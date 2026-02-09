Zmiany właścicielskie w InPoście. Co z paczkomatami?

Choć pojawia się sporo doniesień, że InPost został sprzedany amerykańskiemu FedEx, w rzeczywistości sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Przede wszystkim paczkomaty nie znikną z polskich ulic, a klienci dalej będą mogli z nich korzystać.

- Grupa InPost będzie nadal działać pod marką InPost, z główną siedzibą operacyjną w Polsce i obecną strukturą zarządzania - czytamy w komunikacie prasowym.

Dodatkowo dzięki wykupie części udziałów przez FedEx, nie można wykluczyć, że w przyszłości klienci skorzystają z tej zmiany, dzięki możliwości zamawiania paczek z większej ilości krajów do paczkomatów InPost. Jak czytamy, po finalizacji transakcji (planowanej na drugą połowę 2026 roku), InPost i FedEx zawrą na umowy, w ramach której dojdzie do połączenia globalnej sieci FedEx mającej 3 mln klientów korporacyjnych i 225 mln odbiorców na świecie z siecią Paczkomatów InPost. To pozwoli na większą zagraniczną ekspansję polskiej firmy.

Rafał Brzoska pozostaje prezesem InPostu. Firma będzie odprowadzać podatki w Polsce

Co więcej, jak podkreśla prezes InPostu, mimo zmian w strukturze właścicielskiej, dalej pozostanie prezesem firmy. Dodał także, że "rekordowe podatki" dalej będą płacone przez firmę w Polsce.

- Pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost. Nasza główna siedziba, kadra zarządzająca oraz kluczowe kompetencje innowacyjne pozostaną w Polsce, która nadal będzie stanowić centrum realizacji skutecznej strategii Grupy - napisał Rafał Brzoska.

Wyjaśniamy zmiany w strukturze właścicielskiej InPostu

Akcje polskiej firmy, które posiadali inwestorzy giełdowi (akcjonariusze mniejszościowi) zostaną wykupione przez konsorcjum, w którego skład wchodzi:

Amerykański Advent Investment , który już wcześniej miał udziały w InPoście - teraz się zwiększą z 6 proc. do 37 proc.

, który już wcześniej miał udziały w InPoście - teraz się zwiększą z 6 proc. do 37 proc. Amerykański FedEx , który zakupi 37 proc.

, który zakupi Czeski PPF Group , którego udział się zmniejszy z 10 proc. do 6 proc.

, którego udział się zmniejszy z 10 proc. do 6 proc. A&R Holding - fundusz należący do Rafała Brzoski, którego udział zwiększy się z 12 proc. do 16 proc..

W rzeczywistości więc, Rafał Brzoska zwiększył swoje udziały w firmie.

Konsorcjum ogłosi wezwanie akcjonariuszy mniejszościowych do sprzedaży akcji InPost "tak szybko jak to możliwe, zgodnie z obowiązującymi regulacjami". Łączna wycena akcji InPost w obrocie wynosi 7,8 mld euro, a przejęcie ma zostać sfinalizowane w drugiej połowie 2026 roku.

Pieniądze to nie wszystko - Rafał Brzoska