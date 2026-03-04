Bank Szwecji zaleca obywatelom posiadanie 1000 koron gotówki na osobę w domu jako zabezpieczenie na wypadek kryzysu, mimo że 90 proc. transakcji w kraju jest bezgotówkowych

Powodem tej zaskakującej rekomendacji jest niepewna sytuacja geopolityczna i doświadczenia z 2022 r., gdy atak Rosji na Ukrainę skłonił wielu Szwedów do wypłacania gotówki

Szwecja, lider cyfryzacji, wstrzymała prace nad e-koroną, uznając znaczenie fizycznego pieniądza jako gwaranta bezpieczeństwa i planuje wprowadzić obowiązek przyjmowania gotówki w kluczowych punktach, jak apteki

Oprócz gotówki, Bank Szwecji rekomenduje dywersyfikację kart płatniczych i dostęp do alternatywnych metod płatności, aby zwiększyć odporność systemu finansowego na awarie i cyberataki

Dlaczego Bank Szwecji zaleca posiadanie gotówki?

Bank Szwecji, czyli bank centralny tego kraju, wydał oficjalną rekomendację dla obywateli, która w dzisiejszym cyfrowym świecie może wydawać się zaskakująca. Chodzi o posiadanie gotówki w domu na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i kryzysów. Zalecana kwota to 1000 koron, czyli równowartość około 93 euro, na każdą dorosłą osobę w gospodarstwie domowym.

Oficjalnym powodem jest „niepewna sytuacja na świecie”. Choć bank nie precyzuje, o jakie konkretnie zagrożenia chodzi, kontekst geopolityczny jest tu kluczowy. Punktem zwrotnym okazał się pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainę w 2022 roku. To właśnie wtedy wielu Szwedów ruszyło do bankomatów w obawie o stabilność systemów finansowych. Wydarzenia te pokazały, że w czasach kryzysu tradycyjny pieniądz gwałtownie zyskuje na znaczeniu. W nowej rekomendacji Bank Szwecji zaleca gotówkę jako podstawowe zabezpieczenie, zachęcając jednocześnie do używania banknotów i monet w codziennym życiu, aby podtrzymać system obiegu pieniądza.

Co ciekawe, to właśnie kryzys za wschodnią granicą wstrzymał zaawansowane prace szwedzkiego banku centralnego nad wprowadzeniem własnej cyfrowej waluty, tzw. e-korony. Znaczenie fizycznego pieniądza jako gwaranta bezpieczeństwa okazało się ważniejsze niż dalsza cyfryzacja.

Szwecja – kraj, w którym gotówka praktycznie zniknęła

Rekomendacja Banku Szwecji jest tym bardziej znacząca, że Szwecja to jedno z najbardziej cyfrowych społeczeństw na świecie. Gotówka od lat jest tam w odwrocie, a dla wielu Szwedów płacenie banknotami stało się niemal zapomnianą czynnością. To właśnie ten trend sprawia, że zalecenie dotyczące trzymania pieniędzy w domu jest tak dużym zaskoczeniem.

Skala cyfryzacji jest ogromna. Sytuacja jest na tyle nietypowa, że posiadanie gotówki w domu dla wielu Szwedów stało się czymś zupełnie abstrakcyjnym, bo aż 90 proc. wszystkich transakcji w sklepach odbywa się bezgotówkowo. W wielu miejscach, szczególnie w dużych miastach, można natknąć się na sklepy, kawiarnie czy punkty usługowe, gdzie widnieje informacja „card only”. Płatność fizycznym pieniądzem jest tam po prostu niemożliwa.

Konsekwencją tego trendu jest również systematycznie malejąca liczba bankomatów. Znalezienie urządzenia do wypłaty gotówki, zwłaszcza poza centrami miast, staje się coraz większym wyzwaniem. To tworzy zamknięte koło – im mniej osób korzysta z gotówki, tym mniej opłacalne jest utrzymywanie infrastruktury do jej obsługi, co z kolei jeszcze bardziej ogranicza jej użycie.

Gotówka na czarną godzinę. Rząd też chce zmian

Rekomendacja banku centralnego to nie jedyny sygnał, że Szwecja na nowo odkrywa potrzebę istnienia fizycznego pieniądza. Problem dostrzegł również rząd, który przygotowuje się do wprowadzenia konkretnych regulacji prawnych. Na stole leży projekt ustawy, która ma nałożyć na niektóre kluczowe dla społeczeństwa punkty, takie jak apteki, obowiązek przyjmowania płatności gotówką. To odpowiedź na sytuację, w której obywatele w podstawowych sprawach życiowych mogliby zostać pozbawieni możliwości zapłaty, jeśli systemy cyfrowe zawiodą.

Bank Szwecji podkreśla, że jego celem nie jest odwrócenie cyfrowego trendu, ale zbudowanie bardziej odpornego systemu płatności. Chodzi o to, by obywatele mieli alternatywę w razie awarii, cyberataku czy innego kryzysu. Dlatego, oprócz zalecenia dotyczącego trzymania pieniędzy w domu, eksperci banku centralnego sugerują również inne kroki zwiększające bezpieczeństwo finansowe.

Kluczowe zalecenia Banku Szwecji to:

Posiadanie gotówki:

1000 koron na osobę dorosłą , aby móc pokryć podstawowe wydatki przez kilka dni.

, aby móc pokryć podstawowe wydatki przez kilka dni. Dywersyfikacja kart płatniczych : Posiadanie w rodzinie kart wydanych przez różne banki, na wypadek awarii systemu u jednego operatora.

: Posiadanie w rodzinie kart wydanych przez różne banki, na wypadek awarii systemu u jednego operatora. Dostęp do alternatywnych metod płatności: Korzystanie z różnych aplikacji i systemów płatności mobilnych, by nie być uzależnionym od jednego rozwiązania.

To zwrot w myśleniu o pieniądzu. Szwecja, kraj, który był globalnym liderem w eliminowaniu gotówki, dziś staje się przykładem tego, jak ważne jest zachowanie równowagi między cyfrową wygodą a fizycznym bezpieczeństwem. W niepewnych czasach stary, dobry banknot w portfelu znów okazuje się bezcenną polisą ubezpieczeniową.