Citi Handlowy wstrzymuje kredyt mieszkaniowy – co to oznacza dla klientów?

Od 10 marca 2026 r. Citi Handlowy nie będzie przyjmował nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy ani pożyczkę hipoteczną. Bank poinformował o tym Polską Agencję Prasową. Decyzja dotyczy wyłącznie nowych wniosków – te złożone wcześniej będą rozpatrywane do końca.

Jak wyjaśniła rzeczniczka prasowa banku Marta Wałdoch, powodem jest konieczność zakończenia pełnego procesu obsługi już złożonych wniosków przed datą przeniesienia bankowości detalicznej do VeloBanku. Klientów poszukujących kredytu hipotecznego bank odsyła więc do innych instytucji.

Przejęcie bankowości detalicznej przez VeloBank – kiedy i co dokładnie się zmieni?

Warunkową umowę sprzedaży części detalicznej Citi Handlowego podpisano pod koniec maja 2025 r. W grudniu 2025 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na tę transakcję. Bank planuje, że wydzielenie nastąpi w połowie 2026 r., choć ostateczny termin zależy od uzyskania wszystkich wymaganych zgód i osiągnięcia gotowości operacyjnej.

VeloBank przejmie wszystkich klientów detalicznych Citi Handlowego oraz około 1600 pracowników. Wraz z nimi trafi do VeloBanku cały pakiet usług: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów.

Skala transakcji – aktywa i depozyty warte miliardy złotych

Transakcja ma ogromną skalę. VeloBank przejmuje aktywa o łącznej wartości około 6 mld zł kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Skala biznesu VeloBanku wzrośnie w efekcie o około 30 mld zł.

W zamian za przekazanie części detalicznej Bank Handlowy otrzyma pakiet akcji VeloBanku – nie więcej niż 25 proc. wszystkich akcji. Następnie akcje zostaną odkupione za około 532 mln zł (część stała: 432 mln zł, część zmienna uzależniona od wyników segmentu: do 100 mln zł).

Warto zauważyć, że w Banku Handlowym pozostanie detaliczny portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych o wartości około 24 mln zł.

Kim jest VeloBank? Historia i właściciele

VeloBank to stosunkowo nowa marka na polskim rynku bankowym. Powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, a następnie został sprzedany inwestorom prywatnym. Głównym udziałowcem jest amerykański fundusz Cerberus z 80,2 proc. udziałów. Po 9,9 proc. mają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

Po przejęciu bankowości detalicznej Citi Handlowego VeloBank stanie się znacznie większym graczem na polskim rynku – zarówno pod względem liczby klientów, jak i wartości zarządzanych aktywów.

Bank Handlowy – jeden z najstarszych polskich banków

Bank Handlowy to jedna z najstarszych instytucji finansowych w Polsce. Jego akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 r. Właścicielem 75 proc. akcji jest amerykański Citibank. Po wydzieleniu bankowości detalicznej instytucja skupi się wyłącznie na obsłudze klientów korporacyjnych i instytucjonalnych.