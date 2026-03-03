Sponsor wycofał się z umowy z PKOl. Olimpijczycy bez pieniędzy, prezes z podwyżką

Polkomtel wycofał się ze sponsorowania PKOl, co zagraża wypłatom nagród dla medalistów zimowych igrzysk.

Medaliści, tacy jak Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Semirunnij, czekają na ponad 2 miliony złotych nagród.

Prezydium PKOl przegłosowało podwyżkę dla prezesa Radosława Piesiewicza do 58,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Sponsor PKOl wycofał się tuż przed igrzyskami! Co się dzieje?

Jak mówił prezes PKOl Radosław Piesiewicz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" . Polkomtel (operator sieci Plus, należący do Grupy Polsat Plus) wypowiedział umowę sponsorską z Polskim Komitetem Olimpijskim 5 lutego, a okres wypowiedzenia upływa w marcu. Oficjalnym powodem decyzji, przytoczonym przez prezesa Piesiewicza, miały być „kwestie wizerunkowe”. Jak mówił prezes PKOl, sponsor nie uregulował faktury wystawionej 3 stycznia za wykonane usługi, której termin płatności minął w połowie miesiąca.

- Nie chciałem głośno o tym mówić ze względu na fakt, że igrzyska olimpijskie to szczególny czas, musieliśmy się skupić na swoich zadaniach, a sportowcy mieć spokój przed startami - mówił Piesiewicz "Przeglądowi Sportowemu".

Środki miały być bezpośrednio zabudżetowane na premie dla sportowców i trenerów. Rzeczniczka PKOl, Katarzyna Kochaniak-Roman, przyznała w rozmowie z PAP, że organizacja musiała odprowadzić podatek VAT od nieopłaconej faktury, co dodatkowo obciążyło budżet. Polkomtel to kolejny po spółkach skarbu państwa (m.in. Tauron, Enea, PKP Intercity) podmiot, który wycofał się ze współpracy z PKOl, argumentując to utratą zaufania.

Medaliści czekają na pieniądze z PKOl

Na rozstrzygnięcie sporu czekają przede wszystkim medaliści: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek oraz Władimir Semirunnij. Łączna pula nagród do wypłacenia przez PKOl przekracza dwa miliony złotych. System nagradzania jest złożony – przykładowo Tomasiak ma otrzymać 900 tys. zł w gotówce oraz 550 tys. zł w tokenach.

Chociaż Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje swoje wypłaty zgodnie z planem, środki z PKOl pozostają zamrożone. Prezes Piesiewicz apeluje do lojalności sponsora, licząc, że firma „nie zostawi medalistów na lodzie”, jednak przedstawiciele

Grupy Polsat Plus unika na razie komentarzy.

- Na razie oficjalnie nie zabieramy głosu w tej sprawie - powiedział cytowany przez Polskieradio24.pl Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej spółki.

Prezes PKOl po zakończeniu igrzysk przyznał sobie podwyżkę

Najwięcej emocji budzi jednak fakt, że w cieniu problemów z wypłatami dla sportowców, prezydium PKOl przegłosowało podwyżkę dla Radosława Piesiewicza. Z nieoficjalnych ustaleń "Przeglądu Sportowego" wynika, że jego wynagrodzenie wzrosło do poziomu 58,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, co stanowi równowartość 6,5 średniej krajowej.

Co ciekawe, wniosek o podwyżkę zgłosił skarbnik Grzegorz Kotowicz tuż po zakończeniu zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Punkt ten nie figurował w agendzie obrad, a informacja o wypowiedzeniu umowy przez Polkomtel i utracie milionów złotych została przekazana zarządowi dopiero po przegłosowaniu wyższej pensji dla szefa. Według ustaleń Onetu skarbnik, mimo obaw członków prezydium o sytuację finansową, zapewniał, że jest ona dobra, dodając, iż pensję „można przecież w przyszłości obniżyć”. Warto zaznaczyć, że Piesiewicz, który pierwotnie deklarował pracę społeczną, jest pierwszym prezesem w historii PKOl pobierającym wynagrodzenie.

Opóźnienia nie są nowością – po letnich igrzyskach w Paryżu zawodnicy czekali na swoje premie przez pół roku. Wtedy również doszło do wycofania się sponsorów i to ze spółek Skarbu Państwa. Jako powód podano utratę zaufania do komitetu.

Piesiewicz wskazywał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", że faktura z 15 listopada dla PKOl została opłacona przez Polkomtel, stąd zdaniem prezesa Komitetu nie było podstaw, żeby twierdzić, że kolejna nie zostanie opłacona. Piesiewicz wyraził nadzieję, ze "firma zachowa się w porządku i nie zostawi medalistów na lodzie".

- Okres wypowiedzenia umowy kończy się 5 marca... Jeśli pieniądze nie wpłyną, będę szukał innych środków. Zrobię wszystko, żeby nagrody były wypłacone - zapowiedział Piesiewicz.

Super Express w rozmowie z prezesem PKOL o igrzyskach