Aby otrzymać minimalną emeryturę (obecnie 1878,91 zł brutto), kobieta musi przepracować 20 lat, a mężczyzna 25 lat, niezależnie od wieku emerytalnego.

Osoby z krótkim stażem pracy (np. 10 lat) mogą liczyć na świadczenie w wysokości zaledwie 250-300 zł miesięcznie, obliczane wyłącznie na podstawie zgromadzonych składek.

Wysokość emerytury zależy od zwaloryzowanego kapitału początkowego, środków na koncie i subkoncie ZUS oraz długości życia, a nie tylko od liczby przepracowanych lat.

W 2026 roku waloryzacja emerytur wynosi 5,3%, co oznacza wzrost minimalnej emerytury do 1978,50 zł brutto

Minimalna emerytura a wymagany staż pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że samo ukończenie wieku emerytalnego nie oznacza prawa do najniższego gwarantowanego świadczenia pisze wp.pl. W Polsce kobieta musi udokumentować co najmniej 20 lat pracy, a mężczyzna 25 lat, aby otrzymać minimalną emeryturę.

Obecnie najniższe świadczenie wynosi 1878,91 zł brutto, czyli około 1710 zł netto. Bez wymaganego stażu pracy ZUS nie podwyższy wypłaty do tej kwoty, nawet jeśli dana osoba osiągnęła ustawowy wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Emerytura po 10 latach pracy – ile wypłaci ZUS

Kobieta, która ma za sobą jedynie 10 lat pracy, nawet jeśli ukończyła 60 lat i nabyła prawo do emerytury, nie może liczyć na połowę minimalnego świadczenia. Wysokość wypłaty będzie zależna wyłącznie od zgromadzonego kapitału.

Jak wynika z analiz cytowanych przez biznes.interia.pl, przy zarobkach na poziomie płacy minimalnej i zatrudnieniu na umowie o pracę emerytura po 10 latach może wynieść zaledwie około 250–300 zł miesięcznie. To efekt niewielkiej sumy odprowadzonych składek.

Jak ZUS oblicza wysokość emerytury

Przy ustalaniu świadczenia ZUS bierze pod uwagę kilka elementów. Kluczowe znaczenie mają: zwaloryzowany kapitał początkowy, środki zapisane na koncie i subkoncie oraz prognozowane średnie dalsze trwanie życia publikowane corocznie przez GUS.

Im wyższe składki i dłuższy okres ich odprowadzania, tym większa szansa na wyższe świadczenie. Sama liczba przepracowanych lat bez odpowiedniego poziomu zarobków nie gwarantuje wysokiej emerytury.

Waloryzacja emerytur w 2026 r.

Świadczenia rosną również dzięki corocznej waloryzacji. W 2026 r. waloryzacja emerytur wynosi 5,3 proc. Obejmuje ona wszystkie świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Minimalna emerytura wzrośnie o około 100 zł brutto – z 1878,91 zł do 1978,50 zł brutto. Osoby pobierające 3000 zł brutto zyskają miesięcznie około 159 zł, a przy świadczeniu 4000 zł brutto podwyżka wyniesie około 212 zł. Łączny koszt waloryzacji to około 24,8 mld zł.

PTNW - Miłosz Bembinow