Wysokość emerytury zależy głównie od sumy zgromadzonych składek i wieku przejścia na świadczenie, a nie tylko od długości stażu pracy.

Kobieta z 40-letnim stażem pracy może otrzymać emeryturę w przedziale od ok. 2000-2400 zł brutto (przy niskich zarobkach) do ponad 4000 zł brutto (przy wysokich zarobkach).

Dłuższa praca oznacza więcej składek i krótszy okres wypłacania świadczenia, co korzystnie wpływa na jego wysokość.

Nawet długi staż pracy nie gwarantuje wysokiej emerytury, jeśli zarobki przez większość kariery były niskie.

Od czego tak naprawdę zależy wysokość emerytury?

Wiele osób zakłada, że długi staż pracy automatycznie gwarantuje wysokie świadczenie. To jednak tylko część prawdy. Kluczowe jest zrozumienie, jak ZUS oblicza emeryturę. Mechanizm jest prosty: zebrany przez nas kapitał jest dzielony przez statystyczną, przewidywaną długość życia w momencie przejścia na emeryturę.

Co to oznacza w praktyce? Dwa czynniki mają decydujące znaczenie:

Suma zgromadzonych składek: To nic innego jak pieniądze, które przez całą karierę zawodową trafiały na nasze indywidualne konto w ZUS. Im wyższe były nasze zarobki, tym wyższe składki, a co za tym idzie – większy kapitał na start.

Wiek przejścia na emeryturę: Im później zdecydujemy się zakończyć pracę, tym lepiej dla naszego portfela. Po pierwsze, mamy więcej czasu na odkładanie składek. Po drugie, statystyczna długość życia (podawana przez GUS) skraca się, więc zgromadzony kapitał jest dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy.

Dlatego ostateczna wysokość emerytury nie jest prostym wynikiem liczby przepracowanych lat, ale zależy przede wszystkim od sumy składek zgromadzonych w ZUS i wieku, w którym zdecydujemy się zakończyć pracę. Dwie kobiety, które pracowały równo 40 lat, mogą otrzymać zupełnie inne świadczenia, jeśli jedna z nich zarabiała pensję minimalną, a druga średnią krajową. Znaczenie mają też okresy bez opłacania składek, takie jak urlopy wychowawcze czy dłuższe zwolnienia lekarskie.

Ile wynosi najniższa emerytura i kto ma do niej prawo?

Nawet jeśli zgromadzone składki są bardzo niskie, system emerytalny przewiduje pewną siatkę bezpieczeństwa. Jest nią gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia. Aby jednak kobieta mogła je otrzymać, musi spełnić łącznie dwa warunki:

ukończyć 60 lat,

udowodnić co najmniej 20 lat stażu pracy (liczą się tu zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe).

Jeśli te kryteria są spełnione, a kwota wyliczona na podstawie składek jest niższa od ustawowego minimum, ZUS podniesie świadczenie do obowiązującego progu. Kobieta z 40-letnim stażem spełnia więc ten warunek z nawiązką.

Zgodnie z danymi, po marcowej waloryzacji w 2026 roku najniższa emerytura ma wynieść około 1 978,5 zł brutto, co przekłada się na kwotę około 1 800 zł netto. To właśnie ta suma stanowi punkt odniesienia dla osób, które przez większość życia zawodowego osiągały niskie dochody.

Jaka emerytura po 40 latach pracy przy różnych zarobkach?

Wysokość świadczenia po 40 latach pracy jest bezpośrednio powiązana z osiąganymi zarobkami. Oto jak mogą wyglądać szacunkowe kwoty dla kobiety przechodzącej na emeryturę w wieku 60 lat w trzech różnych scenariuszach:

Zarobki na poziomie płacy minimalnej: Długi staż pracy przy niskich dochodach chroni przede wszystkim przed skrajnie niskim świadczeniem. W przypadku kobiety, która przez większość kariery zarabiała pensję zbliżoną do minimalnej, emerytura po 40 latach pracy wyniesie prawdopodobnie od 2 000 do 2 400 zł brutto. To kwota tylko nieznacznie wyższa od ustawowego minimum.

Zarobki na poziomie średniej krajowej: Przy regularnych składkach od przeciętnego wynagrodzenia świadczenie może wynieść od około 3 000 do 3 800 zł brutto miesięcznie.

Zarobki powyżej średniej krajowej: Kobieta ze stabilnymi, wysokimi dochodami może liczyć na emeryturę przekraczającą 4 000 zł brutto, a przy bardzo wysokich zarobkach kwota ta może być jeszcze wyższa.

Na koniec warto pamiętać, że podane kwoty to szacunki, a ostateczna wysokość świadczenia zależy od indywidualnej historii składek.

źródło: biznes.interia.pl