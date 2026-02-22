Dyrektorzy generalni i kierownicy zarządzający zarabiają średnio 22 911,90 zł brutto miesięcznie, co plasuje ich na czele najlepiej opłacanych zawodów.

Branża IT nadal oferuje jedne z najwyższych wynagrodzeń, zarówno dla kierowników, jak i specjalistów (analitycy systemów komputerowych i programiści).

Poza stanowiskami kierowniczymi, wysokie wynagrodzenia osiągają również lekarze specjaliści, radcy prawni/adwokaci oraz pracownicy górnictwa i transportu lotniczego/morskiego.

Na niezłe zarobki mogą też liczyć operatorzy specjalistycznych maszyn / spawacze z uprawnieniami.

Kto zarabia najwięcej w Polsce? Liderzy rankingu płac

Przeciętne wynagrodzenie w 2025 r. wyniosło 8903,56 zł brutto, a w ostatnim kwartale przekroczyło 9 tys. zł. Na najwyższe pensje mogą oczywiście liczyć osoby na stanowiskach kierowniczych. Na szczycie listy płac, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stoją dyrektorzy generalni i zarządzający. Ich średnia miesięczna pensja to 22 911,90 zł brutto. Tuż za nimi plasują się kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, którzy zarabiają przeciętnie 21 489,76 zł brutto.

Analizując zarobki w Polsce, widać wyraźnie, że najlepiej płatne zawody to te związane z zarządzaniem i nowoczesnymi technologiami. Jednak próg 15 tys. zł brutto miesięcznie przekracza znacznie więcej profesji. W tej grupie znajdują się także:

pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa – 18 883,41 zł,

przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy – 16 383,78 zł,

specjaliści z dziedziny prawa – 15 876,14 zł,

kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju – 15 735,57 zł,

analitycy systemów komputerowych i programiści – 15 629,51 zł.

Specjaliści w cenie. Ile zarabiają lekarze, prawnicy i programiści?

Wysokie stanowiska to jedno, ale równie imponujące pieniądze czekają na ekspertów w swoich dziedzinach. Wysokie zarobki w Polsce to nie tylko domena menedżerów – świetnie wynagradzani są również wysoko wykwalifikowani specjaliści. W czołówce tego zestawienia od lat utrzymują się te same branże: IT, prawo i medycyna.

Najlepiej na starcie kariery radzą sobie eksperci od nowych technologii. Analitycy systemów komputerowych i programiści mogą liczyć na pensję początkową w wysokości 13 434 zł brutto, a ich koledzy po fachu, specjaliści ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych, niewiele mniej – 13 307 zł. Z czasem ich średnie zarobki przekraczają 15 tys. zł brutto.

Zupełnie inaczej wygląda ścieżka kariery w zawodach prawniczych. Tutaj początkowe wynagrodzenie jest najniższe w całym zestawieniu i wynosi 8 664 zł brutto. Jednak cierpliwość popłaca. Już po dwóch latach pensja rośnie do średnio 10 667 zł, a doświadczeni radcy prawni i adwokaci, nawet bez partnerskiej roli w kancelarii, mogą liczyć na zarobki przekraczające 17 610 zł brutto.

A co z lekarzami? Według danych GUS, ich przeciętne wynagrodzenie to 17 440,10 zł brutto. To jednak tylko część obrazu. Jak wskazują raporty branżowe, chirurg, anestezjolog czy inny lekarz specjalista pracujący w sektorze prywatnym często zarabia znacznie więcej. Stawki rzędu 20 000–30 000 zł brutto miesięcznie nie są rzadkością, a ostateczna kwota zależy od specjalizacji i liczby dyżurów. Rekordzista z Ciechanowa zarobił ostatnio ponad 300 tys. zł w ciągu miesiąca.

Nie tylko białe kołnierzyki. W tych branżach też dobrze zarobisz

Wysokie pensje nie są zarezerwowane wyłącznie dla pracowników biurowych w szklanych wieżowcach. Okazuje się, że w niektórych branżach, często kojarzonych z pracą fizyczną lub techniczną, zarobki potrafią być równie imponujące. W aktualnym rankingu zawodów zaskakująco wysoko plasuje się górnictwo, gdzie średnie pensje potrafią przebić zarobki wielu specjalistów. Dane GUS pokazują, że w grudniu 2025 roku średnie wynagrodzenie w sektorze górnictwa i wydobywania osiągnęło rekordowy poziom 21 430,22 zł brutto.

Bardzo dobrze zarabiają także doświadczeni specjaliści w transporcie. Mowa tu nie tylko o kadrze zarządzającej, ale również o pilotach, personelu pokładowym na wyższych szczeblach czy specjalistach w transporcie morskim. W ich przypadku pensje regularnie przekraczają próg 15–20 tys. zł brutto.

Na solidne wynagrodzenie można liczyć również w budownictwie i przemyśle, o ile posiada się odpowiednie kwalifikacje. Doświadczeni operatorzy specjalistycznych maszyn, spawacze z rzadkimi uprawnieniami czy monterzy konstrukcji stalowych mogą liczyć na zarobki w przedziale 8 000–12 000 zł brutto, a przy kontraktach zagranicznych stawki te są często znacznie wyższe.

