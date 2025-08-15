14. emerytura z KRUS: Nie każdy rolnik dostanie pieniądze!

Dokładne zasady wypłaty 14. emerytury z KRUS i kto może liczyć na dodatkowe świadczenie;

Szczegółowe terminy wypłat przewidziane na wrzesień 2025 roku oraz mechanizmy pomniejszania kwoty dla osób z wyższymi świadczeniami;

Ile wynosi pełna kwota czternastej emerytury rolniczej i jakie podatki oraz składki zostaną potrącone;

Kto zostanie wykluczony z wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego.

Czym jest 14 emerytura z KRUS i kto ją otrzyma

Czternasta emerytura rolnicza to dodatkowe, coroczne świadczenie pieniężne wypłacane na podstawie ustawy z 26 maja 2023 roku. Rolnicy otrzymują 14. emeryturę z KRUS automatycznie, bez konieczności składania wniosków czy dodatkowych formalności.

Świadczenie przysługuje osobom, które 31 sierpnia 2025 roku miały prawo do:

emerytury rolniczej

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy

renty rodzinnej

okresowej emerytury rolniczej

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

Terminy wypłaty 14. emerytury rolniczej we wrześniu 2025

Czternasta emerytura z KRUS zostanie wypłacona razem z podstawowym świadczeniem we wrześniu 2025 roku. KRUS ustaliło cztery terminy wypłat:

10 września 2025

15 września 2025

20 września 2025

25 września 2025

Dodatkowe świadczenie pieniężne otrzymają także osoby pobierające świadczenia kwartalne oraz te, którym prawo do wypłaty istniało do 31 sierpnia 2025 roku, ale zostało zawieszone od 1 września.

Ile wynosi 14 emerytura z KRUS - kwoty i pomniejszenia

W 2025 roku pełna kwota 14. emerytury rolniczej wynosi 1878,91 zł brutto. Taką kwotę otrzymają rolnicy, których łączna emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.

Zasada pomniejszania czternastej emerytury

Jeśli emerytura rolnicza przekracza 2900 zł brutto, 14. emerytura z KRUS będzie pomniejszana według zasady "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że za każdą złotówkę powyżej progu, kwota czternastki maleje o jedną złotówkę.

Całkowicie bez świadczenia zostaną osoby, których suma świadczeń brutto przekracza około 4830 zł - w takim przypadku wyliczona kwota byłaby niższa niż minimalne 50 zł.

Podatki i składki od 14. emerytury rolniczej

Od czternastej emerytury z KRUS potrącane są:

12 proc. podatku dochodowego od nadwyżki ponad 2500 zł (kwota wolna)

9 proc. składki zdrowotnej

Po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej, emeryci otrzymają około 1709,81 zł netto - dotyczy to osób pobierających pełną kwotę 14. emerytury rolniczej.

Ważne! Od czternastki nie będą dokonywane inne potrącenia ani zajęcia komornicze.

Renta rodzinna a dodatkowe świadczenie z KRUS

W przypadku renty rodzinnej dzielonej między kilka osób, 14. emerytura z KRUS zostanie podzielona proporcjonalnie między uprawnionych. Gdy wśród beneficjentów jest osoba pobierająca rentę socjalną lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające, jej część czternastki wypłacana jest osobno.

Kto nie otrzyma 14. emerytury z KRUS

Dodatkowego świadczenia pieniężnego nie dostaną:

Osoby z sumą świadczeń brutto powyżej około 4830 zł

Rolnicy, którzy nie spełnią warunku posiadania prawa do świadczenia na dzień 31 sierpnia 2025

Emeryci, których wyliczona kwota czternastki byłaby niższa niż 50 zł

ZUS czy KRUS - kto wypłaci czternastą emeryturę

Każdy uprawniony otrzyma tylko jedną 14. emeryturę, niezależnie od liczby posiadanych świadczeń. W przypadku pobierania świadczeń z różnych systemów:

Jeśli KRUS wypłaca emeryturę rolniczą razem z dodatkiem z ZUS - czternastkę wypłaci KRUS

Jeśli KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS pracowniczą - wypłatę przeprowadzi ZUS, uwzględniając sumę obu świadczeń

Każdy uprawniony otrzyma pisemną decyzję z KRUS lub ZUS potwierdzającą wysokość przyznanego dodatkowego świadczenia pieniężnego.

