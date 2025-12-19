Kursy walut 19.12.2025. Spadek złotego! Główne waluty rosną

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-12-19 9:56

Kursy walut 19.12.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,21 zł (PLN); za dolara (USD) 3,59 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,52 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,81 zł.

Banknoty euro o różnych nominałach (20, 50, 100, 200, 500) leżące w stosie, ilustrujące temat kursów walut i spadek wartości złotego. Więcej informacji o aktualnych notowaniach walut znajdziesz na portalu Super Biznes.

i

Autor: Romanr Banknoty euro o różnych nominałach (20, 50, 100, 200, 500) leżące w stosie, ilustrujące temat kursów walut i spadek wartości złotego. Więcej informacji o aktualnych notowaniach walut znajdziesz na portalu Super Biznes.

Kursy walut 19.12.2025

Kursy walut 19.12.2025. Złoty w ostatnim czasie zwyżkował, osiągając bardzo mocny kurs wobec głównych walut. Te jednak odbiły z dołka i to znacznie - euro, które na zamknięciu znajdowało się na kursie 4,2053; odbiło i obecnie kosztuje 4,21 zł. Dolar również był w sporym dołku i kosztował 3,58 zł; dziś odbił sięgając nawet 3,60 zł, a obecnie spadł do 3,59 zł.

Z kolei frank szwajcarski zaliczył mniej spektakularne odbicie z 4,5142 do 4,5171. Również mniejszy wzrost zanotował funt szterling z 4,7996; a obecnie znajduje się na kursie 4,8076 z tendencją wzrostową.

Kursy walut 19.12.2025

  • EUR/PLN 4,2093
  • USD/PLN 3,5940
  • CHF/PLN 4,5171
  • GBP/PLN 4,8076

Co wpłynie na kursy walut 19.12.2025?

Na kurs złotego może wpłynąć publikacja wskaźnika dobrobytu według BIEC. Dla euro kluczowe będą dane o inflacji producenckiej w Niemczech w listopadzie, dane o bilansie płatniczym w strefie euro, oraz wystąpienie publiczne członka zarządu ECB Piero Cipollone.

Z kolei dla dolara istotny będzie raport Uniwersytetu Michigan, dane o sprzedaży na rynku nieruchomości i liczbie wież wiertniczych na rynku ropy. 

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Wprowadzenie euro w Polsce. Minister Andrzej Domański podjął decyzję
Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz
QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KURSY WALUT