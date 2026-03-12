Tegoroczna 13. emerytura wyniesie 1 978,49 zł brutto – tyle, ile po marcowej waloryzacji (5,3 proc.) wynosi najniższe świadczenie. ZUS wypłaci pieniądze automatycznie, bez żadnych wniosków. Tyle że "automatycznie" nie zawsze znaczy "najwięcej, ile możesz dostać".

Część seniorów dostanie trzynastkę kilka dni przed Wielkanocą – sprawdź, czy to dotyczy właśnie ciebie

Kwota netto może wynieść nawet 1 638 zł – ale zależy to od wysokości twojej regularnej emerytury

Jeden formularz w ZUS może sprawić, że dostaniesz więcej pieniędzy "na rękę"

Są grupy, którym trzynastka nie przysługuje wcale – warto wiedzieć, kto jest na tej liście

Ile wyniesie 13. emerytura netto w 2026 roku?

Brutto to jedno, ale seniorów interesuje kwota trzynastej emerytury, która faktycznie trafi na konto.

Od trzynastki ZUS potrąca składkę zdrowotną. Jeśli twoje podstawowe świadczenie przekracza 2 500 zł brutto, dochodzi jeszcze zaliczka na podatek dochodowy – liczona od nadwyżki ponad ten próg.

W praktyce wygląda to tak:

Emeryci z niższymi świadczeniami (poniżej 2 500 zł brutto) dostaną około 1 638 zł netto

Emeryci z wyższą emeryturą – np. około 3 680 zł brutto – otrzymają trzynastkę w wysokości ok. 1 443 zł netto

Różnica ponad 190 zł to efekt podatku. I tu pojawia się ważna informacja, o której wielu seniorów nie wie.

Formularz EPD-21 – jak legalnie dostać więcej z trzynastki?

Jeśli twoje roczne dochody nie przekraczają 30 000 zł (kwota wolna od podatku), możesz złożyć w ZUS oświadczenie na druku EPD-21.

Co to zmienia? ZUS przestaje pobierać zaliczkę na podatek dochodowy. Trzynastka trafia na twoje konto w wyższej kwocie netto.

Formularz można złożyć osobiście w oddziale ZUS, przez PUE ZUS (platforma elektroniczna) lub pocztą.

Brak tego oświadczenia nie jest błędem – ale może oznaczać, że przez cały rok płacisz zaliczki na podatek, których w ogóle nie powinieneś płacić. Nadpłatę odzyskujesz dopiero w rocznym rozliczeniu PIT. Lepiej złożyć wniosek wcześniej.

Kiedy dokładnie wypłacana jest 13. emerytura w 2026 roku?

ZUS wypłaca świadczenia w stałych terminach każdego miesiąca. Trzynastka trafia na konto razem z regularną emeryturą lub rentą – w twoim standardowym terminie wypłaty.

W 2026 roku Wielkanoc wypada 5 i 6 kwietnia. To niedziele i święta, w które banki i ZUS nie pracują. Dlatego harmonogram jest zmodyfikowany:

1 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian

5 kwietnia (Wielkanoc) – wypłata przesunięta na 3 kwietnia (piątek)

6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – wypłata przesunięta na 3 kwietnia (piątek)

10 kwietnia (piątek) – wypłata bez zmian

15 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian

20 kwietnia (poniedziałek) – wypłata bez zmian

25 kwietnia (sobota) – wypłata przesunięta na 24 kwietnia (piątek)

Seniorzy z terminem wypłaty 5. lub 6. dnia miesiąca dostaną trzynastkę przed świętami wielkanocnymi – już w piątek 3 kwietnia.

Komu przysługuje 13. emerytura w 2026 roku?

Świadczenie dostaje każdy, kto na 31 marca 2026 roku pobiera jedno z poniższych świadczeń:

emeryturę (w tym pomostową)

rentę z tytułu niezdolności do pracy

rentę rodzinną

rentę socjalną

rentę szkoleniową

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

świadczenie przedemerytalne

Masz prawo do kilku świadczeń jednocześnie? Dostajesz jedną trzynastkę – nie kilka.

Kto nie dostanie trzynastej emerytury?

Trzynastka nie przysługuje, jeśli:

twoje świadczenie jest zawieszone na 31 marca,

pobierasz emeryturę olimpijską,

jesteś sędzią lub prokuratorem w stanie spoczynku,

jesteś jednym z kilku uprawnionych do renty rodzinnej – wtedy świadczenie jest dzielone proporcjonalnie między wszystkich uprawnionych.

Co zrobić przed wypłatą trzynastki?

ZUS nie wymaga żadnych wniosków, żeby dostać trzynastą emeryturę. Ale warto zrobić dwie rzeczy.

Po pierwsze – sprawdź swój termin wypłaty i porównaj go z listą powyżej. Jeśli masz termin 5. lub 6. dnia, pieniądze pojawią się na koncie wcześniej, niż się spodziewasz.

Po drugie – jeśli twoje roczne dochody nie przekraczają 30 000 zł, rozważ złożenie formularza EPD-21. To legalny sposób na wyższą kwotę "na rękę" – nie tylko przy trzynastce, ale przez cały rok.

GALERIA. Kwoty zwaloryzowanych emerytur - marzec 2026. Współczynnik waloryzacji 5,3 proc.

26

Prezes ZUS o rencie wdowiej i sztucznej inteligencji. „Nie cieszmy się z dużej waloryzacji”