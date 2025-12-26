Biedronka nawiązała współpracę z Uber Eats, umożliwiając zamawianie zakupów spożywczych online z dostawą bezpośrednio z lokalnych sklepów.

Produkty w aplikacji Uber Eats mają te same niskie ceny co w sklepach stacjonarnych Biedronki, a dostawa może trwać nawet 30 minut (dla subskrybentów Uber One możliwa jest dostawa za 0 zł).

Usługa startuje pilotażowo w wybranych dzielnicach Warszawy, Krakowa i Poznania, z planami rozszerzenia do około 40 placówek w 15 największych aglomeracjach do końca 2025 roku.

Biedronka i Uber Eats – nowy etap zakupów spożywczych online

Największa sieć handlowa w Polsce nawiązała partnerstwo z jedną z najbardziej rozpoznawalnych platform dostawczych na świecie. Biedronka we współpracy z Uber Eats umożliwia klientom zamawianie zarówno małych, jak i większych koszyków zakupowych bez wychodzenia z domu. Zamówienia realizowane są bezpośrednio z lokalnych sklepów, co pozwala zachować świeżość produktów oraz sprawną obsługę.

Kluczowym elementem oferty pozostają niezmiennie niskie ceny. Produkty dostępne w aplikacji Uber Eats kosztują dokładnie tyle samo, co na półkach w sklepach stacjonarnych Biedronki. Oznacza to brak dodatkowych marż i pełną przejrzystość dla konsumentów.

Ceny jak w sklepie i dostawa nawet w 30 minut

Nowa usługa odpowiada na rosnące zainteresowanie zakupami spożywczymi online. Klienci mogą liczyć na szeroki wybór artykułów – od codziennych produktów spożywczych po cięższe zakupy, których transport bywa problematyczny. Dostawy realizowane są nawet w 30 minut, a subskrybenci Uber One już teraz mogą korzystać z opcji dostawy za 0 zł.

Pilotaż w największych miastach i dalsza ekspansja

Usługa wystartowała pilotażowo w wybranych dzielnicach dużych miast. W Warszawie obejmuje Mokotów, w Krakowie centrum miasta oraz Kazimierz, natomiast w Poznaniu dzielnice Łacina i Grunwald. Jeszcze w 2025 roku do projektu dołączą Katowice.

Do końca roku planowane jest uruchomienie około 20 sklepów, a w kolejnym etapie – około 40 placówek w 15 największych aglomeracjach, w tym m.in. Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie, Białymstoku i Rzeszowie. W pierwszej połowie 2026 roku liczba sklepów może wzrosnąć do kilkuset w całej Polsce.

Wygoda dla różnych grup klientów

Zakupy spożywcze online przestały być domeną wyłącznie młodszych i zapracowanych konsumentów. Coraz częściej korzystają z nich także seniorzy oraz osoby czasowo ograniczone w mobilności. Dzięki połączeniu skali działania Biedronki z technologią Uber Eats klienci zyskują dostęp do pełnych koszyków zakupowych bez konieczności dźwigania ciężkich toreb.

