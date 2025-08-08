Wynagrodzenie żołnierzy według stopni wojskowych

Po ostatnich podwyżkach, które wyniosły średnio około 5 proc., uposażenia w Wojsku Polskim osiągnęły nowy poziom. Poniżej prezentujemy kompletną listę wynagrodzeń brutto dla wszystkich stopni wojskowych w Polsce. Warto zauważyć, że w przypadku niektórych stopni przewidziano widełki płacowe, które pozwalają na zróżnicowanie zarobków w zależności od doświadczenia i pełnionej funkcji. W nawiasach podajemy odpowiedniki dla Marynarki Wojennej.

Stopnie generałów i admirałów

Generał (admirał) - 21 950 zł

- 21 950 zł Generał broni (admirał floty) - od 18 900 do 19 530 zł

- od 18 900 do 19 530 zł Generał dywizji (wiceadmirał) - od 16 380 do 17 540 zł

- od 16 380 do 17 540 zł Generał brygady (kontradmirał) - od 14 810 do 15 750 zł

Stopnie oficerskie

Pułkownik (komandor) - od 12 180 do 13 860 zł

- od 12 180 do 13 860 zł Podpułkownik (komandor porucznik) - od 10 500 do 11 450 zł

- od 10 500 do 11 450 zł Major (komandor podporucznik) - od 9 560 do 10 080 zł

- od 9 560 do 10 080 zł Kapitan (kapitan marynarki) - od 9 140 do 9 350 zł

- od 9 140 do 9 350 zł Porucznik (porucznik marynarki) - od 8 930 do 9 030 zł

- od 8 930 do 9 030 zł Podporucznik (podporucznik marynarki) - 8 820 zł

Stopnie podoficerskie

Starszy chorąży sztabowy - 8 400 zł

- 8 400 zł Starszy chorąży - 8 300 zł

- 8 300 zł Chorąży - 8 190 zł

- 8 190 zł Młodszy chorąży - 7 770 zł

- 7 770 zł Starszy sierżant (starszy bosman) - 7 670 zł

- 7 670 zł Sierżant (bosman) - 7 560 zł

- 7 560 zł Plutonowy (bosmanmat) - 7 460 zł

Stopnie szeregowych

Starszy kapral (starszy mat) - 7 350 zł

- 7 350 zł Kapral (mat) - 7 250 zł

- 7 250 zł Starszy szeregowy specjalista - 6 830 zł

- 6 830 zł Starszy szeregowy - 6 510 zł

- 6 510 zł Szeregowy (marynarz) - 6 300 zł

Dodatki mieszkaniowe - nawet 1800 zł miesięcznie

Świadczenie mieszkaniowe to jeden z najważniejszych dodatków dla żołnierzy zawodowych. Od lipca 2025 obowiązują nowe zasady:

Wysokość dodatku: od 900 do 1800 zł miesięcznie

od 900 do 1800 zł miesięcznie Zależność od lokalizacji: wyższe kwoty w większych miastach

wyższe kwoty w większych miastach Zwolnienie z podatku: dodatek nie jest opodatkowany

dodatek nie jest opodatkowany Przeznaczenie: wynajem mieszkania lub spłata kredytu hipotecznego

Przykładowe stawki w największych miastach:

Warszawa: 1 500 zł

Kraków: 960 zł

Białystok: 1 100 zł

Trzynasta pensja i dodatkowe świadczenia

Warunki otrzymania trzynastki

Żołnierz zawodowy nabywa prawo do trzynastej pensji po przepracowaniu minimum 6 miesięcy kalendarzowych. Dodatek można jednak stracić w przypadku:

Otrzymania kary dyscyplinarnej

Nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 2 dni robocze w roku

Pełna lista bonusów i premii wojskowych

Dodatki za wyniki i kompetencje

Dodatek za piątkę z WF-u: 200 zł miesięcznie

200 zł miesięcznie Dodatek za szóstkę z opiniowania: 400 zł miesięcznie

400 zł miesięcznie Dodatek specjalny: głównie dla komandosów (kwota zmienna)

Premie za wykonywanie specjalnych zadań

Żołnierz saper: 0,01 najniższego uposażenia za każdy dzień oczyszczania terenu

0,01 najniższego uposażenia za każdy dzień oczyszczania terenu Patrole: zwiększenie należności od 0,1 do 0,3 najniższego uposażenia

zwiększenie należności od 0,1 do 0,3 najniższego uposażenia Piloci F-16: dodatki zależne od funkcji i wylatanych godzin

Dodatki za długoletnią służbę

Kwoty zależne od stażu w mundurze

Uwzględnienie szkodliwości i uciążliwości służby

Indywidualne naliczanie w zależności od charakteru służby

Odprawa mieszkaniowa na koniec służby

Żołnierze mogą liczyć na tzw. odprawę mieszkaniową przy zakończeniu kariery wojskowej:

Kwota: od kilkudziesięciu tysięcy do ponad 100 000 zł

od kilkudziesięciu tysięcy do ponad 100 000 zł Zależność: od szeregu czynników (staż, miejsce służby, rodzaj jednostki)

od szeregu czynników (staż, miejsce służby, rodzaj jednostki) Kalkulator: MON udostępnia specjalny kalkulator do wyliczania odprawy

Ile naprawdę zarabia żołnierz w 2025?

Podstawowe uposażenie to tylko część całkowitych zarobków żołnierza. Uwzględniając wszystkie dodatki, przeciętny szeregowy może zarabiać:

Szeregowy + dodatki:

Podstawa: 6 300 zł

Dodatek mieszkaniowy: 900-1800 zł

Dodatek za WF/opinię: 200-400 zł

Łącznie: 7 400 - 8 500 zł miesięcznie

Korzyści pozafinansowe:

Stabilność zatrudnienia

Szkolenia i rozwój zawodowy

Pakiet medyczny

Możliwość wcześniejszej emerytury

Prestiż służby

Wojsko Polskie oferuje konkurencyjne warunki zatrudnienia, szczególnie dla osób bez doświadczenia zawodowego. System dodatków i premii sprawia, że rzeczywiste zarobki mogą być znacznie wyższe od podstawowego uposażenia.

Dane aktualne na lipiec 2025 roku na podstawie informacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

