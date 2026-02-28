W 2026 roku obowiązuje tylko 8 niedziel handlowych, co znacznie ogranicza możliwości zakupów w dużych sklepach i centrach handlowych.

Najbliższe niedziele handlowe to 29 marca (przed Wielkanocą), 26 kwietnia i 28 czerwca, a w grudniu trzy niedziele przedświąteczne.

Mimo zakazu, w niedziele niehandlowe otwarte mogą być m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, a także małe sklepiki osiedlowe czy Żabki

Ograniczenia mają na celu zapewnienie pracownikom handlu wolnych weekendów, dlatego warto z wyprzedzeniem planować większe zakupy.

1 marca 2026 – czy obowiązuje zakaz handlu?

Choć początek marca dla wielu osób to dogodny moment na większe zakupy, 1 marca 2026 nie został ujęty w kalendarzu niedziel handlowych. Tego dnia obowiązuje ustawowy zakaz handlu.

W praktyce oznacza to, że nieczynne będą największe sieci detaliczne, w tym Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland oraz Auchan. Zamknięte pozostaną także galerie handlowe i zdecydowana większość supermarketów.

Niedziele handlowe 2026 – tylko 8 terminów w roku

W 2026 roku handel w niedziele dopuszczono jedynie w ośmiu konkretnych dniach. Jedna z takich niedziel – 25 stycznia 2026 – jest już za nami. Najbliższa okazja do zakupów w niedzielę przypada 29 marca 2026, czyli tuż przed świętami wielkanocnymi.

Pełna lista niedziel handlowych 2026 obejmuje:

* 25 stycznia 2026,

* 29 marca 2026,

* 26 kwietnia 2026,

* 28 czerwca 2026,

* 30 sierpnia 2026,

* 6 grudnia 2026,

* 13 grudnia 2026,

* 20 grudnia 2026.

Pozostałe niedziele w roku objęte są ograniczeniami wynikającymi z ustawy.

Skąd ograniczenia w handlu w niedziele?

Zakaz handlu w niedziele wprowadzano etapami. Głównym założeniem było zwiększenie liczby wolnych dni dla pracowników branży handlowej oraz umożliwienie im spędzania czasu z rodziną. W efekcie liczba niedziel handlowych została ograniczona do kilku w ciągu roku, głównie w okresach przedświątecznych.

Jakie sklepy mogą być otwarte w niedzielę niehandlową?

Mimo obowiązujących przepisów część punktów sprzedaży działa również w niedziele objęte zakazem. Otwarte mogą być m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie, sklepy z pamiątkami oraz lokale gastronomiczne.

W niedziele niehandlowe funkcjonują małe sklepiki osiedlowe czy sklepy sieci Żabka, o ile sprzedaż prowadzi właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zwykle są one czynne przez 8–12 godzin, najczęściej między 8:00 a 20:00 lub 10:00 a 18:00.

PTNW - Miłosz Bembinow