Emerytalna karuzela w 2026 roku – co czeka seniorów?

Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą budżetową na rok 2026, ale jednocześnie zdecydował się na zaskakujący krok – skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w celu przeprowadzenia kontroli następczej. Decyzja ta wywołuje pytania o przyszłość planowanych wydatków na emerytury i renty, które w budżecie zyskały szczególne miejsce. Czy seniorzy mogą spać spokojnie?

Ogromne środki na waloryzację i dodatki

W budżecie na 2026 rok zapisano imponującą kwotę 55 mld zł, która ma zostać przeznaczona na zwiększone wydatki związane z waloryzacją emerytur i rent, a także na popularne trzynastki i czternastki. Wydaje się jednak, że to może nie wystarczyć. Prognozy wskazują, że realne potrzeby mogą być wyższe nawet o około miliard złotych. Skąd taka różnica?

Wygląda na to, że seniorzy mogą liczyć na solidniejszą waloryzację swoich świadczeń, a także na wyższe czternastki, niż pierwotnie zakładał rząd. W drugiej połowie roku emeryci mogą otrzymać nawet 1600 zł dodatkowo do swojej emerytury. To z pewnością dobra wiadomość dla wielu osób, które z niepokojem obserwują rosnące koszty życia.

W ustawie budżetowej, którą zatwierdził prezydent Karol Nawrocki, założono, że waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku wyniesie 4,88 proc. Jednak pierwsze dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) sugerują, że realna podwyżka dla seniorów, która ma nastąpić 1 marca, może być nieco wyższa i osiągnąć poziom 5,08 proc.

Wpływ waloryzacji na trzynastki i czternastki

Wyższa waloryzacja będzie miała wpływ nie tylko na wysokość emerytur i rent, ale także na kwoty dodatkowych wypłat – trzynastek i czternastek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, te świadczenia wynoszą tyle, co minimalna emerytura. W ubiegłym roku minimalna emerytura wynosiła 1 tys. 878 zł i 91 gr brutto. W 2026 roku, dzięki waloryzacji, może to być kwota 1 tys. 974 zł i 36 gr brutto.

O ile trzynastki są wypłacane wszystkim seniorom w takiej samej kwocie brutto, niezależnie od wysokości ich emerytury lub renty, to w przypadku czternastek sytuacja wygląda nieco inaczej. Tu wysokość świadczenia podstawowego ma już znaczenie. Czternastka jest wypłacana w pełnej kwocie, jeśli emerytura lub renta nie przekracza 2 tys. 900 zł brutto. Jeśli świadczenie jest wyższe, wtedy czternastka jest pomniejszana na zasadzie "złotówka za złotówkę". To oznacza, że im wyższa emerytura, tym niższa czternastka.

Przykładowe wyliczenia czternastek

Aby lepiej zobrazować, jak działa mechanizm pomniejszania czternastki, warto przyjrzeć się kilku przykładom. Uwzględniając waloryzację, mogą to być następujące kwoty:

Przy obecnej emeryturze 1878,91 zł brutto czternastka wyniesie 1622,67 zł.

Przy obecnej emeryturze 2500,00 zł czternasta wyniesie 1559,67 zł.

Przy obecnej emeryturze 3500,00 zł czternastka wyniesie 944,87 zł.

Przy obecnej emeryturze 4000,00 zł czternastka wyniesie 530,76 zł.

Decyzję o terminie wypłat czternastek podejmie rząd w drodze rozporządzenia. Ma na to czas do 31 października. W ostatnich latach czternastki były wypłacane seniorom już we wrześniu, razem z emeryturą. Jeśli wypłaty odbędą się we wrześniu 2026 roku, to będą realizowane w następujących dniach: 1, 4, 10, 15, 18, 25.

Skierowanie ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego wprowadza element niepewności co do przyszłości planowanych wypłat dla seniorów. Decyzja Trybunału może mieć wpływ na ostateczny kształt budżetu i wysokość świadczeń, które otrzymają emeryci i renciści w 2026 roku. Pozostaje czekać na rozwój sytuacji i śledzić komunikaty rządowe w tej sprawie.

