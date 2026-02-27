Biedronka wydłuża godziny otwarcia ponad 2500 sklepów do 23:00 lub później w dniach 27-28 lutego, aby umożliwić klientom wieczorne zakupy.

Klienci z kartą Moja Biedronka mogą skorzystać z superpromocji na masło i cukier w dniach 27-28 lutego.

W ofercie promocyjnej znalazły się także mandarynki, winogrona, woda Muszyna 3+3 gratis oraz 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka za świeże ciasta.

Dodatkowo, w dniach 27-28 lutego dostępne są promocje na słodycze.

Biedronka wydłuża godziny otwarcia. Dlaczego sklepy będą czynne dłużej?

W najbliższą sobotę i niedzielę, 27 i 28 lutego, ponad 2500 sklepów sieci Biedronka będzie otwartych znacznie dłużej niż zwykle. Wiele z nich zamknie się dopiero o 23:00, a niektóre nawet później. Skąd ta decyzja? Sieć tłumaczy, że to ukłon w stronę klientów, którzy często dopiero wieczorem, po pracy, mają czas na spokojne zrobienie większych zakupów.

To nie tylko ułatwienie logistyczne, ale i element większej strategii. Głównym powodem zmian jest chęć dopasowania się do rytmu dnia klientów, a gigantyczne promocje w Biedronce mają zachęcić do uzupełnienia domowych zapasów właśnie pod koniec miesiąca. Sieć podkreśla, że chce zapewnić Polakom dostęp do produktów w możliwie najniższych cenach na rynku.

– Chcemy, aby nasi klienci mieli dostęp nie tylko do szerokiego wyboru asortymentu najwyższej jakości, ale także mogli kupować swoje ulubione produkty w możliwie najniższych cenach na rynku – mówi cytowany przez Portal Spożywczy Maciej Bystrzycki, Dyrektor Kategorii w sieci Biedronka.

Ofensywa cenowa Biedronki skupia się przede wszystkim na podstawowych produktach, które znajdują się w niemal każdym koszyku. Warto jednak pamiętać, że większość ofert wymaga posiadania karty lub aplikacji Moja Biedronka i jest objęta limitami. Największe emocje budzą jednak ceny w Biedronce na podstawowe produkty, takie jak masło za 1,99 zł i cukier za jedyne 0,99 zł.

Co konkretnie znajdziemy na półkach w niższych cenach 27 i 28 lutego?

Cukier biały (Diamant, Polski Cukier, Królewski) – 0,99 zł/kg. Warunkiem jest zrobienie zakupów za min. 99 zł z kartą Moja Biedronka. Limit: 2 kg na kartę dziennie.

Masło ekstra (Polska Mleczarnia, Mleczna Dolina) – 1,99 zł/200 g. Cena obowiązuje przy zakupie trzech opakowań (można mieszać). Limit: 9 opakowań na kartę.

Mleko UHT 3,2% Łączka (Mlekovita) – 1,49 zł/l. Oferta dostępna tylko w sobotę, przy zakupie 12 sztuk. Limit: 12 sztuk na kartę.

Parówki Berlinki Classic (315 g) – 3,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. To obniżka o 84%.

Szynka wieprzowa bez kości – 7,99 zł/kg (cena dostępna w aplikacji).

Mandarynki – taniej o 60%.

Woda mineralna Muszyna – w promocji 3+3 gratis (kupując sześć butelek, płacimy za trzy).

Na liście przecenionych produktów znalazły się także ryż basmati Plony Natury (2,99 zł przy zakupie dwóch opakowań) oraz wszystkie skyry w kubeczku w ofercie 2+1 gratis.

Nie tylko jedzenie. Chemia, kosmetyki i słodycze w niższych cenach

Promocyjna ofensywa Biedronki objęła także inne kategorie, co może być dobrą okazją do zrobienia zapasów lub znalezienia prezentu na zbliżający się Dzień Kobiet. Na półkach ze słodyczami znajdziemy m.in. czekolady Milka (od 3,99 zł) oraz wszystkie czekolady E. Wedel w promocji 2+1 gratis.

Źródło: Portal Spożywczy