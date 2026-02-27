ZUS wypłacił świadczenia zwaloryzowane już do 27 lutego, a kolejne transze również będą realizowane wcześniej, jeśli termin wypada w dzień wolny od pracy.

Ponad 1 milion świadczeń zostało zwaloryzowanych w pierwszym terminie, a kolejne 1,8 miliona osób otrzyma podwyżki do 6 marca.

Minimalna emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły o 99,58 zł, osiągając 1978,49 zł brutto.

Wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r. zostały automatycznie zwaloryzowane, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Wcześniejsza wypłata świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS

Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych to stały element systemu zabezpieczenia społecznego. W 2026 roku pierwszy termin płatności przypadł na niedzielę, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował o wcześniejszym przekazaniu środków. Dzięki temu uprawnieni otrzymali pieniądze najpóźniej 27 lutego.

Jak poinformował Zakład: „W pierwszym terminie płatności ZUS zwaloryzował ponad 1 mln 55 tys. świadczeń. Środki na wypłatę świadczeń zostały przekazane na pocztę 24 lutego, a do banków trafiły 26 lutego”.

Standardowe daty przekazywania świadczeń pozostają bez zmian i przypadają na 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Jeśli jednak termin wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata realizowana jest wcześniej – w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wskazaną datę.

Harmonogram wypłat zwaloryzowanych świadczeń w marcu 2026

W kolejnym terminie, 6 marca, pieniądze otrzyma ponad 1,8 mln osób. Środki mają zostać przekazane na pocztę 3 marca, a do banków 5 marca.

Z kolei 10 marca świadczenia trafią do blisko 1,5 mln uprawnionych – poczta otrzyma środki 5 marca, a banki 9 marca.

Termin wypłaty przypadający na 15 marca również zbiega się z niedzielą, dlatego środki zostaną przekazane wcześniej – najpóźniej do 13 marca. Daty 20 i 25 marca pozostają bez zmian. W tych przypadkach pieniądze trafią na pocztę odpowiednio 17 i 20 marca, a do banków 19 i 24 marca.

Świadczenia dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne zostaną przekazane pod koniec miesiąca – na pocztę 27 marca, do banków 31 marca, tak aby środki były dostępne 1 kwietnia.

Nowe kwoty emerytur, rent i dodatków po waloryzacji

Tegoroczna waloryzacja przyniosła wzrost najniższych świadczeń. Minimalna emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zwiększyły się o 99,58 zł, osiągając poziom 1 978,49 zł brutto.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. wynosi 1 483,87 zł. Wzrosła także kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – o 135,28 zł, do poziomu 2 687,67 zł.

Zmiany objęły również dodatki. Świadczenie przedemerytalne to obecnie 1 993,76 zł brutto, dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł, a dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł.

Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 roku. Podwyżki są przyznawane automatycznie – nie ma potrzeby składania wniosku.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025