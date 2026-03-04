Nowość w Żabce dla ponad 10 mln klientów. Paragon trafi prosto do telefonu

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-03-04 12:07

Żabka wprowadza e-paragon w aplikacji Żappka, który zastąpi tradycyjny papierowy dowód zakupu. Nowa funkcja dla 10,2 mln użytkowników pozwoli przechowywać historię transakcji w telefonie, a tylko w 2026 roku ograniczy zużycie papieru fiskalnego o niemal 12 tys. km.

Zielony szyld sklepu Żabka z logo i oknami witrynowymi, odzwierciedlający innowacje takie jak e-paragon w aplikacji Żappka. Super Biznes informuje, że to ważna zmiana dla 10 mln klientów, redukująca zużycie papieru i ułatwiająca transakcje.

i

Autor: Piotr Stańczak Zielony szyld sklepu Żabka z logo i oknami witrynowymi, odzwierciedlający innowacje takie jak e-paragon w aplikacji Żappka. Super Biznes informuje, że to ważna zmiana dla 10 mln klientów, redukująca zużycie papieru i ułatwiająca transakcje.
Super Biznes SE Google News
  • Żabka wprowadza e-paragony w aplikacji Żappka, umożliwiając klientom wygodny dostęp do cyfrowych dowodów zakupu.
  • Nowa funkcja będzie stopniowo wdrażana dla wszystkich użytkowników, oferując prostą aktywację w ustawieniach aplikacji i możliwość powrotu do papierowych paragonów.
  • E-paragony to oszczędność nawet 16 milionów paragonów miesięcznie, co znacząco zmniejszy zużycie papieru fiskalnego w ponad 12 tys. sklepów.
  • Rozwiązanie testowano już w 2025 roku w sklepach Żabka Nano, gdzie cyfrowe potwierdzenia zakupu były standardem.

e-paragon w aplikacji Żappka

Żabka rozwija swoją aplikację mobilną o kolejną funkcję. Klienci korzystający z Żappki mogą aktywować elektroniczny paragon, który pojawi się w aplikacji zamiast tradycyjnego wydruku. Rozwiązanie jest wdrażane stopniowo i docelowo będzie dostępne dla wszystkich użytkowników programu.

Po włączeniu opcji dowód zakupu zostanie zapisany w aplikacji tuż po dokonaniu transakcji. Dzięki temu klienci będą mogli w każdej chwili sprawdzić historię zakupów lub pobrać paragon w wersji cyfrowej.

Elektroniczne paragony będą widoczne w aplikacji przez rok, a przez kolejne 4 lata można je odzyskać po kontakcie z Centrum Wsparcia Klienta.

Miliony transakcji dziennie i oszczędność papieru

W sklepach Żabki realizowanych jest około 4,2 mln transakcji dziennie. Wprowadzenie e-paragonów oznacza digitalizację nawet 16 mln paragonów miesięcznie. Zmiana przyniesie także wymierne korzyści środowiskowe i operacyjne. Szacuje się, że tylko w 2026 roku franczyzobiorcy wykorzystają o około 237 tys. rolek papieru mniej. Łącznie daje to oszczędność niemal 12 tys. km papieru fiskalnego.

Jak aktywować e-paragon w Żappce

Aktywacja nowej funkcji jest prosta i odbywa się bezpośrednio w aplikacji. Wystarczy wejść w sekcję „Profil”, następnie wybrać zakładkę „E-paragony” i kliknąć opcję „Chcę zobaczyć moje paragony”. Do tej części użytkownik może również trafić poprzez powiadomienie push lub specjalny baner w aplikacji. Osoby, które wolą tradycyjny wydruk, mogą w dowolnym momencie wrócić do papierowej wersji. Wystarczy w ustawieniach aplikacji wycofać zgodę na e-paragon.

Rozwiązanie testowane wcześniej w Żabka Nano

Elektroniczne paragony nie są w sieci całkowitą nowością. Funkcja została wprowadzona w 2025 roku w autonomicznych sklepach Żabka Nano, gdzie cyfrowe potwierdzenie zakupu było już standardem przy każdej transakcji.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PARAGON
APLIKACJA
ŻABKA