Z tego artykułu dowiesz się:

Co tak naprawdę kupujesz w wyższej cenie pierścionka zaręczynowego?

Dlaczego certyfikat diamentu to za mało, by ocenić jego jakość?

Kiedy tańszy pierścionek okazuje się najdroższym wyborem?

Jak zmienia się podejście młodego pokolenia do biżuterii?

Pierścionek zaręczynowy za 1500 zł? Dziś to rzadkość

Zanim padnie pytanie o różnicę jakości, trzeba postawić sprawę uczciwie.

Przy obecnych cenach kruszców pierścionek za 1 500 zł staje się rzadkością. Cena złota w ostatnich latach znacząco wzrosła, a jednocześnie wzrosła świadomość klientów

– mówi Tomasz Osman.

Dla porównania: w Stanach Zjednoczonych standardem jest wydatek rzędu dwu- lub trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia na pierścionek zaręczynowy. W Polsce jesteśmy od tych proporcji wciąż daleko.

Co kryje się w różnicy ceny pierścionka zaręczynowego?

Wyższa cena to nie tylko większy diament.

Różnica w cenie nie dotyczy wyłącznie wielkości kamienia. Dotyczy całej architektury pierścionka. Próby i jakości stopu złota, proporcji oraz symetrii szlifu, sposobu pracy diamentu ze światłem, precyzji oprawy i wykończenia

– wyjaśnia prezes firmy jubilerskiej.

To niuanse, które decydują o tym, czy pierścionek po latach będzie wyglądał tak samo jak w dniu zaręczyn. W wyższej cenie zawarta jest też selekcja kamieni. – Kamień nie jest wybierany wyłącznie według tabeli parametrów, ale według realnego efektu wizualnego. To różnica między produktem projektowanym pod sprzedaż a produktem projektowanym na dekady codziennego noszenia – dodaje Osman.

Certyfikat diamentu to nie wszystko. Ekspert ostrzega

Jednym z najczęstszych błędów przy zakupie biżuterii jest ślepe zaufanie do certyfikatu. – Najczęstszym błędem jest traktowanie certyfikatu jako jedynego wyznacznika jakości. Certyfikat jest punktem wyjścia. Dwa diamenty o identycznych zapisach w tabeli mogą w świetle dziennym wyglądać zupełnie inaczej – przestrzega Tomasz Osman.

W firmie działa własna sortownia kamieni. Eksperci nie tylko weryfikują parametry, ale również odrzucają kamienie, które mimo poprawnych zapisów w dokumentach nie spełniają standardów wizualnych i jakościowych. – W modelu opartym głównie na cenie selekcja jest uproszczona. W momencie, gdy klient widzi dwa kamienie obok siebie i dostrzega różnicę gołym okiem, argument niskiej ceny przestaje być kluczowy – zaznacza prezes.

Kiedy tańszy pierścionek okazuje się najdroższym wyborem?

Rozmowę z klientem Tomasz Osman zawsze zaczyna od tego samego tematu.

Nie zaczynam od przekonywania. Zaczynam od rozmowy o czasie

– mówi.

Pierścionek zaręczynowy jest noszony codziennie, często przez całe życie. Dlatego liczy się stabilność oprawy, precyzja osadzenia kamienia i sposób wykończenia wpływający na odporność na mikrorysy i deformacje.

– Tańszy wybór bywa kosztowny wtedy, gdy po kilku latach okazuje się, że produkt nie był przygotowany na próbę czasu albo że marka nie zapewnia profesjonalnego wsparcia. W perspektywie dekad rozsądniejsza jest decyzja oparta na jakości i ciągłości opieki – tłumaczy Osman.

Zakup pierścionka pod presją emocji. Jak sobie z tym poradzić?

Zaręczyny to moment o ogromnym ciężarze symbolicznym i często pierwsza tak poważna decyzja finansowa podejmowana w kontekście relacji. Presja jest naturalna, a stres – zrozumiały.

– Rolą marki jest zdjęcie z klienta ciężaru technicznych decyzji i zagwarantowanie, że standard jakości został zachowany na każdym etapie. To zakup, który nie dotyczy wyłącznie estetyki. To deklaracja stabilności i powagi intencji – mówi prezes.

Mężczyźni kupujący pierścionek bez wiedzy gemmologicznej są w szczególnie trudnej sytuacji.

Rolą firmy jubilerskiej premium jest być przewodnikiem, a nie sprzedawcą. Edukować bez żargonu i bez presji. W tej kategorii chodzi o współodpowiedzialność za decyzję, która ma znaczenie na lata

– podkreśla Osman.

Młode pokolenie pyta o pochodzenie złota i przejrzystość marki

Zmieniają się też sami klienci. Nowe pokolenie funkcjonuje w bardziej niepewnych warunkach gospodarczych – wyższe koszty życia, trudniejszy dostęp do mieszkań i niż demograficzny wpływają na decyzje o małżeństwie. Jednak właśnie w takim świecie rośnie potrzeba trwałych symboli.

– Młodsze pokolenie jest bardziej dociekliwe. Pyta o pochodzenie surowców, o proces selekcji i o transparentność. Kupuje nie tylko produkt, ale odpowiedzialność, która za nim stoi – mówi Tomasz Osman.

Widać też szerszy trend.

– Coraz więcej klientów wybiera mniej rzeczy, ale lepszej jakości. Dobrze zaprojektowana biżuteria odpowiada na tę potrzebę, ponieważ jest ponadczasowa i trwała – dodaje ekspert.

Od „ile kosztuje” do „ile jest warte”. Kiedy następuje ten przełom?

Zmiana myślenia o zakupie pierścionka nie dzieje się sama. Potrzebna jest konfrontacja z realnością.

– Dopóki produkty wydają się identyczne, decyzja opiera się na cenie. W momencie, gdy klient porówna dwa kamienie w naturalnym świetle, przymierzy różne warianty i zobaczy subtelne różnice w jakości, decyzja przestaje być wyłącznie cenowa. Wartość pojawia się wtedy, gdy wybór staje się świadomy – podsumowuje Tomasz Osman.

Prezes firmy jubilerskiej zdradza też, że w jego pracy to nie wielkie pytania, ale chwile ciszy mówią najwięcej.

Moment, w którym klient przestaje pytać o cenę i zaczyna patrzeć na pierścionek jak na decyzję. Wtedy widać, że zakup przestaje być transakcją, a staje się deklaracją na lata

– mówi.