Szwecja przeznacza 131 mln euro na generatory, rezerwy żywności i systemy zarządzania kryzysowego. Władze apelują do obywateli, by trzymali w domu zapasy – w tym gotówkę na wypadek awarii płatności. Czy Polska ma podobny plan?

Przestronne pomieszczenie gospodarcze wypełnione regałami, pudełkami z jedzeniem, zapasami wody, wiaderkami, kartonami i sprzętem awaryjnym. Obraz ilustruje konieczność gromadzenia zapasów, o czym przeczytasz na portalu Super Biznes.

  • Szwecja przeznacza 131 mln euro na generatory, lokalne rezerwy żywności i infrastrukturę kryzysową
  • Szwedzki bank centralny zaleca, by każdy dorosły miał w domu co najmniej 94 euro (400 zł) w gotówce
  • Minister obrony cywilnej wzywa do edukowania obywateli o sposobach ograniczania ryzyka w sytuacjach nadzwyczajnych
  • Realizacją programu zajmuje się Agencja Obrony Cywilnej, która rozdzieli środki między gminy
Szwecja apeluje: gromadźcie zapasy żywności i paliwa

Władze Szwecji zachęcają mieszkańców do przygotowania się na sytuacje kryzysowe. Chodzi o awarie systemów płatności, przerwy w dostawach energii, a także zagrożenia związane z konfliktem zbrojnym.

Rekomendacje są konkretne. Obywatele powinni mieć w domu zapasy żywności, paliwa i gotówki. To nie jednorazowy apel – to element szerszej strategii wzmacniania odporności państwa.

131 mln euro na obronę cywilną i infrastrukturę kryzysową

Rząd Szwecji przeznacza 131 mln euro na konkretne inwestycje. Środki zostaną podzielone na trzy obszary:

  • Jedna trzecia trafi na zakup generatorów prądu i sprzętu umożliwiającego przetrwanie podczas kryzysu
  • Kolejna pula zostanie przeznaczona na budowę lokalnych rezerw żywności
  • Pozostałe środki zasilą wyposażenie i struktury do zarządzania kryzysowego

Realizacją programu zajmie się Agencja Obrony Cywilnej (MCF). To ona będzie koordynować dystrybucję pieniędzy do poszczególnych gmin w całym kraju.

Minister: musimy wziąć odpowiedzialność za przygotowanie kraju

Szwedzki minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin nie pozostawia wątpliwości co do powagi sytuacji.

Musimy wziąć odpowiedzialność za przygotowanie kraju na takie sytuacje i informować obywateli, jak mogą ograniczyć swoją podatność na zagrożenia

– powiedział minister.

Jego słowa to sygnał, że szwedzkie władze traktują zagrożenie poważnie. Kraj od dawna inwestuje w obronę i jest jednym z liderów w budowaniu odporności cywilnej w Europie.

Gotówka w domu – ile jej trzymać? Szwedzki bank centralny ma odpowiedź

Jednym z kluczowych zaleceń jest posiadanie gotówki. Szwedzki bank centralny rekomenduje, by każdy dorosły obywatel miał w domu co najmniej około 94 euro (400 zł).

Dlaczego gotówka jest tak ważna? W razie awarii systemów płatniczych – czy to z powodu cyberataku, blackoutu, czy innego kryzysu – karty i przelewy mogą nie działać. Gotówka pozostaje jedynym środkiem płatniczym.

To ważny sygnał dla społeczeństw, które coraz rzadziej noszą przy sobie banknoty. Szwecja, kraj znany z niemal bezgotówkowego obrotu, sama ostrzega przed nadmiernym uzależnieniem od technologii.

Co z Polską? Czy mamy podobny plan kryzysowy?

Pytanie o Polskę jest zasadne. Nasz kraj leży w newralgicznym miejscu Europy – na granicy NATO z Rosją i Białorusią. Polska w ostatnich latach zwiększa wydatki na obronność, ale kwestia gotowości cywilnej wciąż budzi dyskusje.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydaje rekomendacje dotyczące zapasów dla gospodarstw domowych. Zaleca m.in. trzymanie w domu zapasu wody, jedzenia na kilka dni i latarki na baterie. Nie ma jednak tak skonkretyzowanego i dofinansowanego programu jak w Szwecji.

Eksperci podkreślają, że kraje bałtyckie i skandynawskie są pod tym względem wzorem dla reszty Europy. Szwecja, Finlandia czy Estonia od lat systematycznie budują odporność – zarówno militarną, jak i cywilną.

Jak przygotować się na kryzys? Podstawowe zasady

Niezależnie od działań rządowych, każdy może zadbać o własne bezpieczeństwo. Oto co rekomendują eksperci od zarządzania kryzysowego:

  • Zapas żywności – produkty o długim terminie ważności na minimum kilka dni
  • Woda – co najmniej 2 litry na osobę dziennie
  • Gotówka – drobne banknoty i monety na wypadek awarii terminali
  • Latarka i radio na baterie – niezbędne przy braku prądu
  • Leki i apteczka – szczególnie ważne dla osób przewlekle chorych
  • Paliwo – pełny bak w samochodzie może okazać się ratunkiem

Szwecja pokazuje, że gotowość na kryzys to nie paranoja. To odpowiedzialne planowanie, które może uratować życie.

