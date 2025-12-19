Podwyżki wynagrodzeń dla żołnierzy wyniosą 3 procent od stycznia 2026 roku

Najniższe zarobki szeregowych to od 6489 do 7035 złotych brutto miesięcznie

Budżet obronny osiągnie historyczny poziom 4,81 procent PKB Polski

Żołnierzom przysługują dodatki, nagrody jubileuszowe i pomoc w trudnych sytuacjach

Rekordowy budżet na obronność Polski w 2026 roku

W nadchodzącym roku Polska przeznaczy na siły zbrojne kwotę 200,1 miliarda złotych. To najwyższa suma w historii, stanowiąca 4,81 procent krajowego Produktu Krajowego Brutto. Zwiększone nakłady na obronność przełożą się bezpośrednio na wyższe pensje zawodowych żołnierzy oraz pracowników cywilnych resortu. Wzrost wynagrodzeń ma przede wszystkim zrównoważyć skutki inflacji z ostatnich lat.

O ile wzrosną wynagrodzenia żołnierzy w 2026 roku

Podstawowe uposażenie wszystkich stopni wojskowych wzrośnie o 3 procent. Dla szeregowego oznacza to podwyżkę o 198 złotych, podczas gdy generał otrzyma o 659 złotych więcej. Choć procentowo wzrost jest jednakowy dla wszystkich, kwotowo różnice są znaczące. Podwyżki obejmą również cywilnych pracowników MON, którzy stanowią ważne wsparcie dla funkcjonowania armii.

Ile zarabia szeregowy w Wojsku Polskim

Najniższe stopnie wojskowe otrzymają następujące wynagrodzenia:

Szeregowy będzie zarabiał 6489 złotych brutto. To wzrost o 198 złotych w porównaniu z rokiem 2025.

Starszy szeregowy otrzyma 6705 złotych brutto, czyli o 195 złotych więcej niż dotychczas.

Starszy szeregowy specjalista może liczyć na pensję 7035 złotych brutto. Jego podwyżka wyniesie 205 złotych.

To oznacza, że nawet na najniższych stopniach wojskowych wynagrodzenie przekracza minimalną krajową, którą można otrzymać w sektorze cywilnym.

Wynagrodzenia podoficerów – stawki od stycznia 2026

Podoficerowie stanowią trzon polskiej armii. Ich zarobki prezentują się następująco:

Kapral zarobi 7468 złotych brutto (wzrost o 218 złotych), starszy kapral 7571 złotych (o 221 złotych więcej), a plutonowy 7684 złote (podwyżka o 224 złote).

Wyższe stopnie podoficerskie otrzymają jeszcze więcej. Sierżant może liczyć na 7787 złotych, starszy sierżant na 7900 złotych, młodszy chorąży na 8003 złote.

Najwyższe zarobki wśród podoficerów otrzymają: chorąży (8436 złotych), starszy chorąży (8549 złotych) oraz starszy chorąży sztabowy (8652 złote brutto).

Pensje oficerów i generałów w polskiej armii

Oficerowie młodsi rozpoczynają od wysokości: podporucznik zarobi 9085 złotych, a porucznik od 9198 do 9301 złotych brutto miesięcznie.

Starsi oficerowie otrzymują znacznie wyższe stawki. Podpułkownik może liczyć na wynagrodzenie od 10815 do 11794 złotych, natomiast pułkownik zarobi od 12545 do 14276 złotych brutto.

Najwyższe pensje w Wojsku Polskim otrzymują generałowie. Generał brygady zarabia od 15254 do 16223 złotych, generał dywizji od 16871 do 18066 złotych. Generał broni otrzymuje od 18818 do 20116 złotych, a najwyższy stopień generała armii wiąże się z pensją 22609 złotych brutto.

Jakie dodatki przysługują żołnierzom

System wynagrodzeń w armii to nie tylko podstawowe uposażenie. Żołnierze mogą liczyć na szereg dodatkowych świadczeń finansowych, które znacząco podnoszą ich całkowite wynagrodzenie.

Dodatki stażowe i służbowe przysługują żołnierzom po minimum trzech latach służby. Dodatek za długoletnią służbę rośnie wraz z liczbą przepracowanych lat w armii.

Dodatki specjalne i funkcyjne wypłacane są żołnierzom pełniącym służbę w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych. Kwoty wahają się od 450 do nawet 2100 złotych miesięcznie. Najwyższe dodatki otrzymują kryptolodzy oraz pracownicy Centrum Projektów Informatycznych. Dodatki służbowe przysługują między innymi kontrolerom ruchu lotniczego czy lekarzom wojskowym.

Nagrody jubileuszowe są jednymi z najbardziej wartościowych świadczeń. Po dwudziestu latach służby żołnierz otrzymuje 75 procent miesięcznego uposażenia, po dwudziestu pięciu latach to 100 procent, a po trzydziestu latach aż 150 procent miesięcznej pensji wraz z dodatkami.

Trzynastka wypłacana jest żołnierzom, którzy przepracowali pełne dwanaście miesięcy kalendarzowych. Jest obliczana jako jedna dwunasta uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. W 2026 roku średnia wysokość trzynastki wyniesie około 830 złotych brutto. Wypłata następuje do końca marca następnego roku.

Zasiłek na zagospodarowanie otrzymują żołnierze w przypadku relokacji do innej miejscowości służbowej. Świadczenie to wynosi jednomiesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Świadczenie mundurowe, potocznie zwane mundurówką, wypłacane jest raz w roku do końca marca. Żołnierze mają za nie zakupić elementy umundurowania, takie jak ubiory galowe i wyjściowe. Wysokość zależy od stopnia wojskowego i rodzaju wojsk – szeregowi otrzymują 390 złotych, a admirałowie do 5700 złotych.

Gratyfikacja urlopowa stanowi 35 procent najniższego uposażenia żołnierza zawodowego i jest wypłacana przed urlopem.

Żołnierze otrzymują również pomoc finansową w trudnych sytuacjach życiowych. Zapomogi finansowe przyznawane są w razie choroby, śmierci członka rodziny, klęsk żywiołowych czy innych zdarzeń losowych. W przypadku zaginięcia lub śmierci żołnierza podczas wykonywania obowiązków, wsparcie finansowe może otrzymać małżonek, dzieci, a w razie ich braku rodzice zmarłego.

Odprawy przysługują żołnierzom odchodzącym ze służby. Już po roku służby wojskowej żołnierz zawodowy otrzymuje odprawę w wysokości 100 procent miesięcznego uposażenia.

Osoby kształcące się w szkołach wojskowych otrzymują pełne uposażenie zasadnicze oraz wszystkie należne dodatki. Ich wynagrodzenie nie może być niższe niż najniższe uposażenie zawodowego żołnierza, co zapewnia stabilność finansową w trakcie nauki.

