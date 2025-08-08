Ile naprawdę zarabia żołnierz? Aktualne wynagrodzenia i pełna lista bonusów

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-08-08 6:10

Wojsko Polskie systematycznie podnosi wynagrodzenia, by przyciągnąć nowych rekrutów i utrzymać doświadczonych żołnierzy. Po ostatnich podwyżkach około 5 proc., podstawowe uposażenie szeregowego wzrosło do 6 300 zł brutto. To jednak dopiero początek - prawdziwe zarobki żołnierzy są znacznie wyższe dzięki licznym dodatkom i premiom. Ile dokładnie mogą zarobić?

Ile naprawdę zarabia żołnierz? Mamy aktualne pensje i pełną listę wojskowych bonusów

i

Autor: Shutterstock
Super Biznes SE Google News

Wynagrodzenie żołnierzy według stopni wojskowych

Po ostatnich podwyżkach, które wyniosły średnio około 5 proc., uposażenia w Wojsku Polskim osiągnęły nowy poziom. Poniżej prezentujemy kompletną listę wynagrodzeń brutto dla wszystkich stopni wojskowych w Polsce. Warto zauważyć, że w przypadku niektórych stopni przewidziano widełki płacowe, które pozwalają na zróżnicowanie zarobków w zależności od doświadczenia i pełnionej funkcji. W nawiasach podajemy odpowiedniki dla Marynarki Wojennej.

Stopnie generałów i admirałów

  • Generał (admirał) - 21 950 zł
  • Generał broni (admirał floty) - od 18 900 do 19 530 zł
  • Generał dywizji (wiceadmirał) - od 16 380 do 17 540 zł
  • Generał brygady (kontradmirał) - od 14 810 do 15 750 zł

Stopnie oficerskie

  • Pułkownik (komandor) - od 12 180 do 13 860 zł
  • Podpułkownik (komandor porucznik) - od 10 500 do 11 450 zł
  • Major (komandor podporucznik) - od 9 560 do 10 080 zł
  • Kapitan (kapitan marynarki) - od 9 140 do 9 350 zł
  • Porucznik (porucznik marynarki) - od 8 930 do 9 030 zł
  • Podporucznik (podporucznik marynarki) - 8 820 zł

Stopnie podoficerskie

  • Starszy chorąży sztabowy - 8 400 zł
  • Starszy chorąży - 8 300 zł
  • Chorąży - 8 190 zł
  • Młodszy chorąży - 7 770 zł
  • Starszy sierżant (starszy bosman) - 7 670 zł
  • Sierżant (bosman) - 7 560 zł
  • Plutonowy (bosmanmat) - 7 460 zł

Stopnie szeregowych

  • Starszy kapral (starszy mat) - 7 350 zł
  • Kapral (mat) - 7 250 zł
  • Starszy szeregowy specjalista - 6 830 zł
  • Starszy szeregowy - 6 510 zł
  • Szeregowy (marynarz) - 6 300 zł

Polecany artykuł:

W policji brakuje tysięcy etatów! Młodzi chętniej idą do wojska

Dodatki mieszkaniowe - nawet 1800 zł miesięcznie

Świadczenie mieszkaniowe to jeden z najważniejszych dodatków dla żołnierzy zawodowych. Od lipca 2025 obowiązują nowe zasady:

  • Wysokość dodatku: od 900 do 1800 zł miesięcznie
  • Zależność od lokalizacji: wyższe kwoty w większych miastach
  • Zwolnienie z podatku: dodatek nie jest opodatkowany
  • Przeznaczenie: wynajem mieszkania lub spłata kredytu hipotecznego

Przykładowe stawki w największych miastach:

  • Warszawa: 1 500 zł
  • Kraków: 960 zł
  • Białystok: 1 100 zł

    Trzynasta pensja i dodatkowe świadczenia

    Warunki otrzymania trzynastki

    Żołnierz zawodowy nabywa prawo do trzynastej pensji po przepracowaniu minimum 6 miesięcy kalendarzowych. Dodatek można jednak stracić w przypadku:

    • Otrzymania kary dyscyplinarnej
    • Nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 2 dni robocze w roku

    Pełna lista bonusów i premii wojskowych

    Dodatki za wyniki i kompetencje

    • Dodatek za piątkę z WF-u: 200 zł miesięcznie
    • Dodatek za szóstkę z opiniowania: 400 zł miesięcznie
    • Dodatek specjalny: głównie dla komandosów (kwota zmienna)

    Premie za wykonywanie specjalnych zadań

    • Żołnierz saper: 0,01 najniższego uposażenia za każdy dzień oczyszczania terenu
    • Patrole: zwiększenie należności od 0,1 do 0,3 najniższego uposażenia
    • Piloci F-16: dodatki zależne od funkcji i wylatanych godzin

    Dodatki za długoletnią służbę

    • Kwoty zależne od stażu w mundurze
    • Uwzględnienie szkodliwości i uciążliwości służby
    • Indywidualne naliczanie w zależności od charakteru służby

    Odprawa mieszkaniowa na koniec służby

    Żołnierze mogą liczyć na tzw. odprawę mieszkaniową przy zakończeniu kariery wojskowej:

    • Kwota: od kilkudziesięciu tysięcy do ponad 100 000 zł
    • Zależność: od szeregu czynników (staż, miejsce służby, rodzaj jednostki)
    • Kalkulator: MON udostępnia specjalny kalkulator do wyliczania odprawy

    Ile naprawdę zarabia żołnierz w 2025?

    Podstawowe uposażenie to tylko część całkowitych zarobków żołnierza. Uwzględniając wszystkie dodatki, przeciętny szeregowy może zarabiać:

    Szeregowy + dodatki:

    • Podstawa: 6 300 zł
    • Dodatek mieszkaniowy: 900-1800 zł
    • Dodatek za WF/opinię: 200-400 zł
    • Łącznie: 7 400 - 8 500 zł miesięcznie

    Korzyści pozafinansowe:

    • Stabilność zatrudnienia
    • Szkolenia i rozwój zawodowy
    • Pakiet medyczny
    • Możliwość wcześniejszej emerytury
    • Prestiż służby

    Wojsko Polskie oferuje konkurencyjne warunki zatrudnienia, szczególnie dla osób bez doświadczenia zawodowego. System dodatków i premii sprawia, że rzeczywiste zarobki mogą być znacznie wyższe od podstawowego uposażenia.

    ________________________________

    Dane aktualne na lipiec 2025 roku na podstawie informacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

    Jak działa psychika żołnierza? Co nas czeka #10 - mjr Adam Zieliński
    Szkolenie żołnierzy
    Mediateka.pl
    Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
    Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

    Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

    WOJSKO POLSKIE
    ŻOŁNIERZE
    ZAROBKI WOJSKO