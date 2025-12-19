Kursy walut 19.12.2025. Spadek złotego! Główne waluty rosną

Kursy walut 19.12.2025

Kursy walut 19.12.2025. Złoty w ostatnim czasie zwyżkował, osiągając bardzo mocny kurs wobec głównych walut. Te jednak odbiły z dołka i to znacznie - euro, które na zamknięciu znajdowało się na kursie 4,2053; odbiło i obecnie kosztuje 4,21 zł. Dolar również był w sporym dołku i kosztował 3,58 zł; dziś odbił sięgając nawet 3,60 zł, a obecnie spadł do 3,59 zł.

Z kolei frank szwajcarski zaliczył mniej spektakularne odbicie z 4,5142 do 4,5171. Również mniejszy wzrost zanotował funt szterling z 4,7996; a obecnie znajduje się na kursie 4,8076 z tendencją wzrostową.

EUR/PLN 4,2093

4,2093 USD/PLN 3,5940

3,5940 CHF/PLN 4,5171

4,5171 GBP/PLN 4,8076

Co wpłynie na kursy walut 19.12.2025?

Na kurs złotego może wpłynąć publikacja wskaźnika dobrobytu według BIEC. Dla euro kluczowe będą dane o inflacji producenckiej w Niemczech w listopadzie, dane o bilansie płatniczym w strefie euro, oraz wystąpienie publiczne członka zarządu ECB Piero Cipollone.

Z kolei dla dolara istotny będzie raport Uniwersytetu Michigan, dane o sprzedaży na rynku nieruchomości i liczbie wież wiertniczych na rynku ropy.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz