostaną jedynie niektóre punkty usługowe i gastronomiczne, lecz na zakupy spożywcze nie ma co liczyć.

2 listopada – niedziela niehandlowa i Dzień Zaduszny

Niedziela 2 listopada również przyniesie ograniczenia. W tym roku Dzień Zaduszny pokrywa się z niedzielą niehandlową, co oznacza, że sklepy będą zamknięte przez dwa dni z rzędu.

Gdzie zrobisz zakupy w długi weekend?

Choć zakaz handlu obowiązuje w sobotę i w niedzielę 1-2 listopada, ustawa przewiduje liczne wyjątki. Otwarte będą m.in.:

* stacje paliw,

* apteki,

* kwiaciarnie,

* sklepy na dworcach, lotniskach i w szpitalach,

* piekarnie, cukiernie i lodziarnie,

* punkty gastronomiczne.

* sklepy, w których właściciel sam stoi za ladą.

Czynne więc mogą być mniejsze sklepy osiedlowe i sieci franczyzowe, takie jak Żabka, Carrefour Express, Lewiatan czy Groszek.

Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte zakazem handlu, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia znajdziesz w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka oraz na stronie www.zabka.pl.

Artur Rytel Złoty Laur Superbiznesu