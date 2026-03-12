- Szwecja przeznacza 131 mln euro na generatory, lokalne rezerwy żywności i infrastrukturę kryzysową
- Szwedzki bank centralny zaleca, by każdy dorosły miał w domu co najmniej 94 euro (400 zł) w gotówce
- Minister obrony cywilnej wzywa do edukowania obywateli o sposobach ograniczania ryzyka w sytuacjach nadzwyczajnych
- Realizacją programu zajmuje się Agencja Obrony Cywilnej, która rozdzieli środki między gminy
Spis treści
- Szwecja apeluje: gromadźcie zapasy żywności i paliwa
- 131 mln euro na obronę cywilną i infrastrukturę kryzysową
- Minister: musimy wziąć odpowiedzialność za przygotowanie kraju
- Gotówka w domu – ile jej trzymać? Szwedzki bank centralny ma odpowiedź
- Co z Polską? Czy mamy podobny plan kryzysowy?
- Jak przygotować się na kryzys? Podstawowe zasady
Szwecja apeluje: gromadźcie zapasy żywności i paliwa
Władze Szwecji zachęcają mieszkańców do przygotowania się na sytuacje kryzysowe. Chodzi o awarie systemów płatności, przerwy w dostawach energii, a także zagrożenia związane z konfliktem zbrojnym.
Rekomendacje są konkretne. Obywatele powinni mieć w domu zapasy żywności, paliwa i gotówki. To nie jednorazowy apel – to element szerszej strategii wzmacniania odporności państwa.
131 mln euro na obronę cywilną i infrastrukturę kryzysową
Rząd Szwecji przeznacza 131 mln euro na konkretne inwestycje. Środki zostaną podzielone na trzy obszary:
- Jedna trzecia trafi na zakup generatorów prądu i sprzętu umożliwiającego przetrwanie podczas kryzysu
- Kolejna pula zostanie przeznaczona na budowę lokalnych rezerw żywności
- Pozostałe środki zasilą wyposażenie i struktury do zarządzania kryzysowego
Realizacją programu zajmie się Agencja Obrony Cywilnej (MCF). To ona będzie koordynować dystrybucję pieniędzy do poszczególnych gmin w całym kraju.
Minister: musimy wziąć odpowiedzialność za przygotowanie kraju
Szwedzki minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin nie pozostawia wątpliwości co do powagi sytuacji.
Musimy wziąć odpowiedzialność za przygotowanie kraju na takie sytuacje i informować obywateli, jak mogą ograniczyć swoją podatność na zagrożenia
– powiedział minister.
Jego słowa to sygnał, że szwedzkie władze traktują zagrożenie poważnie. Kraj od dawna inwestuje w obronę i jest jednym z liderów w budowaniu odporności cywilnej w Europie.
Polecany artykuł:
Gotówka w domu – ile jej trzymać? Szwedzki bank centralny ma odpowiedź
Jednym z kluczowych zaleceń jest posiadanie gotówki. Szwedzki bank centralny rekomenduje, by każdy dorosły obywatel miał w domu co najmniej około 94 euro (400 zł).
Dlaczego gotówka jest tak ważna? W razie awarii systemów płatniczych – czy to z powodu cyberataku, blackoutu, czy innego kryzysu – karty i przelewy mogą nie działać. Gotówka pozostaje jedynym środkiem płatniczym.
To ważny sygnał dla społeczeństw, które coraz rzadziej noszą przy sobie banknoty. Szwecja, kraj znany z niemal bezgotówkowego obrotu, sama ostrzega przed nadmiernym uzależnieniem od technologii.
Co z Polską? Czy mamy podobny plan kryzysowy?
Pytanie o Polskę jest zasadne. Nasz kraj leży w newralgicznym miejscu Europy – na granicy NATO z Rosją i Białorusią. Polska w ostatnich latach zwiększa wydatki na obronność, ale kwestia gotowości cywilnej wciąż budzi dyskusje.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydaje rekomendacje dotyczące zapasów dla gospodarstw domowych. Zaleca m.in. trzymanie w domu zapasu wody, jedzenia na kilka dni i latarki na baterie. Nie ma jednak tak skonkretyzowanego i dofinansowanego programu jak w Szwecji.
Eksperci podkreślają, że kraje bałtyckie i skandynawskie są pod tym względem wzorem dla reszty Europy. Szwecja, Finlandia czy Estonia od lat systematycznie budują odporność – zarówno militarną, jak i cywilną.
Jak przygotować się na kryzys? Podstawowe zasady
Niezależnie od działań rządowych, każdy może zadbać o własne bezpieczeństwo. Oto co rekomendują eksperci od zarządzania kryzysowego:
- Zapas żywności – produkty o długim terminie ważności na minimum kilka dni
- Woda – co najmniej 2 litry na osobę dziennie
- Gotówka – drobne banknoty i monety na wypadek awarii terminali
- Latarka i radio na baterie – niezbędne przy braku prądu
- Leki i apteczka – szczególnie ważne dla osób przewlekle chorych
- Paliwo – pełny bak w samochodzie może okazać się ratunkiem
Szwecja pokazuje, że gotowość na kryzys to nie paranoja. To odpowiedzialne planowanie, które może uratować życie.