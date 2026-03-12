Tegoroczna 13. emerytura wyniesie 1 978,49 zł brutto – tyle, ile po marcowej waloryzacji (5,3 proc.) wynosi najniższe świadczenie. ZUS wypłaci pieniądze automatycznie, bez żadnych wniosków. Tyle że "automatycznie" nie zawsze znaczy "najwięcej, ile możesz dostać".
- Część seniorów dostanie trzynastkę kilka dni przed Wielkanocą – sprawdź, czy to dotyczy właśnie ciebie
- Kwota netto może wynieść nawet 1 638 zł – ale zależy to od wysokości twojej regularnej emerytury
- Jeden formularz w ZUS może sprawić, że dostaniesz więcej pieniędzy "na rękę"
- Są grupy, którym trzynastka nie przysługuje wcale – warto wiedzieć, kto jest na tej liście
Spis treści
- Ile wyniesie 13. emerytura netto w 2026 roku?
- Formularz EPD-21 – jak legalnie dostać więcej z trzynastki?
- Kiedy dokładnie wypłacana jest 13. emerytura w 2026 roku?
- Komu przysługuje 13. emerytura w 2026 roku?
- Kto nie dostanie trzynastej emerytury?
- Co zrobić przed wypłatą trzynastki?
- GALERIA. Kwoty zwaloryzowanych emerytur - marzec 2026. Współczynnik waloryzacji 5,3 proc.
Ile wyniesie 13. emerytura netto w 2026 roku?
Brutto to jedno, ale seniorów interesuje kwota trzynastej emerytury, która faktycznie trafi na konto.
Od trzynastki ZUS potrąca składkę zdrowotną. Jeśli twoje podstawowe świadczenie przekracza 2 500 zł brutto, dochodzi jeszcze zaliczka na podatek dochodowy – liczona od nadwyżki ponad ten próg.
W praktyce wygląda to tak:
- Emeryci z niższymi świadczeniami (poniżej 2 500 zł brutto) dostaną około 1 638 zł netto
- Emeryci z wyższą emeryturą – np. około 3 680 zł brutto – otrzymają trzynastkę w wysokości ok. 1 443 zł netto
Różnica ponad 190 zł to efekt podatku. I tu pojawia się ważna informacja, o której wielu seniorów nie wie.
Formularz EPD-21 – jak legalnie dostać więcej z trzynastki?
Jeśli twoje roczne dochody nie przekraczają 30 000 zł (kwota wolna od podatku), możesz złożyć w ZUS oświadczenie na druku EPD-21.
Co to zmienia? ZUS przestaje pobierać zaliczkę na podatek dochodowy. Trzynastka trafia na twoje konto w wyższej kwocie netto.
Formularz można złożyć osobiście w oddziale ZUS, przez PUE ZUS (platforma elektroniczna) lub pocztą.
Brak tego oświadczenia nie jest błędem – ale może oznaczać, że przez cały rok płacisz zaliczki na podatek, których w ogóle nie powinieneś płacić. Nadpłatę odzyskujesz dopiero w rocznym rozliczeniu PIT. Lepiej złożyć wniosek wcześniej.
Kiedy dokładnie wypłacana jest 13. emerytura w 2026 roku?
ZUS wypłaca świadczenia w stałych terminach każdego miesiąca. Trzynastka trafia na konto razem z regularną emeryturą lub rentą – w twoim standardowym terminie wypłaty.
W 2026 roku Wielkanoc wypada 5 i 6 kwietnia. To niedziele i święta, w które banki i ZUS nie pracują. Dlatego harmonogram jest zmodyfikowany:
- 1 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
- 5 kwietnia (Wielkanoc) – wypłata przesunięta na 3 kwietnia (piątek)
- 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – wypłata przesunięta na 3 kwietnia (piątek)
- 10 kwietnia (piątek) – wypłata bez zmian
- 15 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
- 20 kwietnia (poniedziałek) – wypłata bez zmian
- 25 kwietnia (sobota) – wypłata przesunięta na 24 kwietnia (piątek)
Seniorzy z terminem wypłaty 5. lub 6. dnia miesiąca dostaną trzynastkę przed świętami wielkanocnymi – już w piątek 3 kwietnia.
Komu przysługuje 13. emerytura w 2026 roku?
Świadczenie dostaje każdy, kto na 31 marca 2026 roku pobiera jedno z poniższych świadczeń:
- emeryturę (w tym pomostową)
- rentę z tytułu niezdolności do pracy
- rentę rodzinną
- rentę socjalną
- rentę szkoleniową
- nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
- świadczenie przedemerytalne
Masz prawo do kilku świadczeń jednocześnie? Dostajesz jedną trzynastkę – nie kilka.
Kto nie dostanie trzynastej emerytury?
Trzynastka nie przysługuje, jeśli:
- twoje świadczenie jest zawieszone na 31 marca,
- pobierasz emeryturę olimpijską,
- jesteś sędzią lub prokuratorem w stanie spoczynku,
- jesteś jednym z kilku uprawnionych do renty rodzinnej – wtedy świadczenie jest dzielone proporcjonalnie między wszystkich uprawnionych.
Co zrobić przed wypłatą trzynastki?
ZUS nie wymaga żadnych wniosków, żeby dostać trzynastą emeryturę. Ale warto zrobić dwie rzeczy.
Po pierwsze – sprawdź swój termin wypłaty i porównaj go z listą powyżej. Jeśli masz termin 5. lub 6. dnia, pieniądze pojawią się na koncie wcześniej, niż się spodziewasz.
Po drugie – jeśli twoje roczne dochody nie przekraczają 30 000 zł, rozważ złożenie formularza EPD-21. To legalny sposób na wyższą kwotę "na rękę" – nie tylko przy trzynastce, ale przez cały rok.