Koreański koncern KHNP wycofuje się z planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Decyzja ta jest efektem zmiany polityki energetycznej polskiego rządu oraz ugody z Westinghouse.

Wycofanie się KHNP stawia pod znakiem zapytania przyszłość drugiej elektrowni jądrowej w Polsce.

Krytyka ugody z Westinghouse w Korei Południowej z powodu ograniczeń rynkowych dla KHNP.

Koreański gigant atomowy opuszcza Polskę. Co to oznacza?

Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), południowokoreański koncern jądrowy, we wtorek []20.08.2025 oficjalnie potwierdził zakończenie swojej działalności w Polsce. Podczas posiedzenia parlamentarnej komisji ds. przemysłu, prezes KHNP Whang Dzu Ho (Whang Joo-ho) ogłosił tę decyzję, co zostało odnotowane przez agencję Yonhap.

Jak podaje agencja Yonhap, na decyzję KHNP mogła wpłynąć styczniowa ugoda z amerykańskim Westinghouse, która dotyczyła praw własności intelektualnej.

- Po objęciu władzy przez nowy polski rząd [...] kraj zdecydował o porzuceniu projektów z udziałem przedsiębiorstw państwowych (w sektorze energetyki jądrowej) [...] i dlatego wycofaliśmy stamtąd naszą działalność – powiedział prezes KHNP Whang Dzu Ho, cytowany przez agencję Yonhap.

Mimo tej deklaracji, według doniesień medialnych, biuro KHNP w Polsce nie zostało jeszcze zamknięte.

KHNP planował wspólnie z PGE Polską Grupą Energetyczną i ZE PAK wybudować dwa reaktory w Koninie-Pątnowie. Projekt ten miał stanowić drugą elektrownię jądrową w Polsce, uzupełniając planowaną lokalizację w Lubiatowie-Kopalino na Pomorzu.

Spór o własność intelektualną i ugoda z Westinghouse

W 2022 roku Westinghouse postawił KHNP zarzuty dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej (IP), twierdząc, że projekty APR1000 i APR1400 wykorzystują licencjonowaną technologię amerykańskiej firmy. Konflikt ten rzucił cień na współpracę polsko-koreańską w dziedzinie energetyki jądrowej.

Według informacji medialnych, styczniowa ugoda miała umożliwić KHNP podpisanie kontraktu w Czechach o wartości około 26 bilionów wonów (około 18,7 miliarda USD). Jednocześnie, ugoda ta ograniczała wejście KHNP/KEPCO na rynki Ameryki Północnej, Europy (z wyjątkiem Czech), Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Szczegóły porozumienia pozostają nieznane, a media donoszą, że ma ono obowiązywać przez 50 lat.

- Jako strona akceptująca warunki, nie mogę powiedzieć, że była sprawiedliwa – stwierdził prezes KHNP, nie ujawniając więcej szczegółów ze względu na klauzulę poufności.

W Korei wrze po ogłoszeniu decyzji

Decyzja o ugodzie z Westinghouse wywołała kontrowersje w Korei Południowej. Biuro prezydenta Korei Płd. zleciło Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Energii sprawdzenie, czy porozumienie zostało zawarte z należytą starannością.

Południowokoreańskie media informują o niepokoju w parlamencie, a krytycy nazywają porozumienie "upokarzającym", zarzucając utratę konkurencyjności i przywództwa technologicznego. Od czasu ogłoszenia ugody KHNP wycofał się z przetargów na elektrownie jądrowe w Szwecji, Słowenii i Holandii, co dodatkowo podsyca obawy o przyszłość koncernu na międzynarodowym rynku.

