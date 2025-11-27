Andrzej Duda po odejściu z pałacu prezydenckiego 2025 roku, na początku otrzymywał prezydencką odprawę

Jako były prezydent przysługuje mu emerytura, nawet jeśli nie osiągnął wieku emerytalnego

Duda pokazał wyciąg z konta z pierwszym przelewem emerytalnym od Kancelarii Prezydenta

Andrzej Duda pokazał prezydencką emeryturę

Andrzej Duda opuścił pałac prezydencki 6 sierpnia 2025 roku. Po ustąpieniu ze stanowiska były prezydent RP otrzymuje jednorazową odprawę — w praktyce wypłacana jest przez trzy miesiące jego dotychczasowa pensja. W 2025 roku wysokość wynagrodzenia zasadniczego urzędującego prezydenta wynosi 18 255,30 zł brutto miesięcznie (ok. 12,7 tys. zł "na rękę").

Następnie, formalnie od razu po zakończeniu urzędowania, przysługuje dożywotnio tzw. "emerytura prezydencka" — czyli stałe uposażenie byłego prezydenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenie emerytalne dla byłego prezydenta wynosi 75% jego pensji — co przekłada się na około 13 700–13 800 zł brutto miesięcznie.

- Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej „odprawy” dostałem na konto pierwszą prezydencką „emeryturę”. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji - napisał Andrzej Duda na X zamieszczając screen z otrzymanego przelewu z Kancelarii Prezydenta.

Jak się okazuje, prezydencka emerytura netto, czyli "na rękę" wynosi 9349 zł! Do tej pory spekulowano w mediach, że po odliczeniu składek i podatków przełoży się to na kwotę ok. 11 tys. zł netto miesięcznie, okazuje się, że kwota jest jednak niższa.

- Emerytura w wieku 52 lat i niemal dwa razy większa niż moja wypłata - napisał na X jeden z komentujących.

Przywileje emerytalne byłego prezydenta

W przypadku Andrzeja Dudy należy pamiętać, że ma dopiero 52 lata, a wiek emerytalny dla mężczyzn w Polsce wynosi 65 lat. Jednak jako prezydent ma prawo do emerytury niezależnie od wieku.

Ale to nie wszystko — bycie byłym prezydentem wiąże się także z dodatkowymi przywilejami. Do świadczenia pieniężnego dochodzi możliwość korzystania z biura i sekretariatu finansowanego z budżetu państwa, a także ochrona osobista i — jeśli były prezydent sobie życzy — samochód służbowy. Dzięki temu były głowa państwa nie musi troszczyć się o obsługę urzędową ani ochronę — jest to zapewnione formalnie i dożywotnio.

Emerytura Andrzeja Dudy jeszcze wzrośnie

Po ukończeniu 63. roku życia Andrzej Duda będzie mógł otrzymywać emeryturę z Parlamentu Europejskiego. Europosłem był w latach 2014-2015, więc jego uprawnienie emerytalne wynosi 3,5 proc. uposażenia w Parlamencie Europejskim (10 927,44 euro), co przełoży się na ok. 382,46 euro miesięcznie (ok. 1600 zł).

Do tego w wieku 65 lat Andrzej Duda będzie mógł otrzymywać emeryturę z ZUS.

Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej „odprawy” dostałem na konto pierwszą prezydencką „emeryturę”. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji: pic.twitter.com/PohyLywDEt— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 27, 2025

