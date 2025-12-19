Niższe niż przewidywano podwyżki emerytur: Waloryzacja w 2026 roku może wynieść 3,4%, a nie blisko 5%, jak pierwotnie zakładano.

Konkretne kwoty podwyżek: Minimalna emerytura wzrośnie o ok. 64 zł, a świadczenie 4000 zł brutto o ok. 136 zł.

Dodatki również objęte waloryzacją: Większość popularnych dodatków (np. kombatancki, pielęgnacyjny) wzrośnie o 11,83 zł.

Ostateczne dane w lutym 2026: Pełny wskaźnik waloryzacji poznamy na podstawie danych GUS za cały 2025 rok.

Rządowe szacunki waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku

Pierwotne założenia rządu wskazywały, że seniorzy mogą liczyć na marcową podwyżkę świadczeń w 2026 roku na poziomie bliskim 5 proc. Prognozy te bazowały na scenariuszu wyższej inflacji oraz szybszego wzrostu cen w gospodarce. Wówczas zakładano, że mechanizm waloryzacji pozwoli realnie ochronić dochody emerytów i rencistów.

Dane GUS a waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku

Sytuację zmieniły najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Z informacji GUS wynika, że wzrost wynagrodzeń w listopadzie 2025 roku wyniósł 7,1 proc. rok do roku, wobec 6,6 proc. rdr w październiku. Przy założeniu inflacji na poziomie 2,5 proc. oraz utrzymania tempa wzrostu płac, wskaźnik waloryzacji emerytur w 2026 roku może wynieść około 3,4 proc.

Ile wzrosną emerytury przy waloryzacji 3,4 proc.?

Przy takim wskaźniku podwyżki świadczeń będą zauważalnie niższe od wcześniejszych zapowiedzi. Minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1 878,91 zł brutto, wzrosłaby o około 64 zł, osiągając poziom 1 942,75 zł brutto. Z kolei świadczenie zbliżone do średniej, czyli 4 000 zł brutto, zwiększyłoby się o około 136 zł miesięcznie.

Jak wzrosną dodatki do emerytur i rent w 2026 roku?

Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur i rent. Przy wskaźniku 3,4 proc. podwyżki wyniosą od 0,59 zł do około 45 zł. Największy wzrost dotyczyłby dodatku do renty inwalidy wojennego, który zwiększyłby się z 1 333,24 zł do 1 378,54 zł, czyli o 45,30 zł.

Większość popularnych dodatków, takich jak dodatek kombatancki, pielęgnacyjny czy za tajne nauczanie, wynosi obecnie 348,22 zł. Po waloryzacji wzrosłyby one o 11,83 zł miesięcznie, do kwoty 360,05 zł. Natomiast dodatek dla sieroty zupełnej, dziś na poziomie 654,48 zł, zwiększyłby się do 676,72 zł, co oznacza wzrost o 22,24 zł.

Kiedy poznamy ostateczną waloryzację emerytur i rent w 2026 roku?

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony w lutym 2026 roku na podstawie pełnych danych gospodarczych GUS za 2025 rok. Wypłaty zwaloryzowanych emerytur i rent mają rozpocząć się w marcu 2026 roku, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Pieniądze To Nie Wszystko - Piotr Arak | 2025 12 15