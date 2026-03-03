Daniel Kaczorowski został nowym przewodniczącym rady nadzorczej ZE PAK, zastępując Tomasza Szeląga, który zrezygnował z funkcji, ale pozostał w radzie.

Kaczorowski to prawnik ściśle związany z Zygmuntem Solorzem, zasiadający już w radach nadzorczych kluczowych spółek z jego imperium, takich jak Cyfrowy Polsat czy Telewizja Polsat.

Zmiany w ZE PAK są efektem sporu o kontrolę nad fundacjami zarządzającymi majątkiem Zygmunta Solorza, który zakończył się sukcesem jego dzieci, co przesądziło o sukcesji.

W ostatnich miesiącach w radzie nadzorczej ZE PAK zaszło wiele roszad, w tym powołanie nowych członków i zmiana na stanowisku prezesa, co sygnalizuje strategiczne zmiany w spółce.

Nowy przewodniczący rady nadzorczej w ZE PAK

W radzie nadzorczej energetycznej spółki ZE PAK doszło do ważnej zmiany na kluczowym stanowisku. Dotychczasowy przewodniczący, Tomasz Szeląg, złożył rezygnację z pełnionej funkcji, choć nadal pozostaje w składzie rady. Decyzje w tej sprawie zapadły podczas poniedziałkowego posiedzenia, a spółka oficjalnie ogłosiła je we wtorkowym komunikacie.

Jak poinformowała spółka, Daniel Kaczorowski został nowym przewodniczącym rady nadzorczej ZE PAK po tym, jak z funkcji tej zrezygnował Tomasz Szeląg. Jego powołanie to kolejny ruch personalny w organach nadzorczych spółek kontrolowanych przez rodzinę Solorzów w ostatnich miesiącach.

Kim jest Daniel Kaczorowski, nowy szef rady?

Daniel Kaczorowski to postać doskonale znana w otoczeniu biznesowym Zygmunta Solorza. Jest prawnikiem, który od wielu lat doradza i współpracuje ze spółkami z portfela miliardera. Jego nowa rola w ZE PAK nie jest przypadkowa – to dowód rosnącego zaufania, jakim darzą go nowi decydenci w grupie.

Jego pozycja w imperium znacząco wzrosła w ostatnich miesiącach. Daniel Kaczorowski objął funkcję przewodniczącego rad nadzorczych w najważniejszych podmiotach, w tym w Cyfrowym Polsacie, Telewizji Polsat, Polkomtelu oraz Netii. Do samej rady nadzorczej ZE PAK dołączył stosunkowo niedawno, bo w połowie lutego tego roku, a teraz staje na jej czele.