- W 2026 roku obowiązuje tylko 8 niedziel handlowych, co znacznie ogranicza możliwości zakupów w dużych sklepach i centrach handlowych.
- Najbliższe niedziele handlowe to 29 marca (przed Wielkanocą), 26 kwietnia i 28 czerwca, a w grudniu trzy niedziele przedświąteczne.
- Mimo zakazu, w niedziele niehandlowe otwarte mogą być m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, a także małe sklepiki osiedlowe czy Żabki
- Ograniczenia mają na celu zapewnienie pracownikom handlu wolnych weekendów, dlatego warto z wyprzedzeniem planować większe zakupy.
1 marca 2026 – czy obowiązuje zakaz handlu?
Choć początek marca dla wielu osób to dogodny moment na większe zakupy, 1 marca 2026 nie został ujęty w kalendarzu niedziel handlowych. Tego dnia obowiązuje ustawowy zakaz handlu.
W praktyce oznacza to, że nieczynne będą największe sieci detaliczne, w tym Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland oraz Auchan. Zamknięte pozostaną także galerie handlowe i zdecydowana większość supermarketów.
Niedziele handlowe 2026 – tylko 8 terminów w roku
W 2026 roku handel w niedziele dopuszczono jedynie w ośmiu konkretnych dniach. Jedna z takich niedziel – 25 stycznia 2026 – jest już za nami. Najbliższa okazja do zakupów w niedzielę przypada 29 marca 2026, czyli tuż przed świętami wielkanocnymi.
Pełna lista niedziel handlowych 2026 obejmuje:
* 25 stycznia 2026,
* 29 marca 2026,
* 26 kwietnia 2026,
* 28 czerwca 2026,
* 30 sierpnia 2026,
* 6 grudnia 2026,
* 13 grudnia 2026,
* 20 grudnia 2026.
Pozostałe niedziele w roku objęte są ograniczeniami wynikającymi z ustawy.
Skąd ograniczenia w handlu w niedziele?
Zakaz handlu w niedziele wprowadzano etapami. Głównym założeniem było zwiększenie liczby wolnych dni dla pracowników branży handlowej oraz umożliwienie im spędzania czasu z rodziną. W efekcie liczba niedziel handlowych została ograniczona do kilku w ciągu roku, głównie w okresach przedświątecznych.
Jakie sklepy mogą być otwarte w niedzielę niehandlową?
Mimo obowiązujących przepisów część punktów sprzedaży działa również w niedziele objęte zakazem. Otwarte mogą być m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie, sklepy z pamiątkami oraz lokale gastronomiczne.
W niedziele niehandlowe funkcjonują małe sklepiki osiedlowe czy sklepy sieci Żabka, o ile sprzedaż prowadzi właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zwykle są one czynne przez 8–12 godzin, najczęściej między 8:00 a 20:00 lub 10:00 a 18:00.
Polecany artykuł: