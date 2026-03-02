Wzrost gospodarczy Polski w IV kwartale 2025 roku przyspieszył do 4,0% rok do roku, przekraczając wyniki z poprzedniego kwartału.

Głównym motorem wzrostu była konsumpcja prywatna, która wzrosła o 4,2% rok do roku, co świadczy o zwiększonych wydatkach Polaków.

Inwestycje firm spowolniły, rosnąc o 4,7% rok do roku (spadek z 7,1% w III kwartale), co wskazuje na większą ostrożność przedsiębiorców.

Popyt krajowy wzrósł o 4,3%, natomiast w handlu zagranicznym import (8,7%) przewyższył eksport (7,7%), co wpłynęło na bilans wymiany.

Ile wyniósł wzrost gospodarczy w Polsce?

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie szczegółowe dane dotyczące polskiej gospodarki w końcówce 2025 roku. Okazuje się, że było lepiej niż w poprzednich miesiącach. Wzrost gospodarczy przyspieszył, a jego tempo było zgodne z wcześniejszymi, szybkimi szacunkami analityków.

Zgodnie z finalnymi danymi GUS, PKB Polski w czwartym kwartale 2025 roku wzrósł o 4,0 proc. w ujęciu rocznym, co oznacza przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Dla porównania, w trzecim kwartale ten wskaźnik wynosił 3,8 proc. To niewielka, ale zauważalna różnica, która pokazuje, że gospodarka nabiera rozpędu. Patrząc na dane w ujęciu kwartalnym, czyli porównując końcówkę roku do okresu lipiec-wrzesień, również widać poprawę. Wzrost wyniósł 1,0 proc., podczas gdy kwartał wcześniej było to 0,9 proc.

Co napędza polską gospodarkę? Konsumpcja rośnie, inwestycje hamują

Kiedy spojrzymy głębiej w liczby, zobaczymy ciekawy obraz tego, co tak naprawdę dzieje się w gospodarce. Okazuje się, że za obecne przyspieszenie odpowiadamy głównie my sami – konsumenci. To nasze codzienne zakupy i wydatki napędzają teraz koniunkturę.

Głównym motorem napędowym okazała się konsumpcja prywatna, która urosła o 4,2 proc. rok do roku, co pokazuje, że to głównie rosnące wydatki Polaków wspierają obecnie wzrost gospodarczy. To wyraźnie więcej niż w poprzednim kwartale, kiedy ten wskaźnik wynosił 3,5 proc. Mówiąc prościej: Polacy chętniej otwierali portfele, co przełożyło się na lepsze wyniki całej gospodarki.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja po stronie firm. Choć inwestycje (w statystykach nazywane „nakładami brutto na środki trwałe”) wciąż są na plusie, to ich dynamika mocno wyhamowała. W czwartym kwartale wzrosły o 4,7 proc. rok do roku. To wynik wyraźnie słabszy niż w trzecim kwartale, kiedy inwestycje rosły w tempie aż 7,1 proc. Oznacza to, że przedsiębiorcy ostrożniej podchodzą do nowych projektów i wydatków na rozwój.

Jak wyglądają popyt krajowy i handel zagraniczny?

Dobre wyniki konsumpcji przełożyły się na ogólny popyt krajowy, który obejmuje zarówno wydatki gospodarstw domowych, jak i inwestycje oraz wydatki publiczne. Wzrósł on o 4,3 proc., co również jest wynikiem lepszym niż kwartał wcześniej (wtedy 3,7 proc.).

A jak poradziliśmy sobie w handlu z resztą świata? Zarówno eksport, jak i import zanotowały wzrosty. Nasze firmy sprzedały za granicę towary i usługi o 7,7 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie jednak import, czyli to, co kupiliśmy z zagranicy, wzrósł jeszcze mocniej – o 8,7 proc. Oznacza to, że w końcówce roku nieco więcej pieniędzy wypłynęło z Polski, niż do niej wpłynęło z tytułu wymiany handlowej.

Podsumowując, najnowsze dane GUS malują obraz gospodarki, która stabilnie rośnie, opierając się przede wszystkim na sile krajowego konsumenta. Wyzwaniem na kolejne miesiące będzie z pewnością pobudzenie inwestycji firm, które wyraźnie zwolniły tempo.

Składowe PKB Polski - III i IV kw. 2025

Składowe PKB Polski – III i IV kwartał 2025 r. (wzrost r/r, %) Wyszczególnienie 2025 III kw. 2025 IV kw. Spożycie ogółem 104,4 105,2 w tym: - w sektorze gospodarstw domowych 103,5 104,2 - publiczne 107,4 107,3 Akumulacja brutto 100,6 101,7 w tym: Nakłady brutto na środki trwałe 107,1 104,7 Eksport 106,1 107,7 Import 105,9 108,7 Popyt krajowy 103,7 104,3 Produkt krajowy brutto 103,8 104,0 w tym: Wartość dodana brutto 103,4 103,5

