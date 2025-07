Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło, że czternasta emerytura trafi automatycznie na konta beneficjentów – bez konieczności składania wniosków. Wypłata nastąpi równolegle z comiesięcznym świadczeniem, zgodnie z harmonogramem ZUS.

Kto otrzyma pełną kwotę?

Pełne świadczenie przysługuje osobom, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – każda złotówka nadwyżki pomniejsza czternastkę o tę samą kwotę.

Przykładowo: emeryt z dochodem 3200 zł otrzyma 1578,91 zł (1878,91 zł minus 300 zł nadwyżki). Seniorzy z emeryturą powyżej 4678,91 zł nie otrzymają dodatkowego świadczenia.

Ważne zabezpieczenia

Czternasta emerytura jest zwolniona z potrąceń komorniczych i nie wpływa na prawo do innych świadczeń społecznych, takich jak pomoc społeczna czy program 500+ dla osób niesamodzielnych. Jedynym obciążeniem będzie składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.

Od 2023 roku czternastki są stałym elementem systemu emerytalnego, co zwiększa przewidywalność budżetu domowego seniorów. W porównaniu do 2021 roku, gdy świadczenie wynosiło 1250,88 zł brutto, wzrosło ono o ponad 628 zł. Szczególnie istotne jest to, że dodatkowe świadczenie może nie zostać wypłacone wdowom i wdowcom, jeśli ZUS zsumuje ich emeryturę podstawową z rentą wdowią i przekroczy próg 4678,91 zł. Rada Ministrów ma czas do 31 października na ogłoszenie miesiąca wypłaty w kolejnych latach.

WAŻNE!

Czternasta emerytura w 2025 roku:

Wypłata : wrzesień 2025

: wrzesień 2025 Pełna kwota : 1878,91 zł brutto (ok. 1710 zł netto)

: 1878,91 zł brutto (ok. 1710 zł netto) Próg pełnego świadczenia : do 2900 zł emerytury

: do 2900 zł emerytury Brak świadczenia : powyżej 4678,91 zł

: powyżej 4678,91 zł Wypłata automatyczna – bez wniosku

– bez wniosku Zwolnienie z potrąceń komorniczych

Wypłata nastąpi w terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 września, zgodnie z harmonogramem ZUS.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS: