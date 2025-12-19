Prezydent Ukrainy w Polsce. Porównanie pensji Zełeńskiego i Nawrockiego. Kto zarabia więcej?

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-12-19 11:46

W piątek 19 grudnia 2025 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzi Polskę i spotka się z prezydentem RP Karolem Nawrockim. Porównaliśmy ile zarabiają obaj prezydenci.

Prezydent Polski Karol Nawrocki w ciemnym płaszczu i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w zielonej kurtce wojskowej, uściskają sobie dłonie. Za nimi banknoty polskie i ukraińskie z dużym znakiem zapytania pomiędzy, ilustrujące porównanie ich zarobków na Super Biznes.

i

Autor: Shutterstock; Czarek Sokolowski Prezydent Polski Karol Nawrocki w ciemnym płaszczu i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w zielonej kurtce wojskowej, uściskają sobie dłonie. Za nimi banknoty polskie i ukraińskie z dużym znakiem zapytania pomiędzy, ilustrujące porównanie ich zarobków na Super Biznes.
  • Porównanie zarobków prezydentów Polski i Ukrainy
  • Szczegółowe wyliczenie wynagrodzenia Karola Nawrockiego
  • Źródła dochodów Wołodymyra Zełenskiego: obligacje i wynajem nieruchomości
  • Pensja prezydenta Ukrainy w porównaniu z płacą minimalną w Polsce

Ile zarabia prezydent PR Karol Nawrocki?

Pensja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest jawna i precyzyjnie określona przez przepisy. Jej wysokość wynika z ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Prezydencka pensja ustalana jest na podstawie kwoty bazowej, która w 2025 roku wynosi 1878,98 zł. Dwa składniki wynagrodzenia prezydenta zależą od kwoty bazowej, zaś dodatek za wysługę lat wynosi maksymalnie 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Na miesięczne wynagrodzenie brutto, które w 2025 roku dla Karola Nawrockiego wynosi maksymalnie 29 987,08 zł brutto (ok. 21 tys. zł netto), składają się:

  • Wynagrodzenie zasadnicze - 9,8-krotność kwoty bazowej (ok. 18 413,12 zł brutto/miesięcznie),
  • Dodatek funkcyjny - 4,2-krotnóść kwoty bazowej (ok. 7891,34 zł brutto/miesięcznie),
  • Dodatek za wysługę lat (do 3682,62 zł brutto przy założeniu maksymalną wysokość dodatku 20 proc.).

Jest to główny i jedyny oficjalny dochód prezydenta RP w trakcie kadencji. Roczna pensja prezydenta RP to około 359 844,96 zł brutto (ok. 252 tys. zł netto).

Do tego prezydentowi standardowo przysługuje prawo do mieszkania w Pałacu Prezydenckim, służbowy samochód i ochrona SOP, fundusz reprezentacyjny i zagraniczne podróże dyplomatyczne, a także dożywotnia emerytura prezydencka, której wysokość ostatnio zdradził Andrzej Duda (w 2025 roku pierwszy przelew emerytury dla Dudy wyniósł 9349 zł "na rękę"). 

Dochody Prezydenta Ukrainy – co mówi najnowsze oświadczenie?

Sytuacja finansowa Wołodymyra Zełenskiego jest znacznie bardziej złożona. Jak wynika z jego najnowszego oświadczenia majątkowego za rok 2023, o którym informował m.in. portal Business Insider Polska, jego rodzina osiągnęła łączny dochód w wysokości 12,42 mln hrywien. Przy obecnym kursie (początek 2025 r.) odpowiada to kwocie około 1,24 mln zł.

Jak jednak zauważa ukraińska agencja Unian, główne dochody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego pochodziły z obligacji skarbowych (z których zarobił 8,585 mln hrywien, czyli ok. 800 tys. zł), a także przychody z wynajmu nieruchomości wysokości ponad 6,7 mln hrywien (ok. 620 tys. zł). To jednak dochody spoza pensji prezydencka, samo wynagrodzenie funkcyjne Zełenskiego jest dużo niższe niż prezydenta w Polsce.

Jak wynika z oficjalnych ukraińskich danych, pensja Wołodymyra Zełenskiego z tytułu pełnionej funkcji wynosi 28 tysięcy hrywien miesięcznie. To 2385,95 zł miesięcznie - mniej niż płaca minimalna w Polsce!

Rocznie to ok. 28 631,4 zł - czyli mieściłaby się w kwocie wolnej od podatku (która wynosi 30 tys. zł w Polsce). Co ciekawe, mowa tu o kwotach brutto - bo po potrąceniu podatku pensja Zełenskiego jest jeszcze niższa i wynosi 270 tys. hrywien, czyli 23 tys. zł "na rękę" według aktualnego kursu - to mniej niż 2000 zł miesięcznie (ok. 1916 zł)!.

Prezydent Ukrainy ma jednak zapewnione przez państwo świadczenia państwowe, takie jak państwowa ochrona, transport, czy mieszkanie służbowe.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Andrzej Duda żali się na niską emeryturę? Pokazał wyciąg z konta
Władysław Kosiniak-Kamysz o wizycie Zełeńskiego
QUIZ PRL: Najbogatsi Polacy w PRL-u i ich tajemnice
Pytanie 1 z 10
Obywatele PRL uważali, że jeśli ktoś jest bogaty, to znaczy, że:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki