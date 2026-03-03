Przetasowania w imperium Solorza. Nowe porządki w ZE PAK. Daniel Kaczorowski na czele rady nadzorczej

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-03-03 16:43

W spółce ZE PAK doszło do istotnej zmiany – nowym przewodniczącym rady nadzorczej został Daniel Kaczorowski. To prawnik od lat związany z biznesem Zygmunta Solorza. Jego nominacja to kolejny etap przetasowań w imperium miliardera po prawomocnym rozstrzygnięciu sporu o sukcesję.

Daniel Kaczorowski w szarym garniturze z białą koszulą, stojący na tle sceny z napisem jesień 2025 i rozmazanymi postaciami. Prawnik związany z Zygmuntem Solorzem, nowy przewodniczący rady nadzorczej ZE PAK. Więcej o zmianach w zarządach przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Radosław NAWROCKI / Forum Daniel Kaczorowski w szarym garniturze z białą koszulą, stojący na tle sceny z napisem "jesień 2025" i rozmazanymi postaciami. Prawnik związany z Zygmuntem Solorzem, nowy przewodniczący rady nadzorczej ZE PAK. Więcej o zmianach w zarządach przeczytasz na Super Biznes.
  • Daniel Kaczorowski został nowym przewodniczącym rady nadzorczej ZE PAK, zastępując Tomasza Szeląga, który zrezygnował z funkcji, ale pozostał w radzie.
  • Kaczorowski to prawnik ściśle związany z Zygmuntem Solorzem, zasiadający już w radach nadzorczych kluczowych spółek z jego imperium, takich jak Cyfrowy Polsat czy Telewizja Polsat.
  • Zmiany w ZE PAK są efektem sporu o kontrolę nad fundacjami zarządzającymi majątkiem Zygmunta Solorza, który zakończył się sukcesem jego dzieci, co przesądziło o sukcesji.
  • W ostatnich miesiącach w radzie nadzorczej ZE PAK zaszło wiele roszad, w tym powołanie nowych członków i zmiana na stanowisku prezesa, co sygnalizuje strategiczne zmiany w spółce.

Nowy przewodniczący rady nadzorczej w ZE PAK

W radzie nadzorczej energetycznej spółki ZE PAK doszło do ważnej zmiany na kluczowym stanowisku. Dotychczasowy przewodniczący, Tomasz Szeląg, złożył rezygnację z pełnionej funkcji, choć nadal pozostaje w składzie rady. Decyzje w tej sprawie zapadły podczas poniedziałkowego posiedzenia, a spółka oficjalnie ogłosiła je we wtorkowym komunikacie.

Jak poinformowała spółka, Daniel Kaczorowski został nowym przewodniczącym rady nadzorczej ZE PAK po tym, jak z funkcji tej zrezygnował Tomasz Szeląg. Jego powołanie to kolejny ruch personalny w organach nadzorczych spółek kontrolowanych przez rodzinę Solorzów w ostatnich miesiącach.

Polecany artykuł:

Rainbow Tours o powrotach klientów z Bliskiego Wschodu. To nawet 700 osób
Maciej Dowbor: Zwolnienie mojej mamy z Polsatu nie miało wpływu na moje przejście do TVN | Mellina

Kim jest Daniel Kaczorowski, nowy szef rady?

Daniel Kaczorowski to postać doskonale znana w otoczeniu biznesowym Zygmunta Solorza. Jest prawnikiem, który od wielu lat doradza i współpracuje ze spółkami z portfela miliardera. Jego nowa rola w ZE PAK nie jest przypadkowa – to dowód rosnącego zaufania, jakim darzą go nowi decydenci w grupie.

Jego pozycja w imperium znacząco wzrosła w ostatnich miesiącach. Daniel Kaczorowski objął funkcję przewodniczącego rad nadzorczych w najważniejszych podmiotach, w tym w Cyfrowym Polsacie, Telewizji Polsat, Polkomtelu oraz Netii. Do samej rady nadzorczej ZE PAK dołączył stosunkowo niedawno, bo w połowie lutego tego roku, a teraz staje na jej czele.

Jak dobrze znasz słynne produkcje i akcje stacji Polsat, TVN i TVP?
Pytanie 1 z 10
"Przygarnij Kropka" to akcja, która była związana ze stacją:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SOLORZ ZYGMUNT