Lidl testuje identyfikację numerem telefonu w programie Lidl Plus przy kasach samoobsługowych, co ułatwia dostęp do części rabatów.

Funkcja ta działa dla ofert Lidl Plus, ale kupony nadal wymagają aktywacji w aplikacji i skanowania kodu QR.

Nowe rozwiązanie ma pomóc klientom bez smartfonów lub z rozładowanym telefonem, poprawiając dostępność programu.

Identyfikacja numerem telefonu jest ograniczona do kas samoobsługowych ze względów bezpieczeństwa danych osobowych.

Lidl plus testuje identyfikację numerem telefonu

Lidl testuje nowy sposób identyfikacji użytkowników programu Lidl Plus. Dotychczas klienci, którzy chcieli skorzystać z promocji, musieli zeskanować przy kasie kod QR z aplikacji mobilnej. Teraz w części sklepów pojawiła się alternatywa.

Przy kasach samoobsługowych można wpisać numer telefonu przypisany do konta Lidl Plus. System automatycznie rozpoznaje użytkownika i nalicza wybrane rabaty dostępne w programie lojalnościowym.

„Stale rozwijamy nasze narzędzia, aby zakupy były jeszcze prostsze. Dlatego w wybranych lokalizacjach wprowadziliśmy możliwość identyfikacji w programie Lidl Plus za pomocą numeru telefonu na kasach samoobsługowych” – potwierdziła w rozmowie z Portalem Spożywczym Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska.

Zmiana ma ułatwić korzystanie z promocji.

Nie wszystkie rabaty z Lidl Plus działają bez aplikacji

Nowa funkcja nie oznacza jednak całkowitej rezygnacji z aplikacji. Lidl rozróżnia dwa rodzaje promocji dostępnych w programie Lidl Plus.

Pierwszą grupą są oferty Lidl Plus, które naliczają się automatycznie po rozpoznaniu konta użytkownika. Właśnie z tych rabatów można skorzystać po wpisaniu numeru telefonu.

Drugi mechanizm to kupony Lidl Plus. W ich przypadku nadal konieczna jest wcześniejsza aktywacja w aplikacji oraz zeskanowanie kodu QR przy kasie. Numer telefonu nie zastąpi więc aplikacji w każdej sytuacji.

Lidl reaguje na problemy klientów

Dotychczas brak aplikacji oznaczał brak dostępu do zniżek w programie lojalnościowym. Lidl nie oferuje bowiem fizycznej karty, która mogłaby zastąpić aplikację mobilną.

W praktyce powodowało to wykluczenie części klientów. Dotyczyło to zwłaszcza osób starszych, klientów bez smartfonów albo tych, którzy w trakcie zakupów mieli rozładowany telefon. Nowy system może więc znacząco ułatwić korzystanie z promocji, choć na razie funkcjonuje tylko w wybranych sklepach.

Numer telefonu działa tylko na kasach samoobsługowych

Na razie rozwiązanie dostępne jest wyłącznie przy kasach samoobsługowych. Lidl nie wprowadził identyfikacji numerem telefonu przy tradycyjnych kasach obsługiwanych przez pracowników.

Powodem mają być kwestie związane z ochroną danych osobowych. Podawanie numeru telefonu na głos w zatłoczonym sklepie mogłoby prowadzić do niepożądanego ujawnienia danych i ich potencjalnego wykorzystania przez inne osoby.

PTNW - Miłosz Bembinow