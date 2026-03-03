Dlaczego złoto i srebro biją rekordy właśnie teraz?

Jakie konflikty geopolityczne napędzają ucieczkę do bezpiecznych aktywów?

Co o perspektywach rynku mówią eksperci Mennicy Polskiej?

Czy słabnący dolar i polityka banków centralnych sprzyjają dalszym wzrostom?

Ceny złota i srebra szybują po ataku na Iran

Rynek metali szlachetnych zareagował błyskawicznie na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran inwestorzy zaczęli masowo kupować złoto i srebro. Cena złota wzrosła o ponad 2 proc. w ciągu jednej sesji i przebiła poziom 5400 dolarów za uncję. Srebro drożało jeszcze szybciej – w zaledwie trzy dni zyskało 9 proc., osiągając ponad 96 dolarów za uncję.

Co ważne, wzrosty te nastąpiły po gwałtownej korekcie z przełomu stycznia i lutego. Metale szlachetne odbudowały straty i znów zbliżają się do historycznych rekordów. Rynek wyraźnie traktuje obecną sytuację geopolityczną jako sygnał do kupna.

Mimo ostatnich korekt i zawirowań na rynku metali szlachetnych, złoto i srebro wciąż są traktowane jak najbezpieczniejsze aktywo i pełnią funkcję swego rodzaju polisy ubezpieczeniowej dla inwestorów. Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się nasilał i przedłużał, można spodziewać się osiągnięcia nowych rekordów

i Autor: Mennica Polska S.A./ Materiały prasowe

– komentuje Marta Bassani-Prusik, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Wartości Dewizowych w Mennicy Polskiej.

Geopolityczna niepewność – trzy konflikty jednocześnie

Obecna sytuacja na świecie jest wyjątkowa pod względem liczby aktywnych konfliktów. Mapa zagrożeń rozciąga się na trzech kontynentach, co tworzy bezprecedensowy klimat niepewności geopolitycznej.

Bliski Wschód to dziś najbardziej gorący punkt. Konflikt między Iranem a koalicją USA i Izraela bezpośrednio wpływa na nastroje na rynkach finansowych. Napięta sytuacja w Cieśninie Tajwańskiej budzi obawy przed konfliktem między Chinami a blokiem zachodnim. Przedłużająca się wojna w Ukrainie generuje kolejne obszary niepewności. Każdy z tych konfliktów osobno byłby już istotnym czynnikiem windującym ceny złota – ich jednoczesne występowanie działa na rynek wielokrotnie silniej.

Dlaczego inwestorzy kupują złoto? Ucieczka do bezpiecznych aktywów

W czasie kryzysów geopolitycznych i finansowych inwestorzy sięgają po tzw. bezpieczne aktywa (ang. safe haven assets). Złoto od wieków pełni tę rolę. W obliczu rosnącej niepewności kapitał ucieka z ryzykownych aktywów – akcji, walut krajów rozwijających się czy kryptowalut – i trafia właśnie do złota i srebra.

Eksperci Mennicy Polskiej wskazują na kilka czynników strukturalnych, które jednocześnie podbijają ceny metali szlachetnych:

zakupy złota przez banki centralne,

oczekiwania spadku realnych stóp procentowych,

podwyższona awersja do ryzyka,

eskalacja napięć geopolitycznych,

niepewność związana z taryfami handlowymi.

Protekcjonizm handlowy i słabnący dolar sprzyjają wzrostom cen złota

Coraz bardziej protekcjonistyczna polityka handlowa głównych gospodarek świata to kolejny czynnik podbijający ceny metali szlachetnych. Kosztowna rekonfiguracja łańcuchów dostaw, spowolnienie globalnej wymiany handlowej i słabsze perspektywy wzrostu gospodarczego – to wszystko przekłada się na większy popyt na bezpieczne aktywa.

Osobny rozdział to słabnąca rola dolara amerykańskiego. Rosnący deficyt handlowy USA, wysoki poziom zadłużenia federalnego i nieprzewidywalna polityka handlowa podważają fundamenty dominacji USD. Kraje BRICS aktywnie poszukują alternatyw dla dolara w rozliczeniach międzynarodowych. W tym kontekście złoto – jako uniwersalne aktywo rezerwowe – zyskuje na atrakcyjności.

Perspektywy rynku złota i srebra – czy czekają nas nowe rekordy?

Eksperci są zgodni: jeśli sytuacja geopolityczna będzie się zaostrzać, notowania złota i srebra mogą osiągnąć nowe szczyty. Fundamenty wzrostu są dziś wyjątkowo mocne – połączenie napięć geopolitycznych, polityki banków centralnych i erozji pozycji dolara tworzy środowisko sprzyjające dalszym wzrostom.

W najbliższych dniach uwaga rynków skupi się na rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie. Każda eskalacja działań zbrojnych może oznaczać kolejną falę zakupów złota i srebra. Inwestorzy powinni śledzić sytuację uważnie.

Źródło: Mennica Polska S.A.

