Prezydent Ukrainy w Polsce. Porównanie pensji Zełeńskiego i Nawrockiego. Kto zarabia więcej?

Porównanie zarobków prezydentów Polski i Ukrainy

Szczegółowe wyliczenie wynagrodzenia Karola Nawrockiego

Źródła dochodów Wołodymyra Zełenskiego: obligacje i wynajem nieruchomości

Pensja prezydenta Ukrainy w porównaniu z płacą minimalną w Polsce

Ile zarabia prezydent PR Karol Nawrocki?

Pensja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest jawna i precyzyjnie określona przez przepisy. Jej wysokość wynika z ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Prezydencka pensja ustalana jest na podstawie kwoty bazowej, która w 2025 roku wynosi 1878,98 zł. Dwa składniki wynagrodzenia prezydenta zależą od kwoty bazowej, zaś dodatek za wysługę lat wynosi maksymalnie 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Na miesięczne wynagrodzenie brutto, które w 2025 roku dla Karola Nawrockiego wynosi maksymalnie 29 987,08 zł brutto (ok. 21 tys. zł netto), składają się:

Wynagrodzenie zasadnicze - 9,8-krotność kwoty bazowej (ok. 18 413,12 zł brutto/miesięcznie),

- 9,8-krotność kwoty bazowej (ok. 18 413,12 zł brutto/miesięcznie), Dodatek funkcyjny - 4,2-krotnóść kwoty bazowej (ok. 7891,34 zł brutto/miesięcznie),

4,2-krotnóść kwoty bazowej (ok. 7891,34 zł brutto/miesięcznie), Dodatek za wysługę lat (do 3682,62 zł brutto przy założeniu maksymalną wysokość dodatku 20 proc.).

Jest to główny i jedyny oficjalny dochód prezydenta RP w trakcie kadencji. Roczna pensja prezydenta RP to około 359 844,96 zł brutto (ok. 252 tys. zł netto).

Do tego prezydentowi standardowo przysługuje prawo do mieszkania w Pałacu Prezydenckim, służbowy samochód i ochrona SOP, fundusz reprezentacyjny i zagraniczne podróże dyplomatyczne, a także dożywotnia emerytura prezydencka, której wysokość ostatnio zdradził Andrzej Duda (w 2025 roku pierwszy przelew emerytury dla Dudy wyniósł 9349 zł "na rękę").

Dochody Prezydenta Ukrainy – co mówi najnowsze oświadczenie?

Sytuacja finansowa Wołodymyra Zełenskiego jest znacznie bardziej złożona. Jak wynika z jego najnowszego oświadczenia majątkowego za rok 2023, o którym informował m.in. portal Business Insider Polska, jego rodzina osiągnęła łączny dochód w wysokości 12,42 mln hrywien. Przy obecnym kursie (początek 2025 r.) odpowiada to kwocie około 1,24 mln zł.

Jak jednak zauważa ukraińska agencja Unian, główne dochody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego pochodziły z obligacji skarbowych (z których zarobił 8,585 mln hrywien, czyli ok. 800 tys. zł), a także przychody z wynajmu nieruchomości wysokości ponad 6,7 mln hrywien (ok. 620 tys. zł). To jednak dochody spoza pensji prezydencka, samo wynagrodzenie funkcyjne Zełenskiego jest dużo niższe niż prezydenta w Polsce.

Jak wynika z oficjalnych ukraińskich danych, pensja Wołodymyra Zełenskiego z tytułu pełnionej funkcji wynosi 28 tysięcy hrywien miesięcznie. To 2385,95 zł miesięcznie - mniej niż płaca minimalna w Polsce!

Rocznie to ok. 28 631,4 zł - czyli mieściłaby się w kwocie wolnej od podatku (która wynosi 30 tys. zł w Polsce). Co ciekawe, mowa tu o kwotach brutto - bo po potrąceniu podatku pensja Zełenskiego jest jeszcze niższa i wynosi 270 tys. hrywien, czyli 23 tys. zł "na rękę" według aktualnego kursu - to mniej niż 2000 zł miesięcznie (ok. 1916 zł)!.

Prezydent Ukrainy ma jednak zapewnione przez państwo świadczenia państwowe, takie jak państwowa ochrona, transport, czy mieszkanie służbowe.

