Prezes UOKiK zlecił przeszukanie siedzib Allegro w Poznaniu i Warszawie w związku z podejrzeniem naruszenia reguł konkurencji.

UOKiK bada, czy Allegro faworyzuje własne metody dostawy (np. Allegro One Box) kosztem innych firm kurierskich.

Podejrzenia są na tyle poważne, że UOKiK uzyskał zgodę sądu na przeszukanie, zbierając obszerny materiał do analizy.

W przypadku potwierdzenia zarzutów, Allegro może grozić kara finansowa do 10% obrotu za ograniczanie konkurencji.

Przeszukanie UOKiK w siedzibie Allegro. Podejrzenie poważnych naruszeń

Urzędnicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w asyście policji, weszli do biur Allegro w Poznaniu i Warszawie. Działania zostały przeprowadzone na zlecenie prezesa UOKiK i za zgodą sądu. To efekt postępowania wyjaśniającego, które ma sprawdzić, czy największa polska platforma handlowa nie narusza zasad konkurencji.

Sytuacja jest poważna, o czym świadczy nie tylko asysta policji, ale i komentarz samego szefa urzędu. Kontrola UOKiK w Allegro odbyła się, ponieważ podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiono do sądu o zgodę na przeszukanie.

– Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.Przeszukanie to narzędzie, po które urząd sięga, gdy istnieje obawa, że przedsiębiorca może ukrywać dowody. Zebrany materiał ma pomóc w ustaleniu, czy podejrzenia wobec spółki są uzasadnione.

O co chodzi w sporze? Faworyzowanie własnych dostaw

Urząd przygląda się sposobowi, w jaki Allegro prezentuje opcje dostawy produktów. Istnieje podejrzenie, że platforma promuje własne usługi logistyczne, takie jak dostawy do automatów paczkowych Allegro One Box czy usługi firm z programu Allegro Delivery. Jednocześnie w gorszej sytuacji mogą być stawiane inne firmy kurierskie, które nie należą do tego programu.

Prezes UOKiK zobrazował problem na prostym przykładzie. Wielu klientów mogło zauważyć, że ich domyślny, wybierany od dawna automat paczkowy nagle przestał być opcją proponowaną automatycznie. Zamiast niego platforma podsuwała inny punkt odbioru, a znalezienie tego dotychczasowego stało się trudniejsze.

Podejrzenia UOKiK dotyczą możliwego faworyzowania metod dostawy powiązanych z Allegro, co może stawiać w gorszej pozycji inne firmy kurierskie. To właśnie takie działania mogły skłonić urząd do bliższego przyjrzenia się algorytmom i zasadom działania platformy.

Jeśli zebrany w trakcie przeszukania materiał dowodowy okaże się wystarczający do postawienia zarzutów, Allegro będzie musiało liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy. W przypadku spółki o skali Allegro mowa o ogromnych pieniądzach – blisko 7 mld zł.

Wysłaliśmy pytania do rzecznika spółki. Czekamy na odpowiedź.

