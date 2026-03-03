Do których konkretnie krajów nie wyślemy teraz paczki ani listu?

Poczta Polska zawiesza przesyłki – które kraje Bliskiego Wschodu są objęte zakazem?

Od 2 marca 2026 roku Poczta Polska nie przyjmuje przesyłek pocztowych do 11 krajów regionu. Na liście znalazły się: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Irak, Iran, Izrael, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Decyzja dotyczy wszystkich rodzajów przesyłek – zarówno listów, jak i paczek. Osoby planujące wysyłkę do tych krajów muszą wstrzymać się z nadaniem korespondencji do odwołania.

Dlaczego Poczta Polska wstrzymała przesyłki na Bliski Wschód?

Bezpośrednią przyczyną zawieszenia są utrudnienia w transporcie lotniczym. Po sobotnim ataku USA i Izraela na Iran oraz odpowiedzi sił irańskich wiele państw regionu zamknęło swoją przestrzeń powietrzną.

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oceniła ryzyko dla lotnictwa cywilnego jako wysokie. EASA zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów nad Iranem i krajami sąsiednimi.

Bez możliwości przewozu lotniczego dostarczenie przesyłek do krajów Bliskiego Wschodu stało się niemożliwe lub zbyt ryzykowne.

Kiedy wróci normalna wysyłka przesyłek do krajów Bliskiego Wschodu?

Poczta Polska nie podała konkretnej daty wznowienia przyjmowania przesyłek. Termin cofnięcia zawieszenia zależy od poprawy sytuacji bezpieczeństwa w regionie i otwarcia przestrzeni powietrznej.

Klienci planujący wysyłkę powinni na bieżąco śledzić komunikaty Poczty Polskiej. Operator będzie informował o zmianach w miarę rozwoju sytuacji.

Poczta Polska – największy operator pocztowy w Polsce

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Każdego roku firma dostarcza 800 milionów listów i 80 milionów paczek.

Zawieszenie przesyłek na Bliski Wschód to jedna z największych tego typu decyzji operatora w ostatnim czasie. Dotknęła ona zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy prowadzące handel z krajami regionu.

