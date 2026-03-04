Żabka wprowadza e-paragony w aplikacji Żappka, umożliwiając klientom wygodny dostęp do cyfrowych dowodów zakupu.

Nowa funkcja będzie stopniowo wdrażana dla wszystkich użytkowników, oferując prostą aktywację w ustawieniach aplikacji i możliwość powrotu do papierowych paragonów.

E-paragony to oszczędność nawet 16 milionów paragonów miesięcznie, co znacząco zmniejszy zużycie papieru fiskalnego w ponad 12 tys. sklepów.

Rozwiązanie testowano już w 2025 roku w sklepach Żabka Nano, gdzie cyfrowe potwierdzenia zakupu były standardem.

e-paragon w aplikacji Żappka

Żabka rozwija swoją aplikację mobilną o kolejną funkcję. Klienci korzystający z Żappki mogą aktywować elektroniczny paragon, który pojawi się w aplikacji zamiast tradycyjnego wydruku. Rozwiązanie jest wdrażane stopniowo i docelowo będzie dostępne dla wszystkich użytkowników programu.

Po włączeniu opcji dowód zakupu zostanie zapisany w aplikacji tuż po dokonaniu transakcji. Dzięki temu klienci będą mogli w każdej chwili sprawdzić historię zakupów lub pobrać paragon w wersji cyfrowej.

Elektroniczne paragony będą widoczne w aplikacji przez rok, a przez kolejne 4 lata można je odzyskać po kontakcie z Centrum Wsparcia Klienta.

Miliony transakcji dziennie i oszczędność papieru

W sklepach Żabki realizowanych jest około 4,2 mln transakcji dziennie. Wprowadzenie e-paragonów oznacza digitalizację nawet 16 mln paragonów miesięcznie. Zmiana przyniesie także wymierne korzyści środowiskowe i operacyjne. Szacuje się, że tylko w 2026 roku franczyzobiorcy wykorzystają o około 237 tys. rolek papieru mniej. Łącznie daje to oszczędność niemal 12 tys. km papieru fiskalnego.

Jak aktywować e-paragon w Żappce

Aktywacja nowej funkcji jest prosta i odbywa się bezpośrednio w aplikacji. Wystarczy wejść w sekcję „Profil”, następnie wybrać zakładkę „E-paragony” i kliknąć opcję „Chcę zobaczyć moje paragony”. Do tej części użytkownik może również trafić poprzez powiadomienie push lub specjalny baner w aplikacji. Osoby, które wolą tradycyjny wydruk, mogą w dowolnym momencie wrócić do papierowej wersji. Wystarczy w ustawieniach aplikacji wycofać zgodę na e-paragon.

Rozwiązanie testowane wcześniej w Żabka Nano

Elektroniczne paragony nie są w sieci całkowitą nowością. Funkcja została wprowadzona w 2025 roku w autonomicznych sklepach Żabka Nano, gdzie cyfrowe potwierdzenie zakupu było już standardem przy każdej transakcji.