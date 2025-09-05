Jednolity wzorzec umowy kredytu hipotecznego zastąpi skomplikowane umowy naszpikowane niejasnymi klauzulami

zastąpi skomplikowane umowy naszpikowane niejasnymi klauzulami Banki nie będą mogły sprzedawać wraz z kredytem dodatkowych usłu g poza ubezpieczeniem nieruchomości

g poza ubezpieczeniem nieruchomości Zmniejszy się ryzyko prawne dla banków - obecnie stanowi ono 0,81 proc. marży kredytowej, co przekłada się na 537 mln zł rocznie

- obecnie stanowi ono 0,81 proc. marży kredytowej, co przekłada się na 537 mln zł rocznie Wzorzec dotyczy kredytów o stałej stopie procentowej przez pierwsze pięć lat kredytowania

UOKiK wprowadza rewolucję w umowach kredytu hipotecznego

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na początku czerwca br. wystąpił z inicjatywą rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą jednolite wzorce umów o kredyt hipoteczny. Jak uzasadnia prezes Tomasz Chróstny, obecne skomplikowane umowy kredytowe, często zawierające niejasne klauzule i obwarowania uzależniające wysokość marży od wykupienia dodatkowych usług, stanowią poważny problem dla kredytobiorców.

Eksperci UOKiK od ponad roku pracują nad wzorcami umów mających zastosowanie przy nabywaniu nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Do współpracy zaproszono przedstawicieli Związku Banków Polskich oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Związek Banków Polskich wspiera jednolite wzorce umów kredytowych

W ramach UOKiK-u prowadzone są prace nad jednolitym wzorcem umowy o kredyt hipoteczny. Związek Banków Polskich bierze udział w tym procesie, jesteśmy konsultowani co do kształtu tego wzorca

– mówi agencji Newseria Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska ZBP.

Środowisko bankowe postuluje, aby wzorzec miał charakter powszechnie obowiązującego aktu prawnego, wprowadzonego na przykład jako załącznik do rozporządzenia. Takie rozwiązanie zapewniłoby jednolitość stosowania na całym rynku kredytowym.

Korzyści jednolitego wzorca dla kredytobiorców i banków

Wprowadzenie jednolitych wzorców umów kredytu hipotecznego przyniesie wymierne korzyści obu stronom transakcji. Konsumenci otrzymają:

Przejrzyste umowy pozbawione niejasnych zapisów

Możliwość łatwego porównywania ofert różnych banków

Przewidywalną wysokość rat bez ukrytych kosztów dodatkowych usług

Ujednolicone zasady obliczania rekompensaty za wcześniejszą spłatę

Banki z kolei zyskają znaczące zmniejszenie ryzyka prawnego związanego z podważaniem zapisów umownych przez kredytobiorców.

Ryzyko prawne kredytów hipotecznych kosztuje banki setki milionów

Obecnie ryzyko prawne ma ogromny wpływ na koszt kredytu hipotecznego. Według danych UOKiK, średnia marża kredytu hipotecznego w ubiegłym roku wynosiła 1,7 proc., z czego aż 0,81 proc. stanowił koszt ryzyka prawnego. W wartościach bezwzględnych oznacza to kwotę przekraczającą 537 mln zł rocznie.

Jednolity wzorzec umowy o kredyt hipoteczny ma swoje korzyści zarówno dla konsumentów, jak też dla banków. Obie strony miałyby pewność, że zapisy, które znalazły się w tej umowie, nie będą dla żadnej z tych stron niekorzystne i nie będą podważane

– deklaruje Agnieszka Wachnicka.

Stała stopa procentowa dominuje na rynku kredytów hipotecznych

Wzorzec opracowywany przez UOKiK dotyczy wyłącznie umów na okresowo stałą stopę procentową przez pięć pierwszych lat kredytowania. Według raportu AMRON-SARFiN w II kwartale 2025 roku prawie trzy czwarte wartości nowo zawartych kredytów i ponad trzy czwarte ich liczby stanowiły kredyty o okresowo stałej stopie procentowej.

Popularność kredytów o stałej stopie wzrosła po nagłym skoku rynkowych stóp procentowych w okresie inflacji. WIBOR 3M w ciągu roku – od jesieni 2021 do jesieni 2022 – wzrósł z poziomu 0,23 proc. do przeszło 7 proc.

Dlaczego nie ma kredytów z całkowicie stałą stopą procentową

– Wciąż wielu klientów z przyczyn bezpieczeństwa decyduje się na umowę w oparciu o okresowo stałą stopę procentową – wyjaśnia wiceprezeska ZBP. Wprowadzenie kredytów opartych na stałej stopie przez cały okres kredytowania nie jest jednak w polskich warunkach możliwe.

Główne przeszkody to brak dostępności zabezpieczeń stopy procentowej na długie okresy oraz nierozwiązany problem niemożności pobierania rekompensaty za przedterminową spłatę. Te ograniczenia uniemożliwiają bankom znaczące wydłużanie okresu stałej stopy procentowej.