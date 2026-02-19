System kaucyjny w Polsce nabiera tempa od stycznia, obejmując butelki plastikowe do 3l (50 gr kaucji), puszki do 1l (50 gr) i szklane butelki wielorazowe do 1,5l (1 zł).

Producenci piwa mogą wybrać własne systemy zbiórki szklanych butelek wielorazowych do marca 2026 r., bez konieczności dowodu zakupu przy zwrocie.

Wiceminister klimatu Anita Sowińska sugeruje włączenie do systemu jednorazowych butelek szklanych, w tym "małpek".

Polski rząd ma wątpliwości co do objęcia systemem opakowań po mleku do 2030 r. (zgodnie z unijnym rozporządzeniem PPWR), wskazując na problemy sanitarne i ograniczony efekt ekologiczny.

System kaucyjny w Polsce – obecne zasady

System kaucyjny obowiązuje od 1 października ubiegłego roku. Po zakończeniu okresu przejściowego z końcem grudnia w sklepach pojawia się coraz więcej opakowań z oznaczeniem „kaucja” i wskazaną kwotą zwrotu. Obecnie mechanizm obejmuje plastikowe butelki do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra (kaucja 50 gr) oraz szklane butelki wielorazowe do 1,5 litra (kaucja 1 zł).

Producenci piwa a własne systemy zbiórki

Nowelizacja ustawy podpisana kilka dni temu przez Prezydenta RP wprowadziła istotną zmianę. Producenci szklanych butelek wielorazowych mogą zdecydować, czy przystąpią do ogólnego systemu kaucyjnego, czy pozostaną przy własnych rozwiązaniach - pisze serwis bankier.pl.

Firmy, które wybiorą niezależny model zbiórki, muszą zgłosić taką decyzję ministrowi ds. klimatu do końca marca 2026 r. O takie rozwiązanie zabiegali m.in. producenci piwa, dysponujący od lat własną infrastrukturą logistyczną. W ich systemach przy zwrocie butelek nie będzie wymagany dowód zakupu.

Małpki w systemie kaucyjnym?

Rozważane jest rozszerzenie systemu o jednorazowe butelki szklane, w tym tzw. małpki.

– Potrzebny jest rozwój tego systemu w oparciu o opakowania standardowe wielokrotnego użytku. Moim zdaniem powinniśmy zastanowić się nad włączeniem do systemu kaucyjnego opakowań szklanych jednorazowego użytku, czyli popularnych małpek, ale to wymaga konsultacji. Być może powinniśmy też przyjrzeć się innym frakcjom, na przykład opakowaniom wielomateriałowym – stwierdziła wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska w rozmowie z PAP.

Jak podkreśliła, kluczowa jest wielokrotność użycia. Dodała też, że ewentualne zmiany wymagałyby dłuższego vacatio legis, aby handel mógł się przygotować.

Opakowania po mleku a unijne rozporządzenie

Z rozporządzenia PPWR wynika, że do 2030 r. system powinien objąć także opakowania po mleku.

– Mamy pewne wątpliwości, czy rzeczywiście przyniesie to dobry efekt środowiskowy, dlatego będziemy przekonywać Unię Europejską, żeby jednak wycofała się z opakowań po mleku w PPWR – stwierdziła wiceminister środowiska.

Resort klimatu przeanalizuje funkcjonowanie obecnych przepisów do czerwca. Po tej ocenie zapadną decyzje, czy system kaucyjny zostanie rozszerzony o nowe rodzaje opakowań.

PTNW - Miłosz Bembinow