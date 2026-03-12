ZUS wypłaci 13. emeryturę jeszcze przed Wielkanocą. Niektórzy seniorzy mogą dostać nawet 200 zł więcej

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-03-12 10:45

Kwiecień 2026 przyniesie emerytom i rencistom trzynaste świadczenie wyższe niż rok temu. Ale nie wszyscy wiedzą, że jeden prosty formularz może oznaczać kilkaset złotych różnicy "na rękę".

Tegoroczna 13. emerytura wyniesie 1 978,49 zł brutto – tyle, ile po marcowej waloryzacji (5,3 proc.) wynosi najniższe świadczenie. ZUS wypłaci pieniądze automatycznie, bez żadnych wniosków. Tyle że "automatycznie" nie zawsze znaczy "najwięcej, ile możesz dostać".

  • Część seniorów dostanie trzynastkę kilka dni przed Wielkanocą – sprawdź, czy to dotyczy właśnie ciebie
  • Kwota netto może wynieść nawet 1 638 zł – ale zależy to od wysokości twojej regularnej emerytury
  • Jeden formularz w ZUS może sprawić, że dostaniesz więcej pieniędzy "na rękę"
  • Są grupy, którym trzynastka nie przysługuje wcale – warto wiedzieć, kto jest na tej liście

Ile wyniesie 13. emerytura netto w 2026 roku?

Brutto to jedno, ale seniorów interesuje kwota trzynastej emerytury, która faktycznie trafi na konto.

Od trzynastki ZUS potrąca składkę zdrowotną. Jeśli twoje podstawowe świadczenie przekracza 2 500 zł brutto, dochodzi jeszcze zaliczka na podatek dochodowy – liczona od nadwyżki ponad ten próg.

W praktyce wygląda to tak:

  • Emeryci z niższymi świadczeniami (poniżej 2 500 zł brutto) dostaną około 1 638 zł netto
  • Emeryci z wyższą emeryturą – np. około 3 680 zł brutto – otrzymają trzynastkę w wysokości ok. 1 443 zł netto

Różnica ponad 190 zł to efekt podatku. I tu pojawia się ważna informacja, o której wielu seniorów nie wie.

Formularz EPD-21 – jak legalnie dostać więcej z trzynastki?

Jeśli twoje roczne dochody nie przekraczają 30 000 zł (kwota wolna od podatku), możesz złożyć w ZUS oświadczenie na druku EPD-21.

Co to zmienia? ZUS przestaje pobierać zaliczkę na podatek dochodowy. Trzynastka trafia na twoje konto w wyższej kwocie netto.

Formularz można złożyć osobiście w oddziale ZUS, przez PUE ZUS (platforma elektroniczna) lub pocztą.

Brak tego oświadczenia nie jest błędem – ale może oznaczać, że przez cały rok płacisz zaliczki na podatek, których w ogóle nie powinieneś płacić. Nadpłatę odzyskujesz dopiero w rocznym rozliczeniu PIT. Lepiej złożyć wniosek wcześniej.

Kiedy dokładnie wypłacana jest 13. emerytura w 2026 roku?

ZUS wypłaca świadczenia w stałych terminach każdego miesiąca. Trzynastka trafia na konto razem z regularną emeryturą lub rentą – w twoim standardowym terminie wypłaty.

W 2026 roku Wielkanoc wypada 5 i 6 kwietnia. To niedziele i święta, w które banki i ZUS nie pracują. Dlatego harmonogram jest zmodyfikowany:

  • 1 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
  • 5 kwietnia (Wielkanoc) – wypłata przesunięta na 3 kwietnia (piątek)
  • 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – wypłata przesunięta na 3 kwietnia (piątek)
  • 10 kwietnia (piątek) – wypłata bez zmian
  • 15 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
  • 20 kwietnia (poniedziałek) – wypłata bez zmian
  • 25 kwietnia (sobota) – wypłata przesunięta na 24 kwietnia (piątek)

Seniorzy z terminem wypłaty 5. lub 6. dnia miesiąca dostaną trzynastkę przed świętami wielkanocnymi – już w piątek 3 kwietnia.

Komu przysługuje 13. emerytura w 2026 roku?

Świadczenie dostaje każdy, kto na 31 marca 2026 roku pobiera jedno z poniższych świadczeń:

  • emeryturę (w tym pomostową)
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • rentę rodzinną
  • rentę socjalną
  • rentę szkoleniową
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
  • świadczenie przedemerytalne

Masz prawo do kilku świadczeń jednocześnie? Dostajesz jedną trzynastkę – nie kilka.

Kto nie dostanie trzynastej emerytury?

Trzynastka nie przysługuje, jeśli:

  • twoje świadczenie jest zawieszone na 31 marca,
  • pobierasz emeryturę olimpijską,
  • jesteś sędzią lub prokuratorem w stanie spoczynku,
  • jesteś jednym z kilku uprawnionych do renty rodzinnej – wtedy świadczenie jest dzielone proporcjonalnie między wszystkich uprawnionych.

Co zrobić przed wypłatą trzynastki?

ZUS nie wymaga żadnych wniosków, żeby dostać trzynastą emeryturę. Ale warto zrobić dwie rzeczy.

Po pierwsze – sprawdź swój termin wypłaty i porównaj go z listą powyżej. Jeśli masz termin 5. lub 6. dnia, pieniądze pojawią się na koncie wcześniej, niż się spodziewasz.

Po drugie – jeśli twoje roczne dochody nie przekraczają 30 000 zł, rozważ złożenie formularza EPD-21. To legalny sposób na wyższą kwotę "na rękę" – nie tylko przy trzynastce, ale przez cały rok.

