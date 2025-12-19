Carrefour sprzedaje rumuńską działalność za 750-900 mln euro – w pakiecie około 460 sklepów różnych formatów

Kupującymi są bracia Pavăl, właściciele Dedemana – największej sieci marketów budowlanych w Rumunii

Transakcja może zostać sfinalizowana jeszcze w grudniu 2025 lub na początku 2026 roku

Podobny los może czekać polskie aktywa Carrefoura – rząd rozważa ich przejęcie przez KGS

Bracia Pavăl kupują Carrefour w Rumunii

Dragoş i Adrian Pavăl, właściciele holdingu Dedeman, są na finiszu negocjacji z Carrefourem. Według rumuńskich mediów zapłacą za aktywa francuskiej sieci od 750 do 900 milionów euro. W pakiecie znajduje się około 460 sklepów różnych formatów – od hipermarketów po mniejsze placówki convenience.

Część źródeł twierdzi, że porozumienie mogło zostać podpisane już 16 grudnia 2025 roku. Inne wskazują na finalizację transakcji pod koniec grudnia lub na początku stycznia 2026. Żadna ze stron nie potwierdziła oficjalnie informacji o zawarciu umowy.

Gigantyczna transakcja na rumuńskim rynku

Dla braci Pavăl będzie to debiut w handlu spożywczym. Dotychczas znani są z budowania imperium w branży DIY. Dedeman to największa sieć marketów budowlanych w Rumunii z pozycją lidera rynku.

Wartość transakcji czyni ją jedną z największych w historii rumuńskiego handlu detalicznego. Porównywalna jest tylko do przejęcia sieci Profi przez holenderski Ahold Delhaize, sfinalizowanego na początku 2025 roku.

Sklepy Carrefour w Rumunii wygenerowały w ubiegłym roku około 3 miliardy euro obrotu. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku sprzedaż wyniosła 2,29 miliarda euro, ale tempo wzrostu wyraźnie spowolniło.

Dlaczego Carrefour sprzedaje rumuński biznes

Carrefour działa w Rumunii od 2001 roku. Przez 24 lata rynek rumuński stał się czwartym co do wielkości dla francuskiej sieci w Europie – po Francji, Hiszpanii i Belgii. Jednak rosnąca konkurencja i zmieniające się nastroje konsumentów wymusiły przegląd strategii.

Decyzja o sprzedaży rumuńskich aktywów wpisuje się w szerszy plan restrukturyzacji Carrefoura. Firma chce skoncentrować się na kluczowych rynkach i poprawić rentowność działalności.

Polska na celowniku – KGS zamiast Carrefoura?

Podobny scenariusz może rozegrać się w Polsce. Carrefour analizuje opcje dla swojego polskiego biznesu. Resort rolnictwa zarekomendował Krajową Grupę Spożywczą jako potencjalnego nabywcę sieci w naszym kraju.

Carrefour prowadzi w Polsce kilkaset sklepów od hipermarketów po miejskie formaty. Jest obecny na polskim rynku od 1997 roku. Sprzedaż polskich aktywów byłaby kolejnym krokiem w globalnej strategii optymalizacji portfela francuskiej sieci.

Wcześniejsze doniesienia mówiły też o zainteresowaniu rumuńskim biznesem Carrefoura ze strony Żabki Polska oraz Auchana. Ostatecznie to bracia Pavăl okazali się najbardziej zdeterminowanymi kupującymi.