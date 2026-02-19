Zaufali państwowemu programowi. 43 tys. zł do zwrotu, choć nic nie zrobiono!

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-02-19 16:43

Program „Czyste Powietrze” i współpraca z Columbus Energy miały przynieść niższe rachunki oraz kompleksową termomodernizację - pisze serwis uwaga.tvn.pl. Zamiast inwestycji część beneficjentów musi dziś oddać nawet ponad 43 tys. zł zaliczki, choć prace nie zostały wykonane.

Pracownik montuje płyty styropianowe do sufitu balkonu podczas termomodernizacji domu jednorodzinnego. Obok rusztowania i składowane materiały izolacyjne, co nawiązuje do problemów z programem „Czyste Powietrze”, o których czytać można na Super Biznes.

  • Program "Czyste Powietrze" stał się problemem dla beneficjentów, którzy po przekazaniu zaliczek firmom (np. Columbus Energy) zostali z niezrealizowanymi inwestycjami i wezwaniami do zwrotu pieniędzy.
  • Były dyrektor Columbus Energy ujawnia agresywne techniki sprzedaży stosowane przez firmę, bazujące na manipulacji i presji, aby maksymalizować zyski.
  • Skala problemu jest duża: około 13 tysięcy nierozliczonych zaliczek na łączną kwotę blisko 750 milionów złotych dotyczy różnych firm.
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje specustawę, która ma zwolnić poszkodowanych z obowiązku zwrotu zaliczek, a NFOŚiGW apeluje o zgłaszanie spraw organom ścigania.

"Czyste Powietrze" i niewykonane inwestycje

Rządowy program Czyste Powietrze” miał pomóc w walce ze smogiem i obniżyć koszty ogrzewania. W praktyce niektórzy uczestnicy zostali z długami i niedokończonymi inwestycjami. Jedną z firm wskazywanych przez poszkodowanych jest Columbus Energy.

Pani Monika relacjonuje w reportażu TVN, że umowa obejmowała wymianę okien, montaż nowego źródła ciepła – pieca na pellet – ocieplenie budynku i instalację fotowoltaiki. Całość miała zostać zrealizowana w 90 dni. Mimo tych zapewnień prace nie ruszyły. Pan Tomasz mówi wprost, że po mrozach temperatura w jego domu spadała nawet do minusowych wartości.

Sprzedaż pod presją i obietnice

Były dyrektor Columbus Energy S.A. twierdzi, że problemy zaczęły się po włączeniu zewnętrznej struktury sprzedażowej. Jak podkreśla, stosowano agresywne techniki i silną presję na podpisywanie umów. W nagraniach, które trafiły do sieci, słychać sugestie, by za wszelką cenę doprowadzić do finalizacji kontraktu.

Klienci opisują wizyty przedstawicieli handlowych jako bardzo przekonujące. Pani Lidia i pan Grzegorz przyznają, że uwierzyli w zapewnienia o wysokim dofinansowaniu, zwłaszcza że program był państwowy. Liczyli na 100 proc. wsparcia, szczególnie w obliczu choroby męża.

43 tys. zł do zwrotu i 750 mln zł nierozliczonych zaliczek

Problemem okazał się mechanizm zaliczek. 50 proc. dofinansowania trafiało bezpośrednio na konto wykonawcy. Gdy inwestycja nie została zrealizowana, fundusz wzywał do zwrotu pieniędzy beneficjenta, a nie firmy. W przypadku pani Lidii i pana Grzegorza chodzi o ponad 43 tys. zł.

Inni, jak pani Violetta i pan Dariusz, po rozwiązaniu umowy zostali obciążeni dodatkowymi kosztami – 1900 zł kary oraz opłatą za audyt.

Skala zjawiska jest ogromna. Obecnie liczba nierozliczonych zaliczek w programie sięga około 13 tysięcy, a ich łączna wartość to blisko 750 milionów złotych.

Reakcja NFOŚiGW i ministerstwa klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej apeluje do poszkodowanych o zgłaszanie spraw policji i prokuraturze. Przedstawiciele funduszu podkreślają, że szybka reakcja może pomóc w ograniczeniu skali nadużyć. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało przygotowanie specustawy, która ma umożliwić zwolnienie części beneficjentów z obowiązku zwrotu nierozliczonych zaliczek. Resort deklaruje, że rozwiązania mogą zostać przyjęte w ciągu kilku miesięcy.

PTNW - Miłosz Bembinow

CZYSTE POWIETRZE
TERMOMODERNIZACJA
NFOŚIGW