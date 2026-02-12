Od 2 marca 2026 r. Allegro Smart! wprowadza jeden, ujednolicony próg darmowej dostawy wynoszący 49,90 zł dla wszystkich metod wysyłki.

Zmiana ma na celu uproszczenie programu i zastąpienie dotychczasowych dwóch progów (45 zł i 65 zł) jedną, łatwą do zapamiętania wartością.

Nowe zasady obejmą pakiety Allegro Smart! aktywowane lub przedłużone od 2 marca 2026 r.; wcześniejsze subskrypcje zachowają stare limity.

Allegro Smart! oferuje również dodatkowe korzyści, takie jak Smart! Okazje, Smart! Monety, wyzwania oraz zniżki u partnerów zewnętrznych.

Allegro Smart! – jeden próg darmowej dostawy od 2 marca 2026

Program Allegro Smart! upraszcza zasady bezpłatnych dostaw. Od 2 marca 2026 roku zacznie obowiązywać jednolita minimalna wartość zamówienia – 49,90 zł. Próg ten będzie dotyczył wszystkich metod wysyłki: dostawy do automatu paczkowego, punktu odbioru oraz przesyłki kurierskiej pod wskazany adres.

Dotychczas klienci musieli pamiętać o dwóch limitach: 45 zł dla automatów i punktów odbioru oraz 65 zł dla kuriera. Teraz system zostanie ujednolicony, a wartość zamówienia liczona będzie – jak wcześniej – od jednego sprzedającego. Zmiana ma uprościć korzystanie z programu i ograniczyć wątpliwości przy wyborze formy dostawy.

Kogo obejmą nowe zasady Allegro Smart?

Nowy próg 49,90 zł będzie dotyczył pakietów Allegro Smart! aktywowanych lub przedłużonych od 2 marca 2026 r. Osoby, które wykupiły lub odnowiły usługę wcześniej, zachowają dotychczasowe limity aż do zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego.

To oznacza, że przez pewien czas równolegle funkcjonować będą dwa modele rozliczeń – w zależności od daty aktywacji usługi.

Allegro Smart! – dodatkowe korzyści programu

Program zapewnia nie tylko nielimitowane darmowe dostawy i zwroty. Użytkownicy mogą korzystać ze specjalnych ofert oznaczonych jako Smart! Okazje, dostępnych zarówno podczas dużych akcji promocyjnych, jak i w codziennej sprzedaży.

Członkowie zbierają również Smart! Monety oraz realizują wyzwania, co pozwala obniżać koszt zakupów. W pakiecie znajdują się też benefity od partnerów zewnętrznych, m.in. zniżki do Multikina, roczna subskrypcja WOLT+, rabaty na wydarzenia eBilet, tańszy dostęp do Legimi i Onet Premium, promocje w Maczfit, przejazdy z Flixbusem oraz oferty ubezpieczeniowe Link4.

