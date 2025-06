Spis treści

Diament Marie-Thérèse Pink, 10,38-karatowy kamień w odcieniu purpurowo-różowym, osiągnął cenę 14 milionów dolarów, znacznie przewyższając początkowe oszacowanie na poziomie 3-5 milionów. Klejnot ustanowił jednocześnie światowy rekord aukcyjny dla kamienia o barwie purpurowo-różowej oraz dla dzieła autorstwa legendarnego projektanta biżuterii JAR (Joel Arthur Rosenthal).

Historia ukryta w kamieniu

Diament niesie ze sobą fascynującą historię królewską. Klejnot prawdopodobnie należał do królowej Marii Antoniny, która powierzyła swoje najcenniejsze klejnoty wiernemu fryzjerowi w przeddzień nieudanej ucieczki z Paryża w 1791 roku. Po egzekucji królowej, klejnoty trafiły do jej jedynego ocalałego dziecka, księżnej Marie-Thérèse de Angoulême, a następnie do jej siostrzenicy, księżnej Marie-Thérèse de Chambord.

Współczesną oprawę kamienia zaprojektował JAR, który przekształcił historyczny klejnot w nowoczesny pierścionek z czarnej platyny z diamentowymi akcentami. Diament ostatnio pojawił się na aukcji w Genewie w 1996 roku, oferowany przez członka europejskiej rodziny królewskiej, i pozostawał poza zasięgiem publicznym przez niemal trzy dekady.

Rekordowa sesja aukcyjna

Aukcja zakończyła się wynikiem 87,7 miliona dolarów, ustanawiając najwyższy całkowity przychód w historii aukcji biżuterii różnych właścicieli Christie's w Ameryce. Wszyscy oferenci znaleźli nabywców, a 80 proc. przedmiotów zostało sprzedanych powyżej górnych oszacowań (estymacji).

Drugim najdroższym lotem był naszyjnik "The Blue Belle" z 392,52-karatowym szafirem cejlońskim, który osiągnął 11,3 miliona dolarów. Ten wyjątkowy kamień został odkryty w 1926 roku i początkowo miał być prezentem dla królowej Elżbiety z okazji koronacji króla Jerzego VI.

Mughalskie skarby i francuski art deco

Aukcja zaprezentowała również inne historyczne rarytasy. Rzeźbiony naszyjnik szmaragdowy w stylu mughalskim osiągnął 6,2 miliona dolarów, a broszka Van Cleef & Arpels Mystery Set z rubinami i diamentami sprzedała się za 1,5 miliona dolarów, niemal trzykrotnie przewyższając górne oszacowanie.

Te wyniki podkreślają ogromne zapotrzebowanie na klejnoty o wyjątkowej rzadkości, pochodzeniu i kunszcie rzemieślniczym

– komentował Rahul Kadakia, międzynarodowy dyrektor działu biżuterii Christie's. Energia w sali była namacalna od pierwszego lotu, z żywym licytowaniem klientów obecnych w sali, przez telefon i online.

Kolekcjonerski boom na kolorowe diamenty

Sukces aukcji odzwierciedla rosnące zainteresowanie kolorowymi diamentami, szczególnie po zamknięciu kopalni Argyle w Australii. Kamienie takie jak Marie-Thérèse Pink są fizycznymi zapisami tego, co natura i historia wyprodukowały, zachowały i przekazały.

To był drugi wynik "białych rękawiczek" dla Christie's w tym roku, po 100 proc. wyprzedanej aukcji Geneva Magnificent Jewels, która przyniosła 72,4 miliona dolarów. Wyniki potwierdzają, że mimo niepewności ekonomicznej, rynek luksusowej biżuterii o historycznym pochodzeniu pozostaje niezwykle dynamiczny.