Złoto i srebro biją rekordy wartości! To m.in. efekt śledztwa w USA dot. fed

Złoto i srebro osiągają rekordowe wzrosty. To efekt ostatniej presji na Fed w USA, a także geopolityki, w tym sytuacji Iranu, która grozi wybuchem kolejnej wojny na bliskim wschodzie.

  • Złoto i srebro ustanawiają nowe rekordy cenowe, osiągając historyczne szczyty.
  • Wzrost cen metali szlachetnych powiązany jest z presją polityczną na Rezerwę Federalną oraz napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie.
  • Dolar traci na wartości, co znajduje odzwierciedlenie w rosnących cenach złota i srebra.
  • W Polsce ceny złota i srebra również osiągają rekordowe poziomy, co dodatkowo podwyższa podatek VAT na srebro.

Złoto i srebro na historycznych szczytach!

Jak podaje portal bankier.pl 12 stycznia 2026 roku notowania złota po raz pierwszy w historii przekroczyły granicę 4600 dolarów za uncję trojańską. Co ciekawe, poprzedni szczyt ceny złota osiągnęły nie tak dawno temu, bo 26 grudnia 2025 roku. Z kolei na polskim rynku uncja złota jest warta obecnie ok. 16,5 tys. złotych, a przy kosztach bicia, dostawy i marży jednouncjowa moneta kosztuje 17 tys. zł.

Ponadto tylko w 2025 roku złoto podrożało o 65 proc., a w 2024 roku o 27 proc. Jak podaje bankier.pl to efekt zapaści nabywczej dolara amerykańskiego. 

Portal wskazuje również, że także w przypadku srebra doszło do rekordowego kursu wysokości 84,22 dolarów za uncje. W 2025 roku wzrost srebra wyniósł 141 proc., dzięki czemu roczna stopa zwrotu była najwyższa od 46 lat.

Co powoduje wzrost cen kruszcu?

Bankier.pl wskazuje, że jednym z powodów wzrostu cen kruszcu było śledztwo przeciwko kończącemu druga kadencję szefowi Rezerwy Federalnej. Według komentatorów politycznych to próba ataku na niezależność fed i wywarcia wpływu, aby przyśpieszyć obniżanie stóp procentowych. To może doprowadzić do wzrostu inflacji w USA i utraty siły nabywczej dolara. 

Ponadto masowe protesty Iranie, ryzyko przewrotu i interwencji Stanów Zjednoczonych, powoduje ryzyko wojny na Bliskim Wschodzie, co także winduje ceny surowców.

Jak powiedział cytowany przez Reutersa strateg  rynków surowcowych w ANZ Soni Kumari, jeśli "li sprawy pozostaną w takim stanie jak teraz", ceny srebra mogą wzrosnąć nawet do 90 dolarów za uncję.

