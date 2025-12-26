Austria szuka na pracowników! 3000 euro, darmowe zakwaterowanie

Austria szuka pracowników na sezon zimowy! Oferuje 3000 euro (ok. 12,6 tys. zł) oraz zakwaterowanie. Co więcej, obywatele Unii Europejskiej mają uproszczoną procedurę zdobycia pracy.

Malownicza, zimowa panorama austriackiego miasteczka Hallstatt, z licznymi domami i dwoma kościołami nad jeziorem, otoczonymi ośnieżonymi górami. Obraz nawiązuje do ofert pracy w turystyce, o których więcej przeczytasz na Super Biznes.

i

  • Sezon zimowy w Austrii to szansa na dobrze płatną pracę.
  • Oferty z Karyntii i Styrii kuszą zarobkami do 3000 euro i darmowym zakwaterowaniem.
  • Obywatele UE, w tym Polacy, mogą legalnie pracować w Austrii.
  • Inne kraje europejskie również poszukują pracowników, oferując atrakcyjne warunki.

Zapotrzebowanie na pracowników w austriackiej turystyce

Austria ma problem z brakiem pracowników w regionach turystycznych, a szczególnie w sezonie zimowym. "Focus" informuje, że hotele i firmy cateringowe w Karyntii i Styrii szukają głównie pracowników obsługi, takich jak kelnerzy czy osoby zajmujące się obsługą gości. 

"Focus" przytacza przykład ogłoszenia z rumuńskiej gazety "Libertea". Pracodawcy w Austrii oferują pracę w hotelach i restauracjach w regionach narciarskich. Agencja EURES zajmująca się poszukiwaniami precyzuje, że obywatele Unii Europejskiej (więc i Polacy) nie potrzebują specjalnego zezwolenia na pracę w Austrii - wystarczy rejestracja w urzędzie i dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

W niektórych przypadkach może być wymagany jednak dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Stawki sięgają nawet 3000 euro, czyli ok. 12,6 tys. zł. Do tego w ramach oferty pracy pracodawcy oferują zakwaterowanie w jednoosobowych pokojach z prywatną łazienką, Wi-Fi i telewizorem. Niektórzy oferują także zniżki na karnety narciarskie, czy dostęp do centrów wellness.

Hiszpania też kusi: Praca na wsi dla Europejczyków

W podobny sposób przyciągają do siebie nie tyle pracowników, co mieszkańców inne europejskie kraje. "Focus" podaje przykład hiszpańskiej wioski Santa Cruz de Moya. Jej burmistrz Virgilio Antón apeluje do Europejczyków o przeprowadzkę, oferując pracę w rzemiośle i rolnictwie.

Podobną ofertę mają niektóre włoskie miasta. Pary, które osiedlą się na Sardynii w miejscowości poniżej 3 tys. mieszkańców dostaną 15 tys. euro na zakup, lub remont w domu i 20 tys. euro na rozpoczęcie własnego biznesu mającego tworzyć miejsca pracy dla lokalnej społeczności. 

