Grupa Azoty wstrzymuje sprzedaż nawozów! To efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie

Grupa Azoty wstrzymuje przyjmowanie nowych zamówień na nawozy azotowe z powodu skokowego wzrostu cen gazu.

Produkcja nawozów nie została zatrzymana, a realizowane są dotychczasowe zamówienia.

Wstrzymanie zamówień nie dotyczy nawozów wieloskładnikowych.

Decyzja ma na celu ochronę spółki przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi.

Grupa Azoty wstrzymuje zamówienia na nawozy

Grupa Azoty poinformowała o czasowym wstrzymaniu przyjmowania nowych zamówień na nawozy azotowe. Decyzja ta jest odpowiedzią na skokowy wzrost cen gazu, który stanowi kluczowy składnik w procesie produkcji tych nawozów. Jak zaznaczył w rozmowie z PAP Biznes Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty:

- Potwierdzamy, że z uwagi na skokowy wzrost ceny gazu podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu nowych zamówień na nawozy azotowe. Realizowane są już złożone zamówienia. Analizujemy bieżącą sytuację - przekazał rzecznik prasowy.

Spółka zapewnia, że bieżąca sytuacja jest stale monitorowana i analizowana, co pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Decyzja ta ma na celu minimalizację negatywnych skutków finansowych dla Grupy Azoty w obliczu dynamicznych zmian cen surowców.

Produkcja trwa, zapasy zabezpieczają ciągłość dostaw

W komunikacie prasowym Grupa Azoty podkreśliła, że produkcja nawozów nie została zatrzymana. Zakłady produkcyjne pracują z pełną mocą, realizując wszystkie zamówienia, które zostały złożone przed ogłoszeniem decyzji o wstrzymaniu nowych zamówień.

Dodatkowo, spółka poinformowała, że autoryzowana sieć dystrybucji dysponuje odpowiednimi zapasami, co ma zabezpieczyć ciągłość dostaw dla klientów. Dzięki temu rolnicy, którzy wcześniej złożyli zamówienia, mogą być spokojni o dostępność nawozów.

Wstrzymanie nie dotyczy nawozów wieloskładnikowych

Dobrą wiadomością jest fakt, że wstrzymanie zamówień nie dotyczy nawozów wieloskładnikowych. Jak wyjaśnia spółka, udział kosztów gazu w całkowitym koszcie produkcji tych nawozów jest znacznie niższy.

Jednocześnie Grupa Azoty zastrzega, że ewentualne zmiany w tej decyzji będą zależały od dalszego kształtowania się cen innych surowców. Oznacza to, że sytuacja na rynku nawozów wieloskładnikowych również może ulec zmianie w przyszłości, w zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej.

Producenci nawozów z całej Europy podnoszą ceny

Grupa Azoty zwraca uwagę na fakt, że producenci nawozów spoza Europy również podnieśli ceny. Firmy z Egiptu, Algierii, Chin i USA zwiększyły ceny o 45–70 dolarów za tonę.

Spółka podkreśla, że nie zdecydowała się na przeniesienie tak wysokich kosztów na swoich partnerów handlowych. Jednak przyjmowanie nowych zamówień na dotychczasowych warunkach, przy tak dynamicznym wzroście kosztów, mogłoby narazić Grupę Azoty na poważne straty finansowe.

Co dalej z cenami gazu? QatarEnergy wstrzymuje produkcję mocznika

Ceny gazu w Europie w ostatnim czasie gwałtownie wzrosły. We wtorek, około godziny 12:55, gaz w holenderskim hubie TTF podrożał o 38% do 60,06 euro za MWh. W skali tygodnia wzrost ceny wyniósł aż 99,68%.

Po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie doszło do ataku na dwie instalacje gazowe w północnej części Kataru. W związku z tym QatarEnergy wstrzymał produkcję LNG, a także niektórych produktów przetwórczych m.in. mocznika, polimerów, metanolu, czy aluminium.

