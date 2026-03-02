Marcowa waloryzacja emerytur w 2025 roku przyniesie podwyżki o 5,3%, co oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 100 zł brutto.

Najwyższa emerytura w Polsce, wynosząca obecnie 51 tys. zł brutto, po waloryzacji przekroczy 54 tys. zł, a jej beneficjent zgromadził kapitał emerytalny ponad 2,4 mln zł, pracując do 86 roku życia.

Liczba osób z wysokimi emeryturami rośnie dynamicznie – w 2025 roku już 623 tys. seniorów pobrało świadczenia powyżej 7 tys. zł.

Każdy emeryt, niezależnie od wysokości świadczenia, otrzyma w kwietniu tzw. "trzynastkę" w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1978,49 zł brutto.

Waloryzacja emerytur 2026

Marcowa waloryzacja świadczeń przyniesie wyraźne podwyżki dla seniorów. Wskaźnik wzrostu wynosi w tym roku 5,3 proc., co oznacza automatyczne zwiększenie wszystkich emerytur i rent wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną o 99,58 zł i wyniosą 1 978,49 zł brutto. Tyle samo wyniesie renta socjalna. Mechanizm waloryzacji sprawia, że im wyższa emerytura, tym większa nominalna podwyżka. Najlepiej widać to na przykładzie rekordowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Najwyższa emerytura w ZUS. Ponad 54 tys. zł miesięcznie

Obecnie najwyższa emerytura w Polsce wynosi 51 tys. zł brutto (do 28 lutego br.). Po marcowej waloryzacji kwota ta wzrośnie do ponad 54 tys. zł, czyli o około 2 tys. 700 zł miesięcznie.

Rekordzista przeszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat. Składki odprowadzał przez ponad 62 lata i ani razu nie korzystał ze zwolnienia lekarskiego. — Ma, owszem w swoim wymiarze świadczenia uwzględnione okresy nieskładkowe, ale one są związane ze studiami, a nie z okresami zwolnień od pracy — wskazuje ekspert ZUS. — Zebrał imponujący kapitał emerytalny, który wynosi ponad 2,4 mln zł — mówi "Faktowi" Bartosz Gaca dyrektor departamentu świadczeń emerytalno-rentowych w ZUS.

Przeciętna emerytura i rosnąca liczba wysokich świadczeń

Średnia emerytura wypłacana przez ZUS to obecnie około 4,1 tys. zł brutto. Dynamicznie przybywa osób otrzymujących wyższe świadczenia. W 2020 r. emeryturę przekraczającą 7 tys. zł pobierało niespełna 37 tys. seniorów, natomiast w 2025 r. już 623 tys. osób.

Trzynastka dla każdego. Nawet przy 2 groszach emerytury

Dodatkowe roczne świadczenie, czyli tzw. trzynastka, trafi również do osób z najwyższymi emeryturami. W kwietniu otrzymają ją razem z podstawową wypłatą. Jej wysokość będzie równa minimalnej emeryturze, czyli 1 tys. 978 zł i 49 gr brutto. Co istotne, identyczna kwota przysługuje także osobom pobierającym symboliczne świadczenia. Najniższa emerytura wypłacana obecnie przez ZUS wynosi zaledwie 2 gr miesięcznie i przysługuje kobiecie, za którą odprowadzono składkę za jeden dzień pracy. Mimo to otrzyma ona pełną trzynastkę w ustawowej wysokości.