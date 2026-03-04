Skarbówka wypłaciła już prawie 3 mld 865 mln zł zwrotów podatku PIT za 2025 rok.

Emeryci z trzynastką i czternastką mogą odzyskać nawet 379 zł – sprawdź tabelę.

Zleceniobiorcy bez PIT-2 mają szansę na zwrot sięgający 3 600 zł.

Rozliczenie przez internet to tylko 45 dni czekania na przelew ze skarbówki.

Tyle złożono deklaracji PIT — dane Ministerstwa Finansów

Od 15 lutego 2026 roku działa usługa Twój e-PIT z wstępnie wypełnionymi deklaracjami za 2025 rok. W ciągu dwóch tygodni podatnicy złożyli prawie 3,5 miliona deklaracji PIT. To podobna liczba jak rok wcześniej.

Ministerstwo Finansów podało, że zwroty podatku trafiły do około 1,8 miliona osób. Kwota wypłaconych nadpłat wynosi blisko 3 mld 865 mln zł. Dla porównania — na początku marca 2025 roku skarbówka zwróciła już 5 miliardów złotych. Tegoroczne zwroty płyną więc nieco wolniej.

Ile wynosi średni zwrot podatku w 2026 roku?

Średni zwrot podatku PIT za 2025 rok to 2 119,21 zł. Rok wcześniej było to 1 942 zł. Kwota wzrosła o ponad 170 złotych.

Pamiętaj: im szybciej złożysz PIT, tym szybciej dostaniesz przelew. Urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot, jeśli rozliczasz się przez internet. Przy papierowym PIT czas oczekiwania wynosi nawet 3 miesiące.

Zwrot podatku dla emerytów — kto dostanie kilkaset złotych?

Emeryci i renciści ze świadczeniami do około 2 500 zł brutto mogą liczyć na zwrot podatku. Skąd te pieniądze? Skarbówka oddaje zaliczki na PIT pobrane od trzynastki i czternastki wypłaconych w 2025 roku.

Wysokość zwrotu zależy od emerytury. Im wyższe świadczenie, tym niższy zwrot. Przy emeryturze 2 200 zł brutto zwrot wynosi 379 zł. Przy 2 500 zł — już zero złotych.

Zwrot podatku dla zleceniobiorców — nawet 3 600 zł

Na duży zwrot podatku mogą liczyć też osoby pracujące w 2025 roku na kilku umowach zlecenie. Warunek: nie złożyły PIT-2 u żadnego pracodawcy. Teraz, w rocznym rozliczeniu PIT, mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku w Polsce wynosi 30 000 zł rocznie. Przy wielu zleceniach bez PIT-2 pracodawcy pobierali zaliczki bez jej uwzględnienia. Skarbówka musi teraz oddać nadpłatę.

Ulgi podatkowe — zwrot podatku nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych

Na zwrot mogą liczyć także podatnicy korzystający z ulg podatkowych. Ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna czy ulga termomodernizacyjna pozwalają zmniejszyć należny podatek. W niektórych przypadkach zwrot może sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Do kiedy złożyć PIT za 2025 rok?

Termin rozliczenia PIT za 2025 rok mija 30 kwietnia 2026 roku. Warto nie czekać do ostatniej chwili. Złożenie deklaracji przez internet w usłudze Twój e-PIT to kilka minut pracy. Im wcześniej złożysz PIT, tym szybciej dostaniesz zwrot podatku na konto.

Całkowity bilans zwrotów za 2025 rok poznamy dopiero pod koniec lipca 2026 roku. Wtedy skarbówka rozliczy wszystkich podatników.

Źródło: Ministerstwo Finansów, dane z marca 2026 r.