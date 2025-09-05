Jednolity wzór umowy kredytowej! Dla każdego kredytobiorcy we wszystkich bankach

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-09-05 12:55

UOKiK intensywnie pracuje nad wprowadzeniem jednolitych wzorców umów kredytowych ze stałą stopą procentową, które obowiązywałyby wszystkich kredytodawców bez możliwości modyfikacji. Nowe regulacje mają zabezpieczyć interesy konsumentów i ograniczyć ryzyko prawne po stronie banków, jednocześnie ułatwiając porównywanie ofert na rynku. Głos w tej sprawie zabrała Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich.

Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich, w okularach i czarnym żakiecie, na tle rozległego placu budowy z powstającymi blokami mieszkalnymi i dźwigiem, symbolizującym rozwój rynku nieruchomości. Temat jednolitych umów kredytowych znajdziesz na Super Biznes.

i

Autor: Super Express, Shutterstock Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich, w okularach i czarnym żakiecie, na tle rozległego placu budowy z powstającymi blokami mieszkalnymi i dźwigiem, symbolizującym rozwój rynku nieruchomości. Temat jednolitych umów kredytowych znajdziesz na Super Biznes.
  • Jednolity wzorzec umowy kredytu hipotecznego zastąpi skomplikowane umowy naszpikowane niejasnymi klauzulami
  • Banki nie będą mogły sprzedawać wraz z kredytem dodatkowych usług poza ubezpieczeniem nieruchomości
  • Zmniejszy się ryzyko prawne dla banków - obecnie stanowi ono 0,81 proc. marży kredytowej, co przekłada się na 537 mln zł rocznie
  • Wzorzec dotyczy kredytów o stałej stopie procentowej przez pierwsze pięć lat kredytowania
Super Biznes SE Google News

UOKiK wprowadza rewolucję w umowach kredytu hipotecznego

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na początku czerwca br. wystąpił z inicjatywą rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą jednolite wzorce umów o kredyt hipoteczny. Jak uzasadnia prezes Tomasz Chróstny, obecne skomplikowane umowy kredytowe, często zawierające niejasne klauzule i obwarowania uzależniające wysokość marży od wykupienia dodatkowych usług, stanowią poważny problem dla kredytobiorców.

Eksperci UOKiK od ponad roku pracują nad wzorcami umów mających zastosowanie przy nabywaniu nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Do współpracy zaproszono przedstawicieli Związku Banków Polskich oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Związek Banków Polskich wspiera jednolite wzorce umów kredytowych

W ramach UOKiK-u prowadzone są prace nad jednolitym wzorcem umowy o kredyt hipoteczny. Związek Banków Polskich bierze udział w tym procesie, jesteśmy konsultowani co do kształtu tego wzorca

– mówi agencji Newseria Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska ZBP.

Środowisko bankowe postuluje, aby wzorzec miał charakter powszechnie obowiązującego aktu prawnego, wprowadzonego na przykład jako załącznik do rozporządzenia. Takie rozwiązanie zapewniłoby jednolitość stosowania na całym rynku kredytowym.

Korzyści jednolitego wzorca dla kredytobiorców i banków

Wprowadzenie jednolitych wzorców umów kredytu hipotecznego przyniesie wymierne korzyści obu stronom transakcji. Konsumenci otrzymają:

  • Przejrzyste umowy pozbawione niejasnych zapisów
  • Możliwość łatwego porównywania ofert różnych banków
  • Przewidywalną wysokość rat bez ukrytych kosztów dodatkowych usług
  • Ujednolicone zasady obliczania rekompensaty za wcześniejszą spłatę

Banki z kolei zyskają znaczące zmniejszenie ryzyka prawnego związanego z podważaniem zapisów umownych przez kredytobiorców.

Polecany artykuł:

Jeden wzór umowy kredytowej w całej Polsce. Prezes UOKiK zapowiada rewolucję

Ryzyko prawne kredytów hipotecznych kosztuje banki setki milionów

Obecnie ryzyko prawne ma ogromny wpływ na koszt kredytu hipotecznego. Według danych UOKiK, średnia marża kredytu hipotecznego w ubiegłym roku wynosiła 1,7 proc., z czego aż 0,81 proc. stanowił koszt ryzyka prawnego. W wartościach bezwzględnych oznacza to kwotę przekraczającą 537 mln zł rocznie.

Jednolity wzorzec umowy o kredyt hipoteczny ma swoje korzyści zarówno dla konsumentów, jak też dla banków. Obie strony miałyby pewność, że zapisy, które znalazły się w tej umowie, nie będą dla żadnej z tych stron niekorzystne i nie będą podważane

– deklaruje Agnieszka Wachnicka.

Stała stopa procentowa dominuje na rynku kredytów hipotecznych

Wzorzec opracowywany przez UOKiK dotyczy wyłącznie umów na okresowo stałą stopę procentową przez pięć pierwszych lat kredytowania. Według raportu AMRON-SARFiN w II kwartale 2025 roku prawie trzy czwarte wartości nowo zawartych kredytów i ponad trzy czwarte ich liczby stanowiły kredyty o okresowo stałej stopie procentowej.

Popularność kredytów o stałej stopie wzrosła po nagłym skoku rynkowych stóp procentowych w okresie inflacji. WIBOR 3M w ciągu roku – od jesieni 2021 do jesieni 2022 – wzrósł z poziomu 0,23 proc. do przeszło 7 proc.

Dlaczego nie ma kredytów z całkowicie stałą stopą procentową

– Wciąż wielu klientów z przyczyn bezpieczeństwa decyduje się na umowę w oparciu o okresowo stałą stopę procentową – wyjaśnia wiceprezeska ZBP. Wprowadzenie kredytów opartych na stałej stopie przez cały okres kredytowania nie jest jednak w polskich warunkach możliwe.

Główne przeszkody to brak dostępności zabezpieczeń stopy procentowej na długie okresy oraz nierozwiązany problem niemożności pobierania rekompensaty za przedterminową spłatę. Te ograniczenia uniemożliwiają bankom znaczące wydłużanie okresu stałej stopy procentowej.

Polecany artykuł:

Adam Glapiński ujawnia! Polacy płacą najwięcej za kredyty w całej UE
Agnieszka Wachnicka IMPACT 2025
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KREDYTY HIPOTECZNE
KREDYT MIESZKANIOWY