Spis treści
Wynagrodzenie żołnierzy według stopni wojskowych
Po ostatnich podwyżkach, które wyniosły średnio około 5 proc., uposażenia w Wojsku Polskim osiągnęły nowy poziom. Poniżej prezentujemy kompletną listę wynagrodzeń brutto dla wszystkich stopni wojskowych w Polsce. Warto zauważyć, że w przypadku niektórych stopni przewidziano widełki płacowe, które pozwalają na zróżnicowanie zarobków w zależności od doświadczenia i pełnionej funkcji. W nawiasach podajemy odpowiedniki dla Marynarki Wojennej.
Stopnie generałów i admirałów
- Generał (admirał) - 21 950 zł
- Generał broni (admirał floty) - od 18 900 do 19 530 zł
- Generał dywizji (wiceadmirał) - od 16 380 do 17 540 zł
- Generał brygady (kontradmirał) - od 14 810 do 15 750 zł
Stopnie oficerskie
- Pułkownik (komandor) - od 12 180 do 13 860 zł
- Podpułkownik (komandor porucznik) - od 10 500 do 11 450 zł
- Major (komandor podporucznik) - od 9 560 do 10 080 zł
- Kapitan (kapitan marynarki) - od 9 140 do 9 350 zł
- Porucznik (porucznik marynarki) - od 8 930 do 9 030 zł
- Podporucznik (podporucznik marynarki) - 8 820 zł
Stopnie podoficerskie
- Starszy chorąży sztabowy - 8 400 zł
- Starszy chorąży - 8 300 zł
- Chorąży - 8 190 zł
- Młodszy chorąży - 7 770 zł
- Starszy sierżant (starszy bosman) - 7 670 zł
- Sierżant (bosman) - 7 560 zł
- Plutonowy (bosmanmat) - 7 460 zł
Stopnie szeregowych
- Starszy kapral (starszy mat) - 7 350 zł
- Kapral (mat) - 7 250 zł
- Starszy szeregowy specjalista - 6 830 zł
- Starszy szeregowy - 6 510 zł
- Szeregowy (marynarz) - 6 300 zł
Świadczenie mieszkaniowe to jeden z najważniejszych dodatków dla żołnierzy zawodowych. Od lipca 2025 obowiązują nowe zasady:
- Wysokość dodatku: od 900 do 1800 zł miesięcznie
- Zależność od lokalizacji: wyższe kwoty w większych miastach
- Zwolnienie z podatku: dodatek nie jest opodatkowany
- Przeznaczenie: wynajem mieszkania lub spłata kredytu hipotecznego
Przykładowe stawki w największych miastach:
- Warszawa: 1 500 zł
- Kraków: 960 zł
- Białystok: 1 100 zł
Trzynasta pensja i dodatkowe świadczenia
Warunki otrzymania trzynastki
Żołnierz zawodowy nabywa prawo do trzynastej pensji po przepracowaniu minimum 6 miesięcy kalendarzowych. Dodatek można jednak stracić w przypadku:
- Otrzymania kary dyscyplinarnej
- Nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 2 dni robocze w roku
Pełna lista bonusów i premii wojskowych
Dodatki za wyniki i kompetencje
- Dodatek za piątkę z WF-u: 200 zł miesięcznie
- Dodatek za szóstkę z opiniowania: 400 zł miesięcznie
- Dodatek specjalny: głównie dla komandosów (kwota zmienna)
Premie za wykonywanie specjalnych zadań
- Żołnierz saper: 0,01 najniższego uposażenia za każdy dzień oczyszczania terenu
- Patrole: zwiększenie należności od 0,1 do 0,3 najniższego uposażenia
- Piloci F-16: dodatki zależne od funkcji i wylatanych godzin
Dodatki za długoletnią służbę
- Kwoty zależne od stażu w mundurze
- Uwzględnienie szkodliwości i uciążliwości służby
- Indywidualne naliczanie w zależności od charakteru służby
Odprawa mieszkaniowa na koniec służby
Żołnierze mogą liczyć na tzw. odprawę mieszkaniową przy zakończeniu kariery wojskowej:
- Kwota: od kilkudziesięciu tysięcy do ponad 100 000 zł
- Zależność: od szeregu czynników (staż, miejsce służby, rodzaj jednostki)
- Kalkulator: MON udostępnia specjalny kalkulator do wyliczania odprawy
Ile naprawdę zarabia żołnierz w 2025?
Podstawowe uposażenie to tylko część całkowitych zarobków żołnierza. Uwzględniając wszystkie dodatki, przeciętny szeregowy może zarabiać:
Szeregowy + dodatki:
- Podstawa: 6 300 zł
- Dodatek mieszkaniowy: 900-1800 zł
- Dodatek za WF/opinię: 200-400 zł
- Łącznie: 7 400 - 8 500 zł miesięcznie
Korzyści pozafinansowe:
- Stabilność zatrudnienia
- Szkolenia i rozwój zawodowy
- Pakiet medyczny
- Możliwość wcześniejszej emerytury
- Prestiż służby
Wojsko Polskie oferuje konkurencyjne warunki zatrudnienia, szczególnie dla osób bez doświadczenia zawodowego. System dodatków i premii sprawia, że rzeczywiste zarobki mogą być znacznie wyższe od podstawowego uposażenia.
________________________________
Dane aktualne na lipiec 2025 roku na podstawie informacji Ministerstwa Obrony Narodowej.