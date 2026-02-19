Znaczący spadek obłożenia w styczniu: Ponad 70% hoteli odnotowało obłożenie poniżej 50%, a 29% nie przekroczyło 30%, pomimo rozpoczęcia ferii zimowych.

Pogorszenie wyników rok do roku: 43% hoteli miało gorsze wyniki niż w styczniu poprzedniego roku, a w hotelach biznesowych 42% zanotowało spadek obłożenia.

Wolniejszy wzrost cen: Chociaż 56% hoteli podniosło ceny, większość (45%) zrobiła to o maksymalnie 10%, a 44% utrzymało lub obniżyło ceny.

Słabe prognozy na luty: Na luty 45% hoteli deklaruje obłożenie poniżej 30%, a tylko 17% przekracza 50%, co wskazuje na dalsze trudności w branży.

Fatalny początek roku dla całej branży hotelarskiej

Styczeń okazał się bardzo trudnym miesiącem dla hotelarzy. Z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) wynika, że frekwencja w obiektach była niska. Prawie co trzeci hotel (29 proc.) nie zdołał zapełnić nawet 30 proc. miejsc. Niewiele lepiej było w grupie obiektów z obłożeniem powyżej 50 proc. – ten wynik osiągnęło 28 proc. ankietowanych. Najliczniejszą grupę, bo aż 44 proc., stanowiły hotele z frekwencją na poziomie od 31 do 50 proc.

Dane te są gorsze nie tylko w porównaniu z grudniem, ale także z analogicznym okresem ubiegłego roku. Aż 43 proc. ankietowanych hoteli przyznało, że pogorszyło swoje wyniki, a ogólne obłożenie hoteli było niższe niż rok wcześniej. Wśród nich co piąty obiekt odnotował spadek sięgający 5 punktów procentowych. Dla równowagi warto dodać, że 37 proc. hoteli poprawiło zeszłoroczne wyniki, a jedna piąta utrzymała je na tym samym poziomie.

Co ciekawe, mimo słabszej frekwencji, ceny noclegów poszły w górę, choć wolniej niż w poprzednich miesiącach. Widać wyraźnie, że cała branża hotelarska zmaga się z presją kosztową, bo 56 proc. obiektów podniosło ceny w stosunku do stycznia ubiegłego roku. W większości przypadków (45 proc.) były to podwyżki nieprzekraczające 10 proc. Pozostałe 44 proc. hoteli utrzymało cenniki bez zmian lub nawet je obniżyło, próbując w ten sposób przyciągnąć gości.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz

Jak wygląda obłożenie hoteli w miastach i kurortach?

Analiza danych IGHP pokazuje, że słabe wyniki dotknęły zarówno obiekty biznesowe, zlokalizowane głównie w miastach, jak i te nastawione na turystów wypoczynkowych. W obu przypadkach sytuacja jest daleka od optymistycznej, choć widać między nimi pewne różnice.

W hotelach biznesowych co trzeci obiekt (31 proc.) mógł pochwalić się obłożeniem przekraczającym 50 proc. Jednocześnie niemal tyle samo (29 proc.) nie zdołało zapełnić nawet 30 proc. pokoi. Porównanie rok do roku również nie napawa optymizmem – aż 42 proc. hoteli biznesowych zanotowało spadek frekwencji w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku.

Sytuacja w hotelach wypoczynkowych była jeszcze trudniejsza. Tam obłożenie hoteli powyżej 50 proc. osiągnęła zaledwie jedna czwarta obiektów, co pokazuje, że branża hotelarska w miejscowościach turystycznych mocno odczuła początek roku. Co więcej, 44 proc. hoteli wypoczynkowych odnotowało pogorszenie wyników w stosunku do poprzedniego roku. W obu segmentach – i biznesowym, i wypoczynkowym – najliczniejszą grupę stanowiły hotele, w których frekwencja mieściła się w przedziale 31-50 proc.

7