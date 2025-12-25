Ponad 3,8 tys. stulatków w Polsce co miesiąc otrzymuje specjalne świadczenie honorowe z ZUS, którego wysokość wynosi obecnie 6 589,67 zł brutto.

Od 2025 roku świadczenie jest uregulowane ustawowo, zapewniając wszystkim stulatkom identyczną kwotę i coroczną waloryzację.

ZUS przyznaje świadczenie automatycznie osobom pobierającym emeryturę lub rentę, ale osoby bez prawa do tych świadczeń muszą złożyć wniosek.

Liczba beneficjentów tego świadczenia wzrosła niemal dwukrotnie od 2018 roku, co świadczy o rosnącym gronie stulatków w Polsce.

Ponad 3,8 tysiąca osób w Polsce co miesiąc otrzymuje od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych specjalne świadczenie honorowe za ukończenie 100 lat. To niemal dwa razy więcej niż w 2018 roku, gdy uprawnionych było 1,9 tysiąca seniorów. Z każdym rokiem grono stulatków rośnie, a wraz z nim liczba beneficjentów tego wyjątkowego dodatku. Świadczenie honorowe to nie tylko wsparcie finansowe, ale również symboliczny gest uznania wobec osób, które przeżyły całe stulecie

Dodatek dla stulatków to nagroda za długowieczność

Każda osoba, która obchodzi setne urodziny, może otrzymać honorowe świadczenie pieniężne. Raz przyznane – ZUS wypłaca co miesiąc, dodatkowo do podstawowej emerytury lub renty. Obecnie jego wysokość wynosi 6 589,67 zł brutto, a kwota ta waloryzowana jest co roku w marcu, podobnie jak inne świadczenia emerytalno-rentowe.

Świadczenie honorowe dla 100-latków - podstawa prawna. Nowe przepisy od 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują zmiany, które porządkują zasady przyznawania i wypłaty świadczenia. Po raz pierwszy kwestie te zostały uregulowane ustawowo. Wprowadzono zasadę, że wszyscy stulatkowie otrzymują identyczną kwotę świadczenia, niezależnie od tego, kiedy je uzyskali. Ustawa zagwarantowała również coroczną waloryzację w marcu, co oznacza, że wysokość dodatku wzrasta w tym samym czasie i według tych samych zasad, co emerytury i renty. Świadczenia przyznane przed 31 grudnia 2024 r., które miały niższą wartość, zostały automatycznie podwyższone przez ZUS – bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku.

Czy emerytura honorowa jest opodatkowana?

Świadczenie honorowe jest opodatkowane. Od emerytury potrącana jest zarówno zaliczka na podatek dochodowy (PIT), jak i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Z powodu tych potrąceń, kwota otrzymywana "na rękę" (netto) jest niższa niż oficjalnie podawana wartość brutto świadczenia. Przykładowo, przy kwocie brutto 6589,67 zł, kwota netto wynosi około 5400-5500 zł.

Emerytura honorowa nie tylko dla emerytów

Co istotne, z przywileju tego mogą korzystać nie tylko emeryci czy renciści. ZUS wypłaca świadczenia również tym osobom, które nigdy nie pobierały żadnych świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych. Wystarczy, że są obywatelami Polski i ukończyły 100 lat.

Kiedy świadczenie przyznaje ZUS z urzędu, a kiedy trzeba złożyć wniosek?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenie honorowe przysługuje każdej osobie z obywatelstwem polskim, która ukończyła 100 lat i pobiera emeryturę lub rentę. W takim przypadku ZUS przyznaje świadczenie automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Senior otrzymuje decyzję o przyznaniu dodatku od instytucji, która wypłaca jego podstawowe świadczenie. Jeśli dana osoba ma prawo do świadczeń z dwóch różnych źródeł, np. z ZUS i KRUS, to ZUS przejmuje obowiązek wypłaty świadczenia honorowego.

W niektórych przypadkach konieczne jest jednak złożenie wniosku. Dotyczy to osób, które nie mają prawa do żadnej emerytury lub renty, ale spełniają inne warunki – posiadają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i przez co najmniej 10 lat po 16. roku życia miały w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych. W takim przypadku świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku, a nie z mocą wsteczną. Formularz ESH – Wniosek o świadczenie honorowe dostępny jest zarówno na stronie zus.pl, jak i w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025