Luty przyniesie dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów w ramach zwrotu PIT od 13. i 14. emerytury.

Zwrot przysługuje osobom z rocznym dochodem do 30 tys. zł brutto, a jego wysokość zależy od miesięcznej emerytury.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do zwrotu, jak go uzyskać najszybciej i na co uważać, by nie stracić dodatkowych środków.

Zwrot PIT z 13. i 14. emerytury – kto dostanie pieniądze?

Dla wielu seniorów luty może oznaczać dodatkowy przelew. Zwrot PIT z 13. i 14. emerytury trafi przede wszystkim do emerytów i rencistów, których roczny dochód w 2025 roku nie przekroczył 30 tysięcy złotych brutto. W praktyce oznacza to, że pieniądze ze skarbówki otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie miesięczne wynosiło około 1800-2100 zł brutto. Mechanizm zwrotu wynika z tego, że od dodatkowych świadczeń, takich jak 13. i 14. emerytura, pobierane są zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli jednak łączny roczny dochód seniora nie przekroczył kwoty wolnej od podatku (30 000 zł), wówczas pobrane zaliczki stają się nadpłatą, którą urząd skarbowy musi zwrócić.

Ile wyniesie zwrot podatku?

Wysokość zwrotu podatku jest uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia. Seniorzy, których miesięczna emerytura brutto wynosiła:

1500 zł, mogą liczyć na zwrot w wysokości około 210 zł.

1800 zł, otrzymają około 282 zł.

2000 zł, mogą spodziewać się zwrotu w wysokości około 330 zł.

2200 zł, to w ich przypadku zwrot może wynieść nawet 378 zł.

Warto jednak pamiętać, że im wyższa emerytura, tym niższy zwrot. Przy świadczeniu wynoszącym 2400 zł brutto, zwrot spadnie do około 144 zł. Seniorzy pobierający 2500 zł brutto lub więcej, zazwyczaj nie otrzymają zwrotu podatku, ponieważ ich łączny dochód przekroczył próg opodatkowania. Co więcej, w przypadku małżeństw, gdzie oboje seniorzy spełniają warunki, łączna kwota zwrotu może wynieść nawet ponad 800 zł.

Kiedy wypłata zwrotu PIT?

Deklaracje podatkowe za 2025 rok będą dostępne w usłudze Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl już od 15 lutego 2026 roku. Aby otrzymać zwrot jak najszybciej, należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, sprawdzić wstępnie wypełnione zeznanie i je zaakceptować. Urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaty w przypadku rozliczeń elektronicznych. Osoby, które rozliczają się papierowo, muszą liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania, nawet do 90 dni. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków, aby otrzymać zwrot.

Ważne! Nie każdy senior otrzyma zwrot PIT

Nie wszyscy emeryci zobaczą dodatkowe pieniądze na swoim koncie. Zwrot może zostać wstrzymany, jeśli senior ma zaległości, takie jak nieopłacone mandaty, długi lub zaległy abonament RTV. W takich sytuacjach pieniądze mogą zostać zajęte przez komornika. Zwrotu nie otrzymają również osoby, które w ubiegłym roku złożyły w ZUS wniosek EPD-21 o niepobieranie zaliczek na podatek w trakcie roku. Wówczas od 13. i 14. emerytury nie pobrano zaliczki, więc nie ma czego zwracać, a dodatki zostały wypłacone w wyższej kwocie.

Warto pamiętać, że waloryzacje świadczeń co roku podnoszą emerytury, a kwota wolna od podatku (30 tys. zł) pozostaje niezmieniona w 2026 roku. Oznacza to, że z roku na rok coraz mniej osób kwalifikuje się do zwrotu podatku.

PTNW - Modzelewski