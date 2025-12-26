Austria szuka na pracowników! 3000 euro, darmowe zakwaterowanie

Sezon zimowy w Austrii to szansa na dobrze płatną pracę.

Oferty z Karyntii i Styrii kuszą zarobkami do 3000 euro i darmowym zakwaterowaniem.

Obywatele UE, w tym Polacy, mogą legalnie pracować w Austrii.

Inne kraje europejskie również poszukują pracowników, oferując atrakcyjne warunki.

Zapotrzebowanie na pracowników w austriackiej turystyce

Austria ma problem z brakiem pracowników w regionach turystycznych, a szczególnie w sezonie zimowym. "Focus" informuje, że hotele i firmy cateringowe w Karyntii i Styrii szukają głównie pracowników obsługi, takich jak kelnerzy czy osoby zajmujące się obsługą gości.

"Focus" przytacza przykład ogłoszenia z rumuńskiej gazety "Libertea". Pracodawcy w Austrii oferują pracę w hotelach i restauracjach w regionach narciarskich. Agencja EURES zajmująca się poszukiwaniami precyzuje, że obywatele Unii Europejskiej (więc i Polacy) nie potrzebują specjalnego zezwolenia na pracę w Austrii - wystarczy rejestracja w urzędzie i dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

W niektórych przypadkach może być wymagany jednak dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Stawki sięgają nawet 3000 euro, czyli ok. 12,6 tys. zł. Do tego w ramach oferty pracy pracodawcy oferują zakwaterowanie w jednoosobowych pokojach z prywatną łazienką, Wi-Fi i telewizorem. Niektórzy oferują także zniżki na karnety narciarskie, czy dostęp do centrów wellness.

Hiszpania też kusi: Praca na wsi dla Europejczyków

W podobny sposób przyciągają do siebie nie tyle pracowników, co mieszkańców inne europejskie kraje. "Focus" podaje przykład hiszpańskiej wioski Santa Cruz de Moya. Jej burmistrz Virgilio Antón apeluje do Europejczyków o przeprowadzkę, oferując pracę w rzemiośle i rolnictwie.

Podobną ofertę mają niektóre włoskie miasta. Pary, które osiedlą się na Sardynii w miejscowości poniżej 3 tys. mieszkańców dostaną 15 tys. euro na zakup, lub remont w domu i 20 tys. euro na rozpoczęcie własnego biznesu mającego tworzyć miejsca pracy dla lokalnej społeczności.